Robert Kochanek o rozstaniu

Robert Kochanek i Kinga Zapadka po programie intensywnie promowali i pokazywali swój związek na Instagramie. Jednak wielka miłość po kilku miesiącach dobiegła końca. Byli partnerzy zaczęli obrzucać się nawzajem nieprzyjemnościami.



Mężczyzna zarzucał byłej partnerce nieszczerość. Kobieta z kolei stwierdziła, że zna jego sekrety i nie zawaha się ich wyjawić. Teraz Kochanek wypowiedział się krótko na temat ich rozstania.



Zostawiamy to dla siebie i niech tak pozostanie. To są nasze sprawy, spędziliśmy mnóstwo fajnych chwil ze sobą. Życie jest życiem, nie wszystkim wychodzi tak, jak by się chciało. Na razie dziękuję za relacje, trochę ochłonę, teraz biznes powiedział Kochanek Pudelkowi

Instagram Post

Robert Kochanek. 40 kontra 20

"40 kontra 20" to program, który był pokazywany w TVN7, a dodatkowo można go było obejrzeć w serwisie Player.pl. Według wielu widzów okazał się kontrowersyjny. W zamyśle miał pokazać, że w miłości wiek się nie liczy. Odbiorcy krytykowali go jednak za powierzchowność.



W programie panie w różnym wieku rywalizowały o względy dwóch mężczyzn - starszego Roberta Kochanka i młodszego Bartosza Andrzejczaka. Drugi z mężczyzn wciąż tworzy związek z Patrycją Rodak.



Reklama

Instagram Wideo

Robert Kochanek. Kim jest?

Robert Kochanek był w przeszłości profesjonalnym tancerzem. Wystąpił w 9 edycjach programu "Taniec z gwiazdami". Uczestniczył także w programie "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje". Dodatkowo, prowadzi własną szkołę tańca.



Czytaj więcej:



"40 kontra 20": Widzowie dopisali? Będzie druga edycja?

Zaczynali w "Tańcu z Gwiazdami". Czym zajmują się dziś?