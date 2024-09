Horoskop miłosny tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop miłosny - Baran

Równowaga, 5 Mieczy, Księżyc

Dla dobra swojej partnerskiej relacji dobrze będzie, jeśli, nim coś powiesz, dwa razy ugryziesz się w język. By zachować równowagę, należy pójść na kompromis. Na pewno, pod koniec tygodnia, czeka ciebie bardzo poważna rozmowa.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku?

W tym tygodniu skup się koniecznie na swoim zdrowiu. Zrób sobie prawdziwy rachunek sumienia. Kiedy ostatnio byłeś u lekarza i prosiłeś o skierowanie na badanie kontrolne? Pamiętaj, że najlepiej jest zapobiegać niż leczyć. Przypomnij sobie zdrowotną historię Lwa czy Panny. Wiesz, jak to się dla nich skończyło. Chyba nie chcesz tego samego dla siebie? Poproś Raka o numer telefonu do dobrego lekarza i zapisz się na wizytę.

Horoskop miłosny - Byk

Słońce, Wieża, 7 Denarów

W tym tygodniu czeka ciebie bardzo wiele pracy. Musisz dać radę poświęcić uwagę nie tylko swojej pracy zawodowej ale pracy nad polepszeniem jakości twojej partnerskiej relacji. W przeciwnym razie nie uda się zburzyć starych struktur, które ciążą wam obojgu.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku?

To nie będzie łatwy ani lekki tydzień. Będziesz musiał podjąć kilka bardzo ważnych decyzji. Kilka z nich nie będzie po twojej myśli ale nie masz już innego wyjścia. To przecież dotyczy twojej przyszłości a ty chcesz, by była dla ciebie jak najlepsza. Rozmowa z Koziorożcem wiele wyjaśni. Póki co, rób wszystko tak, by zadbać o przyszłość i o awans.

Horoskop miłosny - Bliźnięta

Paź Pucharów, Król Buław, 5 Denarów

Nie skorzystałeś z rady starszego członka rodu i teraz musisz spijać tego konsekwencje, które mogą położyć się cieniem na twoim związku. To tydzień, w którym jesteś bankrutem nie tylko fizycznym, ale również duchowym.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku?

Tydzień pełen pracy ale i radości z faktu, że uda ci się wiele osiągnąć i będzie to dobre dla ciebie. Pod koniec tygodnia czeka ciebie spotkanie, bardzo ważne, z Bliźniakiem. Nie możesz go odwołać. Zatem dobrze zaplanuj sobie ostatnie dni tygodnia, by nic nie umknęło twojej uwadze. W tak zwanym między czasie, nie zapominaj o fizycznej aktywności. Znasz to powiedzenie, że w zdrowym ciele tkwi zdrowy duch. Zatem od dzieła!

Horoskop miłosny - Rak

Koło Fortuny, Rycerz Buław, 2 Mieczy

Brak porozumienia nie wróży niczego dobrego. Może, bądź pierwszym, który w końcu odpuści i wyciągnie dłoń na pogodzenie się. Pamiętaj, że raz na wozie a raz pod nim. Chyba nie chcesz wciąż tkwić pod kołami wozu?

O czym jeszcze warto? Co tarot mówi na temat twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku?

W tym tygodniu, od natłoku spraw, zwątpisz we własne możliwości. Nie pomoże też bycie na tak zwanym świeczniku. Ktoś będzie pilnie się przyglądał twojej pracy, by koniecznie złapać ciebie na jakimś błędzie. Szkoda, że ten ktoś nie widzi swoich wad. Uważaj zatem na Wodnika. Jego intencje nie są szczere. Lew oraz Rak mogą tobie pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji.

Horoskop miłosny - Lew

Śmierć, 9 Pucharów, 6 Pucharów

Wciąż obracasz głowę wstecz, szukając tam czegoś bliżej nieokreślonego. To, co określone, masz tuż obok. Wystarczy tylko po to sięgnąć i będziesz szczęśliwy. Sprawdź to i przekonaj się na własnej skórze.

Wróżka Aira do Lwa: działaj i pokaż się światu z jak najlepszej swojej strony

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku?

Jest coś lub ktoś, co blokuje ciebie przed działaniem. Drzemie w tobie tyle pomysłów ale boisz się je ujawnić światu. Zmień to nastawienie bo właśnie to coś przejdzie ci koło nosa i inny ktoś zajmie tobie należne ci miejsce. Posłuchaj się Panny oraz Ryb. Ich działanie doda tobie odwagi. Oni zawsze będą obok. Zatem działaj i pokaż się światu z jak najlepszej swojej strony.

Horoskop miłosny - Panna

Sprawiedliwość, 4 Pucharów, 7 Buław

Przestań walczyć z uczuciami. To i tak jest silniejsze od ciebie mimo, że wmawiasz sobie, że jest inaczej. Już czas najwyższy powiedzieć tej osobie, co do niej czujesz. To się spotka z pozytywnym odzewem. Szkoda czasu na czekanie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku?

Kilka rozmów w pracy, które musisz odbyć, w tym tygodniu do miłych należeć nie będzie. Twoja w tym głowa, by przekonać innych do swoich racji. Zatem dodaj sobie odwagi lub też odwagi doda tobie Bliźniak, który zawsze będzie obok i dlatego nie masz się o co martwić. To nie będzie lekki tydzień, dlatego zaplanuj sobie weekend, który spędzisz na zabawie w gronie swoich bliskich oraz przyjaciół.

