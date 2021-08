Russel Crowe to jeden z najpopularniejszych aktorów amerykańskich. Przez widzów kojarzony jest przede wszystkim z roli Maximusa w słynnym filmie "Gladiator" w reżyserii Ridleya Scotta, za którą dostał Oscara w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego. To wtedy kariera aktora nabrała rumieńców, a on sam zaczął otrzymywać dobre propozycje ról. Zagrał m. in. w takich filmach: "Piękny umysł", "3:10 do Yumy", "Robin Hood" czy w miniserialu "Na cały głos".

Russel Crowe i Danielle Spencer

Russel Crowe był żonaty przez 15 lat z Danielle Spencer, którą poznał na planie zdjęciowym filmu "Rywal" w 1989 roku. Kim jest była żona Russela Crowe'a? To pochodząca z Australii piosenkarka i aktorka. Grała m. in. w serialach "Pacific Drive" (1995-1997), "All Saints" (2000). Wydała również dwa albumy: "White Monkey" (2002) i "Calling All Magicians" (2010).



Russel Crowe i Danielle Spencer mają dwójkę dzieci. Para rozstała się już w 2012 roku, ale oficjalnie rozwiodła się w 2018 roku.





Reklama

Russel Crowe i Britney Theriot

Gwiazdor nie był długo sam - znalazł szczęście u boku 30-letniej Britney Theriot. Pierwsze doniesienia na temat nowego związku aktora zaczęły pojawiać się w październiku ubiegłego roku. Kobieta, znacznie młodsza od Crowe'a, była jego partnerką podczas turnieju tenisa w Sydney. Media prześcigały się w domysłach, określając ją jako "tajemniczą nieznajomą". Okazało się, że - podobnie jak Danielle Spencer - to jego koleżanka z planu. Poznał ją przy okazji pracy nad filmem "Władza" w 2013 roku.





Okazuje się, że relacja Russela Crowe i Britney Theriot kwitnie. Podobnie zresztą jak wspólna miłość do tenisa! Russel Crowe i Britney Theriot zostali zauważeni, jak rozkoszują się pocałunkami i grą przed meczem tenisowym.





Zdjęcie Russel Crowe i Britney Theriot zostali przyłapani na czułościach przed meczem tenisa / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Zdjęcie Russel Crowe jest najbardziej znany z roli w filmie "Gladiator" / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Po meczu natomiast Russel Crowe sięgnął po przekąskę, papierosa i kawę. Czy to nagroda po intensywnym treningu? Zapewne tak!





Zdjęcie Russel Crowe z dziewczyną są fanami tenisa / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Przeczytaj też:



Domowe produkty mleczne. Oto jak je zrobić



Sposoby na zachowanie świeżości owoców. Nie tylko mrożenie



Intymne wyznanie Dawida Kwiatkowskiego



* * *



Zobacz więcej: