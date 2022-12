Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - BARAN

Jeśli mocno w siebie uwierzysz, szybko zauważysz, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku. Zobaczysz, że jeśli docenisz to, co już masz, mieć będziesz jeszcze więcej. Wszystko się uda, wszystko się zacznie klarować i będą jasne sytuacje. Jeśli nadal nie wierzysz w siebie, zrób bilans zysków i strat, wtedy dostrzeżesz, że więcej jest tego, co zyskałeś, niż tego, co straciłeś. Niech to napędza Cię do jeszcze większego wysiłku, bo zawsze warto się starać. Jeśli wierzysz w siebie i swoje możliwości, góry możesz przenosić a świat leżeć może u Twoich stóp.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - BYK

Wiele osób słucha zawsze tego, co masz do powiedzenia. Lubią Twoje rady, nawet jeśli bywają kąśliwe to i tak są cenione. Dla wielu jesteś autorytetem. Nie możesz teraz tego zmarnować. Może warto pomyśleć o napisaniu jakiegoś poradnika? Takiego tylko dla najbliższych, ale zawsze to coś? Może też warto pomyśleć o jakimś dodatkowym szkoleniu czy też studiach z zakresu wsparcia, socjologii, a nawet i samej psychologii. Jesteś w tym dobry, Byku i może wreszcie pora to jakoś usystematyzować, by nie powiedzieć, że stać się musisz w tej materii profesjonalistą?

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Twoi przyjaciele, gdy im źle, zawsze wiedzą, że mogą liczyć na Ciebie, gdyż dobry humor i miłe słowo towarzyszą Ci na okrągło. Dziś też kilkoro z nich przyjdzie do Ciebie z chandrą, bo wiedzą, że z Tobą zawsze im lżej znieść ciężkie chwile. A ty, jak zawsze, nawet kiedy Tobie jest źle, znajdziesz dla nich czas, bo wiesz, że przyjaciół się nie zostawia w potrzebie i wiesz też, że gdy Tobie kiedykolwiek źle będzie, to właśnie oni, Ci prawdziwi przyjaciele będą zawsze obok by nieść swoje wsparcie i pomoc. I to jest właśnie piękne.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - RAK

To będzie dla Ciebie udany dzień, mimo że światło dzienne ujrzą pewne sprawy związane z Twoją firmą. Na szczęście wyjdzie to tylko na dobre i wreszcie będzie przyczynkiem do zrobienia z rzeczami związanymi z tymi sprawami, porządków, które wreszcie inne sprawy pchną do przodu. Zrobi się przestrzeń na nowe wyzwania a nowe wyzwania to i pieniądze, które będzie można zarobić i to szybko, jeszcze przed świętami. Mobilizuj cały swój zespół do działania, bo taka okazja prędko się nie pojawi w Twojej branży. Łap okazje i wykorzystaj je jak najlepiej potrafisz.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - LEW

Będziesz dziś udzielać wsparcia wielu osobom, ale ktoś będzie chciał podważyć Twoje zawodowe kompetencje. Musisz zrobić wszystko, by nie dać się zaskoczyć niczym, w końcu sam, Lwie, dobrze wiesz, że to, co potrafisz podparte jest wiedzą zdobytą w szkole oraz odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i dyplomami ukończenia. Nie daj się nikomu i rób swoje, a jak przyjdzie co do czego, okażesz się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi fakt, że jesteś osobą we właściwym miejscu i czasie i nikt niczego Tobie nie będzie już mógł zarzucić.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - PANNA

Biada dziś każdemu, kto będzie chciał wejść Ci w drogę. W obronie swoich racji gotowa jesteś, Panno, iść nawet po trupach. Taka determinacja jest godna podziwu. W końcu znasz swoją wartość. W obronie racji czy też zysków jesteś gotowa na wiele, by nie rzec, że na wszystko. Lepiej z Tobą nie zadzierać. Wieczorem, emocje trochę opadną, gdyż spotkanie z ukochanym zajmie Ciebie bez reszty i trochę zapomnisz o tym stresującym dniu w pracy. Nabierzesz dystansu do spraw, ale wcześniej kolacja z ukochanym, a potem kino ukoją Twoje zszargane nerwy i złapiesz równowagę.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - WAGA