Horoskop miłosny - Waga

5 Pucharów, 8 Buław, Sprawiedliwość

Jeśli nadal będziesz bierny i nie zaczniesz działać, twoja miłość przejdzie obok. Nawet się nie obejrzysz kiedy to się stanie. Postaw sobie, w tym tygodniu za cel, że zrobisz coś więcej, niż tylko czekanie. Jeśli tobie oczywiście zależy.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku?

Poprzedni tydzień dał ci w kość. W tym zaś uda ci się złapać odrobinę oddechu. Dlatego też zamiast szaleć na mieście daj sobie kilka dni wytchnienia. Doborowe towarzystwo niech dopełni tego błogiego stanu. Lew czy Rak dobrze się sprawdzą. Wodnik zaś w tym tygodniu będzie bardzo marudny zatem unikaj go jak ognia. Nie jest ci potrzebny jego melancholijny stan. Ale mostów za sobą nie pal.

Horoskop miłosny - Skorpion

Król Buław, Królowa Mieczy, Królowa Buław

Wpuszczanie do swojego związku zbyt wiele osób, może okazać się katastrofą. Przyjmowanie rad jest dobre ale pamiętaj, że nie zawsze to, co dobre dla kogoś, musi też być dobre dla ciebie. Zacznij być bardziej krytyczny a wyjdzie to tobie tylko na zdrowie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku?

Trochę zawirowań w tym tygodniu będzie czekać na ciebie. Ktoś będzie chciał od ciebie pomocy a ty nie znajdziesz czasu i osoba ta na ciebie się obrazi. Będziesz musiał szybko wyjaśniać sytuację, że to nie tak jak ona myśli. Lekko nie będzie. W pracy ktoś nie stawi się na spotkanie i trzeba będzie zmienić plany. Tu już z pomocą przyjdzie Ryba, która będzie miała plan b. Warto z niego skorzystać.

Horoskop miłosny - Strzelec

3 Buław, Równowaga, 3 Pucharów

Osiągnąłeś spokój. To, czego chciałeś, zaczyna się w twoim życiu wreszcie spełniać. Ale czy w tych planach uwzględniłeś oczekiwania swojej drugiej połowy? Bo bez niej lekko tobie nie będzie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku?

Poczujesz, że to dobry tydzień na wprowadzanie zmian. Dotyczyć one będą każdej dziedziny twego życia. I zmiany te, wyjdą tobie tylko na dobre. Pamiętaj jednak, by w niektórych sprawach zachować daleko idącą ostrożność. Robienie czegoś pod wpływem emocji, zwłaszcza tych wzburzonych, nie jest niczym dobrym. Panna oraz Skorpion potrafią wystudzić twoje emocje. Warto korzystać z ich wsparcia.

Horoskop miłosny - Koziorożec

2 Buław, Wisielec, Głupiec

Warto od czasu do czasu stanąć na głowie, by przyjrzeć się swoim sprawom z zupełnie innej perspektywy. Nie działaj w emocjach. Przemyśl każdy swój ruch a wszystko to, co zrobisz, będzie dobre dla ciebie i twojego związku.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku?

Pamiętaj, by uczuć się być asertywnym. To, że mówisz komuś "nie", nie oznacza, że jesteś niegrzeczny. Po prostu musisz zacząć wreszcie dbać o swój własny dobrostan. Nie pozwól sobie wejść na głowę. Nie podejmuj pochopnych decyzji ani nie obiecuj nazbyt wiele. Może potem się okazać, że nie dasz rady wypełnić swoich obietnic i narazisz na szwank swoją reputację. Ucz się od Lwa. Jego podejście do spraw dobrze jest znane wszystkim dookoła.

Horoskop miłosny - Wodnik

2 Mieczy, Rycerz Pucharów, 10 Pucharów

Pielęgnuj to szczęście rodzinne, które udało ci się zbudować ciężką pracą oraz wyrzeczeniami. Nie cofaj się wstecz i nie oglądaj się za siebie. Tam nie masz już nic, co mogłoby pozostać w twoim kręgu zainteresowań. Przed tobą przyszłość.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku?

Wreszcie twoja ciężka praca zaczyna przynosić owoce. To dopiero początek. Wszystko wciąż przed tobą. Dlatego też nie możesz spocząć na laurach, mimo, że coś ciebie korci właśnie do takiego działania. Spójrz na Koziorożca. On wciąż staje na wysokości zadania. Ucz się od niego a osiągniesz jeszcze więcej. Warto uczyć się od najlepszych. Nie daj sobie wmówić, że może być inaczej.

Zodiakalny Wodnik powinien pielęgnować szczęście rodzinne

Horoskop miłosny - Ryby

As Mieczy, Eremita, Królowa Pucharów

Nie daj się całkowicie opanować swoim emocjom, bo możesz zatracić coś, co jest bardzo istotne, chociażby potrzeby swojej ukochanej osoby. Nie może być tak, że jesteście razem ale jakby osobno. Tak nie zbudujesz dobrego związku. Zmień to!

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku?

To będzie tydzień pełen ciekawych spotkań i zdobywania nowych doświadczeń. Dosłownie unosił się będziesz nad ziemią. Tak będziesz mocno zadowolony i spełniony. Dodatkowo, wreszcie, znajdziesz sposób na to, by każdą wolną chwilę spędzać razem ze swoją ukochaną osobą. Zapomnij w tym tygodniu o spotkaniach ze Skorpionem i Strzelcem. Tylko ty i twoja druga połowa mają znaczenie.

