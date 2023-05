Spis treści: 01 Horoskop dla Barana [10 maja 2023 r.]

Horoskop dla Barana [10 maja 2023 r.]

Znajdziesz się dziś w dość dwuznacznej sytuacji. Ktoś może cię źle zrozumieć lub też zaplanuje sobie pewne działania z twoim udziałem. Będziesz musiał się bardzo mocno napracować, by odwrócić całą sytuację i wyjaśnić nieporozumienia. Niestety, będziesz też musiał dać tej osobie nauczkę. Masz już pomysł jaką?

Horoskop dla Byka [10 maja 2023 r.]

Nad twoim związkiem, wreszcie, pojawią się błękitne, piękne chmury. Po burzy zawsze przychodzi słońce i dziś jest dla was właśnie ten dzień. Nadchodzą od dziś chwile pełne prawdziwej miłości oraz szacunku i wreszcie bliskości, co nie jest bez znaczenia dla poczucia bezpieczeństwa w relacji. Samotne Byki poznają dziś kogoś, kto zawróci im bardzo mocno w głowie.

Horoskop dla Bliźniąt [10 maja 2023 r.]

Dzień może być dla ciebie szalony, wszystko zależy od tego, na ile w tym szaleństwie sobie pozwolisz. Zapomnij o starych urazach. Ważne, by patrzeć do przodu, przed siebie. Jeszcze raz też przemyśl sobie sprawy, które sprawiały ci trudność. Tym razem ich rozwiązanie będzie naprawdę łatwe. Wieczór spędzisz w spokoju.

Horoskop dla Raka [10 maja 2023 r.]

Nie martw się na zapas. Ktoś może dziś mocno ciebie urazić, ale to nie powód do tego, by nagle wszystko legło w gruzach. Masz przecież w sobie mnóstwo siły do pokonywania trudności i dasz radę wyjść z każdej opresji obronną ręką. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej i niech nikt nie próbuje dziś obniżyć twojego własnego poczucia wartości. Pokaż wszystkim, na co cię stać, bo stać cię na wiele.

Horoskop dla Lwa [10 maja 2023 r.]

Na twojej drodze pojawi się dziś twój, dawno niewidziany, przyjaciel. To bardzo dobrze dla ciebie. Skorzystaj z jego pomocy, gdyż z taką propozycją sam z siebie wyjdzie do ciebie, a nie pożałujesz tego kroku. Również zgódź się dziś na pewną zawodową propozycję, która nadejdzie do ciebie z najmniej oczekiwanej strony. To będzie dobre dla ciebie i na pewno tego kroku też nie pożałujesz.

Horoskop dla Panny [10 maja 2023 r.]

Nie będziesz dziś chętny do tego, by z domu wychodzić. Zastanowisz się nawet nad dniem na żądanie, ale wczesny telefon szefa wybije ci ten pomysł z głowy. Okażesz się dziś w niezbędny w pracy. Musisz zatem zrobić wszystko, by tam dotrzeć. Błogie lenistwo musi odejść w zapomnienie, za to spokojnie możesz porozmawiać z szefem o nagrodzie za dzisiejsze starania i pozytywne załatwienie sprawy.

Horoskop dla Wagi [10 maja 2023 r.]

Nie będziesz dziś bardzo wylewny w stosunku do ludzi. Raczej starał się będziesz ich dziś unikać podobnie jak i stresujących sytuacji, wymagających podjęcia natychmiastowych decyzji. Schowasz się głęboko w siebie i zaczniesz szukać przyczyny swojego dzisiejszego zachowania. Jeśli tylko będziesz przed sobą szczery, dojdziesz do bardzo interesujących odkryć swojej duszy.

Horoskop dla Skorpiona [10 maja 2023 r.]

Wszelkie znaki na ziemi i niebie, przy czym same gwiazdy również, mówią do ciebie dziś o tym, byś za wszelką cenę unikał alkoholu. Możesz pod jego wpływem powiedzieć komuś coś, co będzie dla niego bardzo bolesne. Postawi to ciebie w złym świetle i niestety, stracić możesz dobre imię. Miej się dziś z używkami na baczności, a na najlepiej w ogóle po nie nie sięgaj.

Horoskop dla Strzelca [10 maja 2023 r.]​

Dzisiejszy cały dzień zaplanuj tak, by jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. W niej tkwi siła i dzięki niej góry możesz przenosić. Poczujesz się kochany oraz bezpieczny. Nawet wszelkie kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś, dzięki temu właśnie, że wsparcie masz w rodzinie. Tak trzymaj i nie zmarnuj rodzinnego potencjału.

Horoskop dla Koziorożca [10 maja 2023 r.]​

Zadbaj dziś o swoje zawodowe sprawy. Pilnuj dokumentów, umów oraz innych ważnych pism. Słuchaj się szefa, gdyż dziś bacznie będzie cię obserwował i wyciągał wnioski. Nie buntuj się. Staraj się w pracy być posłuszny, to zagra na twoją korzyść, którą już niebawem odczujesz w swoim portfelu. W domu, po pracy, totalny spokój.

Horoskop dla Wodnika [10 maja 2023 r.]​

Dzień sprzyjał będzie załatwianiu spraw dla twoich pracowników. Musisz im pokazać, że bardzo ci na nich zależy. W końcu sukces zespołu to nie tylko praca ponad miarę, ale również wsparcie w kwestiach dnia codziennego. Po pracy zajmij się swoją rodziną. Ktoś będzie dziś potrzebował bardzo mocno twojej uwagi i troski, a ty musisz zrobić wszystko, bo to zapewnić tej osobie.

Horoskop dla Ryby [10 maja 2023 r.]​

Dobrze i na swoją korzyść załatwisz dziś wszelkie sprawy urzędowe lub sądowe. Zatem, jeśli masz w zanadrzu takie sprawy, zajmij się nimi właśnie dzisiaj. Kosmos ci sprzyja. Członek twojej załogi poprosi dziś ciebie o wsparcie. Musisz zrobić wszystko, użyj do tego całej swojej mądrości, by pomóc temu człowiekowi w jego problemie. On na to bardzo zasługuje.