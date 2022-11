Horoskop 2023 - 3 znaki zodiaku, które muszą szczególnie uważać

Po co w ogóle jest horoskop? Jego zadaniem jest wskazać ci właściwą drogę i ewentualne niebezpieczeństwa. Zdaniem astrologów nie zawsze rzeczy, które robimy, wpływają na nasze cele lub relacje w życiu. Są chwile, kiedy próbujemy osiągnąć konkretną rzecz z całego serca, ale ostatecznie nam się to nie udaje. Czy nie lepiej być gotowym i czujnym?

Horoskop 2023 - Skorpion

Zdjęcie Skorpion / Picsel

Urodzeni pod znakiem Skorpiona niechętnie wchodzą w interakcje ze światem. Uwielbiają być sami i roczny horoskop na 2023 r. wychodzi im w tej kwestii na przeciw. Zamiłowanie do własnego towarzystwa może okazać się kluczem do produktywności. Z drugiej jednak strony, wystarczyłaby niewielka modyfikacja w rutynie i przyzwyczajeniach, żeby los się odwrócił i szczęście zagościło w końcu w twoim życiu.

Tranzyt planety Jowisz w 2023 r. będzie dla ciebie świetną okazją, aby uporządkować sobie w głowie pewne sprawy. Z kolei tranzyt Saturna będzie ostrzeżeniem w niektórych obszarach twojego życia. Ta kombinacja wydarzeń z pewnością zmieni twoje podejście do rzeczywistości. Może się okazać, że twoje przekonania runą w gruzach, a pod nimi zginą też niektórzy ludzie, dotąd jakoś ci bliscy.

Brzmi jak rok otwierający oczy? Taki właśnie będzie.

Poczujesz, że jesteś we właściwym miejscu dopiero w drugiej połowie roku. Wtedy to większość toksycznej energii w końcu zniknie z twojego życia. To też dobry czas, żeby zacząć spełniać noworoczne postanowienia, jeśli jeszcze będziesz pamiętać, jakie były. Jeśli zachowasz cierpliwość i będziesz wytrwały, wszystko ostatecznie powinno się dobrze poukładać.

Horoskop 2023 - Ryby

Zdjęcie Ryby / Picsel

Po pierwsze, bądź wdzięczny za to, co masz. We wszystkich aspektach waszego życia tranzyty planetarne pozwolą wam dawać i przyciągać szczęście w 2023 r. Pracuj zgodnie z mottem: jeden dobry uczynek dziennie!

Zapowiada się dobrze? Tak, jest jednak jedno "ale". Twój horoskop na 2023 r. wskazuje, że masz wielką szansę na popadnięcie w pesymizm, że przed tobą prawdziwe huśtawki nastroju. Jeśli przez myśl przechodzi ci, że poprzedni rok (nareszcie) się skończył i możesz odpocząć, cóż - zderzenie z rzeczywistością może być nieprzyjemne. Wszystko zamiast na chwilę zwolnić, znów ruszy z kopyta, z jeszcze większym pośpiechem i siłą.

Jednak tranzyt Marsa w 2023 r. jest gotowy, aby pomóc ci stawić czoła wyzwaniom i naprawiać złe scenariusze. Na światło dzienne może wyjść twoja dwoista natura, która poprowadzi cię niełatwymi ścieżkami, z dala od pięknych widoków i sielskiej atmosfery. Ale nie martw się, ten rok to seria lekcji, które pomogą ci się rozwinąć i wypracować własne sposoby na pokonywanie życiowych przeszkód. Ponadto, aby twoje życie było szczęśliwe i łatwe, złap się czegoś, np. postanowienia, wyzwania, to pomoże ci przetrwać.

Horoskop 2023 - Panna

Zdjęcie Panna / Picsel

Jesteś jednym z najbardziej rozsądnych ludzi w zodiaku. Ale nawet ty nie jesteś doskonały. Horoskop roczny na 2023 r. zawiera mały znak ostrzegawczy - unikaj pośpiechu w wyciąganiu wniosków!

Los ma dla ciebie wiele możliwości w tym roku. Mars i Merkury tylko czekają, żeby rozwiązać worek z dobrymi możliwościami w pierwszej połowie roku, a z ich błogosławieństwem zrobisz rzeczy, które były nieplanowane. Nagle okażą się w twoim zasięgu. Zaskoczony? Cóż, nie bądź. Potrzebny będzie wysiłek i to duży, ale pewnie warto. To, że coś nie przychodzi łatwo i szybko, ma swoje źródło w przeszłości, pamiętaj o tym.

Bądź czujny pod koniec roku. Wzloty i upadki możliwe i w finansach, i relacjach. Poczujesz się na górskiej kolejce. Ale zdecydowanie jesteś daleko od wypadnięcia z niej na zakręcie, więc ciesz się i pielęgnuj wszystko, co możesz w 2023 roku.