Czeka dziś Ciebie bardzo pracowity dzień. Telefony dosłownie będą się urywały i na nic czasu nie będzie. Ale jak zawsze, Ty Wago, jesteś dobrze zorganizowana i masz plan działania. Jeśli tylko się go będziesz trzymała, nić nie ujdzie Twojej uwadze a wszystko to, co trzeba zostanie zrobione na czas. Umówisz dziś wiele spotkań biznesowych, które odbędą się na dniach i będą bardzo korzystne dla Twojej firmy. Nowi kontrahenci, nowe wyzwania zawodowe oraz wielkie pieniądze. Słowem fortuna kołem się toczyć będzie, a firma będzie rosła w siłę i w jeszcze większy prestiż na rynku.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - SKORPION

Postanowisz bardziej ufać ludziom niż było to do tej pory. W związku z tym zaczniesz częściej im pomagać, bacznie obserwować będziesz, komu nagle tu i teraz należy pomóc. To bardzo dobre, ale ma swoje minusy. Znajdą się osoby, które zaczną wykorzystywać te cechę w Tobie i będą nadużywać pomocy. Wyjdzie na to, że zaczniesz robić coś za kogoś i nie będzie to już wtedy pomoc. Swoje zadania odłożysz na kiedy indziej i zaczną się piętrzyć zaległości, a to już krok do kłopotów. Bądź zatem czujny i na ładne czyjeś oczy musisz po prostu uważać.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Możesz spotkać dziś kogoś, kto niespodziewanie będzie mógł mieć wpływ na rozwój Twojej kariery. To dobrze się składa, gdyż możesz dojść do wniosku, że w tym miejscu pracy zrobiłeś wszystko, co było do zrobienia a teraz potrzebujesz iść dalej. To początek zmian na lepsze. Po południu dziś zajmij się domem i rodziną, warto z nimi omówić nadchodzące zmiany w Twoim życiu zawodowym. Oczywiście, jak zawsze, możesz liczyć na ich wsparcie oraz dobre słowo. Utwierdzą Cię w tym, że masz szansę dokonać właściwego wyboru i skorzystać ze wsparcia tej osoby.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Masz dziś szansę, będąc ze znajomymi na mieście, poznać kogoś, kto niespodziewanie wpadnie na Ciebie. Okaże się to zdarzenie początkiem ciekawej relacji. Zatem, jak widzisz, warto wychodzić z domu, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się może trafić. Koziorożce będące w stałych związkach powinny brać pod uwagę potrzeby swoich partnerów. Nie wolno ich do niczego zmuszać, zwłaszcza wiedząc, że nie każdy Twój pomysł przypada im do gustu. Każdy ma prawo do swoich wyborów i trzeba je uszanować.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - WODNIK

Trudny dzień w pracy z racji oskarżeń, które ktoś na Ciebie rzucił. Musisz szybko odbyć rozmowę z szefem, by wyjaśnić wszelkie nieporozumienia oraz pomówienia. To nie są przelewki. Komuś bardzo zależy na tym, by Ciebie pogrążyć. Im szybciej wyjaśnisz tę sprawę, tym lepiej dla Ciebie. Staraj się unikać osób, które słyną z wszelkiego rodzaju intryg. Okazuje się bowiem, że nie są szczere i mogą wszystko wykorzystać przeciwko Tobie. Intuicja podpowie Ci, kto jest wart uwagi a od kogo lepiej trzymać się z daleka. Po pracy zadbaj o odpowiedni wypoczynek.

Horoskop dzienny na 20 grudnia 2022 r. - RYBY

Będziesz dziś zaproszona, Rybo, do takich miejsc, o których nawet jeszcze nie słyszałaś. Zacznij w końcu bywać na koncertach czy innych imprezach. Świat nie stoi w miejscu. Ty również nie możesz. Mimo porażek towarzyskich nie rezygnuj z poznawania innych osób. W końcu trafi się ktoś, kto zostanie przy Tobie na dłużej, nawet jeśli teraz wydaje Ci się to zupełnie niemożliwe. Ale by szczęściu pomóc, musisz zacząć bywać w świecie rozrywki, zatem daj się zapraszać, przyjaciele zawsze wiedzą co, gdzie i jak i nie zapomną o Tobie.

