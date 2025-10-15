W skrócie Małgorzata Kożuchowska zachwyciła stylizacją na pokazie Dawida Wolińskiego.

Postawiła na minimalistyczny look, w którym główną rolę odgrywa klasyczna czerń.

Jej stylizacja udowadnia, że klasyka i minimalizm są doskonałe na jesień.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Spis treści: Stylowa Małgorzata Kożuchowska na pokazie mody. Tak zwróciła na siebie uwagę Czerń: ponadczasowy kolor, który nigdy nie wyjdzie z mody

Płaszcze to ostatnio ulubiony element garderoby Małgorzaty Kożuchowskiej. Na Instagramie zaprezentowała już stylizację, w której główną rolę odgrywa skórzany trencz w supermodnym kolorze czekoladowego brązu.

Aktorka w ostatnim czasie nieustannie serwuje stylizacje idealne na jesień. Tym razem opublikowała kilka zdjęć z pokazu kolekcji Dawida Wolińskiego. Jej look od razu przyciąga uwagę.

Stylowa Małgorzata Kożuchowska na pokazie mody. Tak zwróciła na siebie uwagę

Zamiast modnych brązów Kożuchowska wybrała klasyczną czerń. Na pierwszym planie znalazł się prosty płaszcz we wspomnianym kolorze. Gwiazda dobrała do niego spodnie z plisami i połyskujące, czarne szpilki. Minimalistyczny look idealnie uzupełniały: biały T-shirt z okrągłym dekoltem, kopertówka i subtelna biżuteria.

Rozwiń

Chociaż stylizacja jest elegancka, wspomniany biały T-shirt nadaje jej odrobinę casualowego charakteru. Warto mieć go w swojej szafie, ponieważ sprawdza się jako baza do wielu stylizacji. Zamiast klasycznych szpilek look możemy uzupełnić botkami, które są nieodłącznym elementem jesiennych stylizacji.

Czerń: ponadczasowy kolor, który nigdy nie wyjdzie z mody

Co prawda tej jesieni mówi się, że "brąz to nowa czerń". Jednak jak widać na przykładzie Małgorzaty Kożuchowskiej, również ona może być idealną bohaterką jesiennych stylizacji. Zwłaszcza jeśli cenimy sobie ponadczasową elegancję.

W garderobie aktorki kolor ten zajmuje miejsce szczególne. Bardzo często wybiera go na formalne okazje - w garniturach czy kreacjach w tym kolorze zawsze wygląda stylowo i z klasą.

A minimalistyczny look aktorki z czernią w roli głównej tylko potwierdza, że zasada "mniej znaczy więcej" sprawdza się na różne okazje.

Małgorzata Kożuchowska Pawel Wodzynski/East News East News

Czerń jest na tyle ponadczasowa i uniwersalna, że nigdy nie wyjdzie z mody. A do tego dość łatwo łączyć ją z innymi kolorami. Pasuje nie tylko na bardziej formalne wydarzenia, ale i na co dzień.

W trakcie wyboru ubrań w tym kolorze warto zwracać uwagę na jakość materiału. Kaszmir, jedwab czy bawełna będą się prezentować o wiele bardziej elegancko niż te gorszej jakości.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 150: Andrzej Gryżewski INTERIA.PL