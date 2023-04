Jednoznaczne określenie listy najgorszych znaków zodiaku mogłoby być krzywdzące, ponieważ każdy z nas ma inne zalety oraz wady. Niewątpliwie każdy przedstawiciel gwiezdnej dwunastki jest wartościową osobą, która może mieć wiele do zaoferowania

mogłoby być krzywdzące, ponieważ każdy z nas ma inne zalety oraz wady. Niewątpliwie każdy przedstawiciel gwiezdnej dwunastki jest wartościową osobą, która może mieć wiele do zaoferowania Gdy jednak szukamy partnera do stałego związku , powinniśmy dokładnie przyjrzeć się potencjalnym kandydatom. Warto mieć świadomość, że nie wszyscy w kole zodiakalnym pragną stabilnej i trwałej relacji

, powinniśmy dokładnie przyjrzeć się potencjalnym kandydatom. Warto mieć świadomość, że nie wszyscy w kole zodiakalnym pragną stabilnej i trwałej relacji Astrolodzy wyróżniają trzy znaki zodiaku, które niechętnie się angażują i zdradzają na potęgę. Te osoby są sprytne i potrafią świetnie kłamać. Związek z nimi na pewno będzie ekscytujący, lecz w zamian czeka nas emocjonalny rollercoaster

Reklama

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca). Są zmienne i często się zakochują

Nikogo nie powinna dziwić obecność Bliźniąt na liście niebezpiecznych znaków zodiaku. Jako przedstawiciele żywiołu powietrza są one zmienne, ciekawe świata i ludzi. Niestety bywają również bardzo podatne na wpływy, ponieważ każda nowa osoba wydaje im się ekscytująca.

Zdjęcie Osoby spod znaku Bliźniąt chętnie wdają się w romanse online. Jest to bardzo niebezpieczny znak zodiaku do stałego związku / 123RF/PICSEL

Często rzucają słowa na wiatr i zakochują się "na zabój" przynajmniej.... kilka razy w życiu, dlatego nigdy nie wiadomo, jak długo potrwa ich aktualny związek. Romans z przedstawicielem tego znaku zodiaku może być ekscytujący, jednak trzeba się również liczyć ze złamanym sercem.

Skorpion (23 października - 21 listopada). Mistrz manipulacji, który kłamie na potęgę

Jaki znak zodiaku najlepiej manipuluje i kłamie na potęgę? Astrolodzy uważają, że pod tym względem Skorpion nie ma sobie równych. Życie pełne sekretów wydaje mu się niezwykle ekscytujące, choć na jego obronę trzeba powiedzieć, że szczerze zakochany nigdy nie zdradzi drugiej połówki.

Zdjęcie Prawdziwie zakochany Skorpion nie zdradza. Nie oznacza to jednak, że jest dobrym partnerem / 123RF/PICSEL

Brak romansów nie oznacza jednak szczęśliwej relacji ze Skorpionem, który zawsze musi postawić na swoim. Ten znak zodiaku jest uszczypliwy i nie znosi kompromisów. Uważa, że to jego zdanie jest najlepsze, a przyznanie się do błędu przychodzi mu z trudem. Związek nie jest niemożliwy, ale na pewno nie będzie łatwy i mogą polać się w nim łzy.

Sprawdź: Świetni doradcy, słuchacze i prorocy. Znaki zodiaku z ponadprzeciętną intuicją

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia). To największy uwodziciel w zodiaku

Strzelec to towarzyski znak zodiaku, przy którym po prostu nie można się nudzić. Zdaje sobie sprawę ze swojej atrakcyjności i chętnie wykorzystuje zainteresowanie, którym obdarza go liczne grono potencjalnych partnerek. Pewność siebie, ciągłe pragnienie przeżywania nowych przygód oraz zamiłowanie do flirtu czynią z niego największego uwodziciela w zodiaku.

Zdjęcie Zodiakalny Strzelec uwielbia otaczać się pięknymi kobietami. To największy uwodziciel w zodiaku / 123RF/PICSEL

Nawet gdy zakocha się i wejdzie w stałą relację, rzadko angażuje się w nią na sto procent. Raczej nie zrezygnuje z imprezowego trybu życia i przelotnych znajomości. Zwłaszcza jeśli będzie czuł, że jest "trzymany na smyczy".

Czytaj również:

Sprawdź swój horoskop 2023

Szczęśliwe dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Wtedy wszystko się uda

Tych 6 znaków zodiaku jest najbardziej narcystycznych. Lepiej nie mieć z nimi do czynienia

Zobacz także: