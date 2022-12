Tina Louise to atrakcyjna blondynka, której popularność przyniósł związek z gwiazdą "Beverly Hills 90210", aktorem Brianem Austinem Greenem, seksone, wytatuowane ciało i skłonności do śmiałego eksponowania go w sieci.

Nożyczki poszły w ruch. Izabella Krzan już tak nie wygląda Tina, którą na Instagramie obserwuje już ponad 2,6 miliona fanów karierę zaczęła od kilku okładek, m.in. magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Dziś modelka i influencerka ma 41 lat i wciąż zachwyca formą i perfekcyjną figurą

Tina chętnie chwali się swoimi wdziękami na Instagramie i regularnie dzieli się z fanami fotkami w zmysłowej bieliźnie czy kusych strojach bikini. Ostatnio zaskoczyła wielbicieli sesją w... stroju ogrodniczki.

Tina Louise kusi fanów w stroju ogrodniczki. Ale kształty!

Tina Louise najlepiej czuje się w mocno roznegliżowanych sesjach - nie dziwi więc strój, który postanowiła założyć do ogrodu. Modelka i influencerka zdecydowała się na (a jakże!) kremowo-żółty strój bikini, do którego dobrała słomkowy kapelusz. Co na to fani? Momentalnie zasypali ją komplementami:

- "Gorąca", "Australijska Sofia Loren", "Przepiękna", "Nieziemska dziewczyna", "Niesamowity widok" - piszą.

A jak wam podoba się taka ogrodniczka?

