Historia zespołu Spice Girls sięga roku 1994, kiedy to w wyniku castingu przeprowadzonego przez magazyn "The Stage" wyłonionych zostało pięć tańczących i śpiewających dziewcząt, które miały stworzyć zespół Touch. Były to znane nam dziś doskonale Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Adams (dziś Beckham) oraz zapomniana Michelle Stephenson, która już na początku działalności opuściła zespół ze względu na problemy osobiste. Jej miejsce zajęła młodziutka wtedy Emma Bunton.

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do "Wannabe" - utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy singiel. Miały nosa, bo szybko stał się on hitem numer jeden w 37 krajach! Sukces odniósł także debiutancki album grupy "Spice".

Zaskoczeni? Niestety, muzyczna historia Spice Girls jest stosunkowo krótka - zespół nagrał jeszcze tylko dwa krążki i ostatecznie rozpadł się, a następnie wznowił na chwilę działalność w 2018 roku. W 2021 roku, z okazji 25. rocznicy premiery utworu „Wannabe", zespół wydał EPkę, która zawierała wcześniej niepublikowane dema oraz "Spice25", luksusową reedycję albumu "Spice" zawierającą wcześniej niepublikowane dema i remiksy. Wydanie deluxe sprawiło, że album ponownie znalazł się na piątym miejscu na brytyjskiej liście albumów, na trzecim miejscu na brytyjskiej oficjalnej liście albumów winylowych Top 40 i na czwartym na brytyjskiej oficjalnej liście albumów fizycznych!

W tym roku najpopularniejszy girlsband na świecie obchodzi swoje trzydzieste urodziny, a fani mają nadzieję, że Spicetki przygotują dla nich z tej okazji coś specjalnego. Póki co, jubileusz zespołu postanowiła uczcić Poczta Królewska, wypuszczając specjalne znaczki i przedmioty kolekcjonerskie ze Spice Girls.

Spice Girls świętują trzydziestę. Królewska Poczta wypuściła serię znaczków

Na stronie brytyjskiej Poczty Królewskiej pojawił się zaskakujący komunikat:

Z okazji święta trzydziestolecia brytyjskiej sensacji popowej. Spice Girls. Specjalne znaczki i przedmioty kolekcjonerskie poświęcone największej w historii Wielkiej Brytanii dziewczęcej grupie muzycznej.

Pod komunikatem poczta zamieściła zdjęcia wszystkich limitowanych produktów. Fani zakupić mogą nie tylko wart prawie 200 funtów platynowy zestaw pięciu znaczków z podobiznami Spicetek, ale również zdecydowanie tańsze sety czy po prostu koperty za 30 pensów. Podstawą kolekcji jest dziesięć znaczków z wizerunkami artystek z różnych etapów ich kariery - od Brit Awards w 1997 roku po występ podczas ceremonii zamknięcia olimpiady.

Swoim znaczkiem postanowiła pochwalić się Victoria Beckham, która opublikowała na Instagramie wzruszający post:

Jestem zaszczycona, że jesteśmy pierwszą dziewczęcą grupą, która została wyróżniona na pamiątkowym znaczku i bardzo dumna ze wszystkiego, co osiągnęłyśmy. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim naszym fanom na całym świecie za miłość i wsparcie! Całusy

- napisała, oznaczając wszystkie koleżanki z zespołu.

Znaczkami pochwaliły się już także Baby Spice, Ginger i Mel C.

Jesteście zainteresowani kolekcją?

