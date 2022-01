Na premierę drugiego sezonu "Euforii" Zendaya przybyła w klasycznej sukni Valentino. Spektakularna czarno-biała kreacja w pasy, którą gwieździe pomógł wybrać jej projektant Law Roach, zrobiła na fanach aktorki ogromne wrażenie. Nic dziwnego, jest to bowiem suknia wyjątkowa!

Zendaya wystąpiła na premierze w sukni Lindy Evangelisty. To wyjątkowa kreacja!

Zendaya i Law Roach wybrali na tę okazję czarno-białą kreację Valentino w pionowe paski z kolekcji z 1992 roku! Projekt ten zadebiutował na wybiegu podczas wiosenno - letniego pokazu marki, a miała go na sobie sama Linda Evangelista. Rudowłosa supermodelka uzupełniła tę stylizację dużymi kolczykami w ten sam wzór oraz masywną czarno-białą bransoletą. Zendaya zdecydowała się na bardziej minimalistyczne dodatki.

Zdjęcie Linda Evangelista w towarzystwie innych, kultowych supermodelek podczas pokazu Valentino / BERTRAND RINDOFF PETROFF / ANGELI / Getty Images

Aktorka założyła diamentowe kolczyki Bulgari Serpenti Viper oraz żółty, również diamentowy pierścionek Bulgari z kamieniem centralnym o wadze ponad ośmiu karatów! Stylizację dopełnił perfekcyjny makijaż i klasycznie upięte włosy.

Występ Zendayi na premierze "Euforii" to nie pierwszy raz, gdy zdecydowała się ona na założenie kreacji noszonej już wcześniej przez inną gwiazdę. Na gali BET Awards 2021 Zendaya pojawiła się w wydłużonej wersji sukienki Versace, którą Beyoncé ubrała na kultowy już występ BET Awards w 2003 roku.

Zendaya i jej projektant Law Roach uwielbiają ze sobą współpracować i świetnie się rozumieją. Gwiazda całkowicie mu ufa, a on przyznaje, że nie ma takiej rzeczy, której aktorka, by nie założyła - w kwestii mody jest po prostu nieustraszona. Według wielu to właśnie przyjaźń tej dwójki stoi za sukcesem gwiazdy, która nazywana jest ikoną mody naszych czasów.

