Cyklamen to roślina dość wymagająca w pielęgnacji. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać kilku ważnych zasad. W przeciwnym razie barwny kwiat zacznie marnieć w oczach.

Cyklamen perski to roślina wieloletnia. Jeżeli odpowiednio o niego zadbamy, będzie cieszył oczy nawet przez kilka sezonów. Ze względu na to, że kwitnie zimą, w naszych warunkach klimatycznych jest uprawiany jako pokojowa roślina ozdobna. Do sadzenia w ogrodzie idealnie nadają się z kolei:

cyklamen purpurowy,

cyklamen bluszczolistny,

cyklamen czerwieniejący,

cyklamen dyskowaty.

Cyklameny należy ostrożnie podlewać 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować cyklamen w domu?

Cyklamen perski nie powinien stać w miejscu, w którym byłby narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeżeli nie zwrócimy na tę kwestię uwagi, możemy zastać przykrą niespodziankę - liście rośliny ulegną poparzeniu, a kwiat zacznie marnieć w oczach. Złoty środek? Cyklamen polubi półcieniste stanowisko. Roślina polubi wnętrza gabinetów, sypialni czy nieocieplonych klatek schodowych.

Ważna jest też kwestia temperatury. Cyklamen nie lubi ciepła. Najlepiej, by mógł zdobić pomieszczenie, w którym jest chłodniej i panuje raczej wilgotne powietrze. Optymalna temperatura powinna wynosić od 10 do 15 st. C w ciągu dnia. Jeżeli temperatura będzie wyższa, kwiaty z czasem zaczną usychać.

Cyklamen odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeżeli będziemy go podlewać w odpowiedni sposób. Zamiast wlewać wodę do ziemi w doniczce, najlepiej wypełnić nią podstawkę. Dzięki temu cyklamen będzie dozował ją wedle potrzeb. To o wiele bezpieczniejsze niż podlewanie konewką, ponieważ zmniejsza ryzyko podlania liści lub płatków kwiatów. Ważne, by ziemia była stale delikatnie wilgotna. Nie można dopuścić do przesuszenia podłoża.

Cyklamen perski, czyli "leśna rzepa"

Cyklamen perski to bujnie kwitnąca roślina bulwiasta. Jest uprawiana przede wszystkim w pomieszczeniach. Ze względu na to, że bulwy cyklamenu perskiego swoim wyglądem przypominają rzepę, roślina w krajach zachodniej Europy zyskała określenie "leśnej rzepy".

Roślina jest czasami błędnie nazywana fiołkiem alpejskim - to zupełnie inny gatunek, który należy do rodziny fiołkowatych. Naturalnie, cyklamen perski rośnie w Grecji, Tunezji, Algierii i Azji Zachodniej.

