Horoskop finansowy - BARAN

Letnia aura zachęci cię nie do urlopowania, ale do przyjrzenia się własnym działaniom. Odkryjesz, że we właściwy sposób nie wykorzystujesz swoich zdolności i talentów. W pracy pojawi się niebezpieczna sytuacja wymagająca ostrożnego postępowania, inaczej grozi ci degradacja zawodowa. Barany prowadzące własne biznesy będą musiały zmierzyć się z pomówieniami, które wyszły z ust konkurencji. Odzyskanie dobrego imienia i wiarygodności nie będzie jednak aż takie trudne, jak na początku ci się wydaje. Pojawią się lepsze możliwości zarobienia pieniędzy.



Reklama

Czytaj również: Jasnowidzka Aida apeluje do Polaków. Mówi o "tarczy ochronnej"

Horoskop finansowy - BYK

Aura tego tygodnia przyniesie dynamiczny rozwój w sprawach zawodowych. W pracy otworzysz się na nowe możliwości i propozycje, które będą niosły nawet potencjalną zmianę miejsca zatrudnienia. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą swoimi działaniami umacniały pozycję i pokonywały zastój, który towarzyszy im od dłuższego czasu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na dobre wiadomości. W sprawach finansowych miej rękę na pulsie i panuj nad swoimi wakacyjnymi wydatkami.

Zdjęcie Byk / Picsel / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - BLIŹNIĘTA

W pracy uda ci się przeciwstawić niesprzyjającym okolicznościom, chociaż okupione to będzie niezwykłą determinacją. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą rozszerzać swoje profesje, by wypłynąć na szersze wody. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały utrudnienia, jeśli chodzi o znalezienie satysfakcjonującej posady.

Horoskop finansowy - RAK

W tym tygodniu będzie ci się wiodło. W pracy szybko i sprawnie poradzisz sobie ze wszystkimi obowiązkami, uważaj jednak na własne emocje, bo mogą być one przyczyną problemów. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć i realizowanie planów, które wcześniej zostały zapisane. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia, w obecnym czasie nie będą mogły nic zrobić i muszą cierpliwie czekać na właściwe oferty. W sprawach finansowych twoje działania nie przyniosą takiego efektu, jak byś oczekiwał.

Horoskop finansowy - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie możliwości realizowania się zawodowo. W pracy pojawiają się dodatkowe perspektywy pozwalające ci na rozwój. Dzięki otwarciu się na nowe działania pozbędziesz się poczucia wypalenia zawodowego. Lwy prowadzące własne biznesy powinny swoje plany zachować w tajemnicy, jeśli nie chcą, by dostały się one w ręce konkurencji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą raczej działać bez pośpiechu. W finansach delikatny skok w górę. W weekend uważaj na swoje dokumenty, bo możesz ponieść poważne straty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Horoskop finansowy - PANNA

W pracy wiele osób skorzysta z urlopu i przejdą na ciebie dodatkowe obowiązki, których wcale nie będziesz miał ochoty wykonywać. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą nawiązywały nowe znajomości, które mogą im pomóc w rozwinięciu biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej konsekwentne w działaniu. W finansach zmian nie widać, a dodatkowo kusić cię będą wydatki na drobne przyjemności.

Horoskop finansowy - WAGA

Aura tego tygodnia przyniesie opóźnienia w realizacji planów. W pracy czekają na ciebie kłopoty z powodu upierania się przy swoim stanowisku. Żeby potem wybrnąć z problemów, będziesz musiał zmodyfikować swoje działania. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały utrudnienia związane z podróżowaniem czy przemieszczaniem się. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą się liczyć z tym, że będą mieć do czynienia z silną konkurencją. W sprawach finansowych czekają cię korzystne wydarzenia.

Czytaj również: Maruda czy organizator - jakim typem urlopowicza jesteś wg znaku zodiaku?

Horoskop finansowy - SKORPION

W tym tygodniu możesz liczyć na jasne sytuacje. W pracy zakończysz pomyślnie swoje projekty, dzięki pomocy życzliwych osób. Skorpiony prowadzące własne biznesy będą miały nieco trudności z załatwianiem spraw urzędowych. Uważaj też z nielegalną działalnością, bo możesz mieć z tego powodu poważniejsze kłopoty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć tylko na prace fizyczne.

Horoskop finansowy - STRZELEC

W pracy będziesz musiał zmierzyć się z negatywną krytyką szefa, który czepiać się będzie cię bez powodu. Strzelce prowadzące własne biznesy wykażą się zaangażowaniem i podejmą proponowanych wyzwań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pracę w usługach. W sprawach finansowych wejdziesz na wyższy poziom, co niezwykle cię ucieszy.

Horoskop finansowy - KOZIOROŻEC

Letnia aura zachęci cię do większego urlopowania. W pracy uwolnisz się od starych obciążeń i obowiązków, które tylko niepotrzebnie ciążyły na twoim biurku. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą rozszerzą zakres swoich działań, dzięki którym będą mogły liczyć na podwyższone przychody. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia odetną się wreszcie od przeszłości i zapomną o możliwości powrotu do byłego pracodawcy.

Zdjęcie Koziorożec / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - WODNIK

Osoby zatrudnione u innych mogą liczyć na korzystne współprace oraz pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Jeśli zaś to ty prowadzisz firmę, to wstrzymaj się z poważnymi decyzjami, bo teraz nie jest odpowiedni czas. Pod koniec tygodnia pewna sytuacja wymusi na tobie zmiany metod działania. Wodniki poszukujące pracy będą musiały się przekwalifikować, jeśli zależy im na szybkim zatrudnieniu. Strzeż się pożyczek.

Horoskop finansowy - RYBY

W tym tygodniu trudno będzie ci się skupić na jednym zadaniu. W pracy bezużytecznie rozproszysz energię, rozpoczynając kilka rzeczy naraz i żadnej tak naprawdę nie skończysz. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą zdenerwowane z powodu zastoju, z którego od jakiegoś czasu nie mogą się wyrwać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie zaakceptują skierowanych do nich ofert. W sprawach finansowych całkiem nieźle. Nie pożyczaj jednak pieniędzy, bo ich nie odzyskasz!