Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - BARAN

Jeśli marzy ci się dziś dzień leniwy i tylko w samotności z książką, to nic z tego. Ludzie będą lepić się do ciebie jak muchy, nie dając odrobiny spokoju. Ciężko zatem będzie ci dziś znaleźć odrobinę ciszy i wytchnienia. Ale to dobrze. Pomyśl sobie, jak musisz być ważny dla tych wszystkich ludzi, że bez ciebie żyć nie mogą. Daj im trochę siebie, ale pamiętaj, że jednak należy wyznaczać granice w ofiarowywaniu siebie innym, by nie stracić radości z pomagania.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - BYK

Cały czas musisz mieć na uwadze fakt, by zachowywać balans między życiem prywatnym a zawodowym. Nie możesz mieszać tych dwóch swoich aktywności. Musisz zadbać o harmonię w tych obszarach swojego życia. Będzie wtedy naprawdę dobrze. Praca będzie szła do przodu tak, jak trzeba, a i życie prywatne będzie odpowiednio dopieszczone tak, by nikt nie ucierpiał, zwłaszcza dzieci, którym należy poświęcać jak najwięcej czasu.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - BLIŹNIĘTA

Postaraj się od dziś wygospodarować dla siebie trochę czasu, by pobyć w swoim własnym towarzystwie. Takie sam na sam ze sobą. Pozwoli to na nabranie dystansu do bardzo wielu rzeczy i spraw. Spojrzysz na nie z zupełnie innej perspektywy i dostrzeżesz to, co do tej pory było zwyczajnie niewidoczne. Bądź szczery w stosunku do siebie samego, nie okłamuj się. Dbaj o zdrowie. Jeśli to wszystko wprowadzisz do własnego życia, szybko zobaczysz, że jeśli podobnie traktujesz innych, jak i siebie samego, wiele dobra zyskujesz.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 rokuroku - RAK

Ktoś dziś umówi cię na tak zwaną szybką randkę. Nie do końca to będzie to, czego oczekujesz, ale wpadniesz trochę w tę relację jak przysłowiowa śliwka w kompot. Na szczęście dla ciebie, dość szybko zorientujesz się, że osoba ta nie podziela Twoich zainteresowań ani zwyczajnie jakoś bardzo nie jest Tobą w ogóle zainteresowana. Dość szybko wyswobodzisz się z tej historii i nauczysz się, że lepiej samemu dobierać sobie potencjalnych partnerów niż zdawać się na gusta znajomych. To nie zawsze kończy się happy endem.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku roku - LEW

Sporo dziś czasu poświecisz swojej drugiej połówce. Skupicie się tylko na sobie. Wyskoczycie na spontaniczną randkę. Zanurzycie się w swoich własnych uczuciach i emocjach, co pozwoli wam jeszcze bardziej skupić się na sobie i zbliżyć uczuciowo do siebie. Ogólnie będziecie się dobrze bawić i poczujecie, że takie właśnie dni chcielibyście mieć jak najczęściej. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by tak właśnie było, w końcu czego nie robi się dla prawdziwej miłości.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku roku - PANNA

Wprowadź od dziś koniecznie nowy sposób odżywiania. Nie musi to być zaraz jakaś celebrycka dieta cud. Wyeliminuj produkty bezwartościowe oraz zacznij w końcu unikać fastfoodów. Zainteresuj się medytacją lub zacznij korzystać z zajęć jogi. One bardzo korzystnie działają na ogólny stan zdrowia oraz przyczyniają się do budowania odporności organizmu, co jest potrzebne zwłaszcza zimową porą.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - WAGA

Ostatnio przestałaś, droga Wago, wierzyć w siebie i w swoje własne kompetencje zawodowe. Zadaj sobie pytanie, skąd to się wzięło i czy oby czasem ktoś nie miał wpływu na taki stan rzeczy? Jeśli się za to nie weźmiesz, lęk, który i tak już jest dość spory, weźmie nad tobą górę i przegrasz walkę o swoje lepsze jutro. Masz wszystkie atuty ku temu, by było dobrze i jesteś w pełni profesjonalną osobą. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Niech nikt nie ma władzy nad tobą, tylko ty sama.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - SKORPION

Chcesz zmienić swoje życie na lepsze, ale na razie, robisz wszystko, by tak się nie stało. Ciągle jest coś nie tak. Odrzucasz pomoc innych, którzy znając ciebie, wiedzą, jak pomóc. Musisz przestać działać na siebie destrukcyjnie. Przyjmij pomocną dłoń i wsparcie bliskich. Od razu poczujesz, że coś zmienia się na lepsze, a przecież o to właśnie chodzi. Nie rezygnuj z działań nawet wtedy, kiedy się potkniesz. Wstaniesz znacznie silniejszy i gotowy do walki o siebie. Im szybciej zaczniesz, szybciej poczujesz zmiany. Założone cele osiągniesz prędzej niż mogło się wydawać. Zatem działaj od dziś.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - STRZELEC

Wybierz się dziś wieczorem ze swoją ukochaną osobą na romantyczny seans do kina. Dawno tego nie robiliście. Możecie powrócić do swoich dawnych rytuałów, które zbliżą was jeszcze bardziej do siebie. Postaraj się, w tak zwanym między czasie, poodpowiadać na zaległe maile. Nie są to sprawy służbowe, a towarzyskie a przecież o towarzystwo dbać trzeba. Późnym wieczorem możesz otrzymać sms od swojej przyjaciółki, która złoży propozycję spotkania. Zrób to dla niej, ona bardzo ciebie potrzebuje.

Horoskop dzienny na wtorek,31 stycznia 2023 roku - KOZIOROŻEC

Skupisz się na swoich sprawach zawodowych. Nie w głowie ci dziś towarzyskie spotkania, czy umawianie się na randki. Wieczorem spotkasz się jedynie ze swoją bardzo przyjaciółką przy herbacie. Późny wieczór zaś spędzisz w swoim własnym towarzystwie z dobrą książką w ręku. Możliwe też, że sięgniesz po serial czy film, by nadrobić kulturalne zaległości. Nie siedź zbyt długo. Wczesne położenie się spać, gwarantuje wyspanie się i obudzenie z całym mnóstwem pozytywnej energii potrzebnej do działania.

Horoskop dzienny na sobotę, 21 stycznia 2023 roku - WODNIK

Uważaj dziś, bo delikatna sprzeczka z kimś ważnym dla ciebie z pracy, może przerodzić się w karczemną awanturę. To się może skończyć nawet utratą znajomości z tą osobą. Skup się zatem w pracy na pracy i nie daj się wplątać w żadne cudze sprzeczki czy awantury z kimkolwiek. Skup się na sobie, na swoich odczuciach i bierz pod uwagę nastroje i uczucia innych osób, a dasz radę przeżyć ten dzień bez większych uszczerbków na swoim zdrowiu i cudzym.

Horoskop dzienny na wtorek, 31 stycznia 2023 roku - RYBY

Postanowisz dziś uporać się ze wszelkimi zaległymi sprawami. Kiedy wszystkich wokół ogarnie jakiś dziwny marazm, ty będziesz kupić energią i ogromną chęcią do pracy. Dobrze wykorzystasz zaistniałą sytuację i pokażesz wszystkim, jaki lew w tobie drzemie, ale także to, że jesteś twórczy i kreatywny. To nie ujdzie uwadze szefa i ten zacznie się teraz zastanawiać, jak mógłby wykorzystać twoją aktywność. Zbliża się zatem twoja szansa w firmie i daj się jej znaleźć. Kariera stoi przed tobą otworem.

