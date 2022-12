Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BARAN

Będziesz dziś w bardzo buntowniczym nastroju. Do tego stopnia, że zastanawiał się będziesz, Baranie, czy powinieneś wykonywać polecenia służbowe. Istny bunt przeciw wszelkim przepisom. Pora na pytanie, skąd taka postawa i czemu ma ona służyć? Na szczęście już po południu zejdzie z ciebie ten styl na buntownika i w domu oddasz się wszelkim pracom domowym. Trochę sprzątniesz, zajmiesz się gotowaniem swoich ulubionych potraw i wreszcie znajdziesz czas na swoje egzystencjalne przemyślenia.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BYK

Będziesz dziś brał udział we wszelkich dyskusjach w twojej firmie. To może być cenne doświadczenie. Zdobyć możesz wiele potrzebnych i przydatnych informacji, które pomogą ci w kształtowaniu dalszej kariery. Sam też podzielisz się swoimi pomysłami, które będą się podobać wielu osobom i będą w nich upatrywać możliwości zarobienia sporych pieniędzy dla firmy. To postawi cię w dobrym świetle i wiele zyskasz w oczach przełożonych.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Życie i styl Krzysztof Jackowski przepowiedział los Polaków w 2023 roku: "Dziadostwo!" Poczujesz się trochę mało komfortowo. Okaże się, że czyjeś słowa zabolą cię bardziej, niż się tego spodziewałeś, Bliźniaku. Ważne jednak jest teraz to, byś nie trzymał się tego kurczowo, tylko dalej robił to, co masz do zrobienia z takim samym zaangażowaniem jak do tej pory. Po prostu rób dalej to, co uważasz za słuszne mimo tego bólu. To za chwilę minie, a i czegoś się nauczysz o sobie. Odnajdujesz się w każdej sytuacji i jesteś w stanie wiele znieść dla dobra swego, ale też i swojej firmy.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - RAK

Wszelkie ważne dziś sprawy staraj się zrobić już od samego rana. Potem trochę może zabraknąć ci energii do działania. Otrzymasz też informację, która może być ważna dla twej obecnej pracy i pomoże też w podjęciu ważnej decyzji. Wieczorem zajmij się swoimi bliskimi. Wcześniej wspólna kolacja z rodziną, skutecznie poprawi ci nastrój. Tym razem też wysłuchaj tego, co do powiedzenia mają Twoje dzieci, a u nich jak wiadomo, zawsze dzieje się sporo, a ty jako przykładny rodzic, chcesz brać czynny udział w ich życiu.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - LEW

Samotne Lwy, zwłaszcza dziś mężczyźni spod tego znaku, mają ogromne szanse na poznanie kobiety życia. Dosłownie tak. Układ gwiazd pokazał to bardzo wyraźnie. Kobieta będzie pełna uczuć, słowem niezwykła. Nie zmarnujcie tej szansy danej od losu. Dla pozostałych Lwów dzień szykuje się bardzo udanie. Sporo szczęśliwych wydarzeń, spotkań towarzyskich czy wypadów na miasto w gronie swoich najbliższych przyjaciół. Postarajcie się dziś też poświecić sporo uwagi swoim domownikom. Wieczorny spacer z ukochanym wpiszcie do kalendarza.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - PANNA

Masz dziś dobry dzień na to, by zrobić coś naprawdę bardzo ambitnego, coś, co wymagać będzie od ciebie sporego wysiłku. Zobaczysz, że już za jakiś czas bardzo sobie podziękujesz właśnie za ten dzień, bo to, co zrobisz, przyniesie ci sukces i na długo okryje sławą. Wieczorem zaś warto, drogie Panny, przyjrzeć się swojemu zdrowiu. Co niedomaga? Czy może gdzieś coś strzyka? Wsłuchaj się dziś w swój organizm. Pomyśl, jak możesz twórczo, spożytkować nadchodzący weekend.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - WAGA

Może dziś okazać się, że jakoś tak trudno złapać ci będzie porozumienie z innymi. Możesz być nie zrozumiany, co niestety, zrodzi kłopoty. Staraj się bardziej czytelnie komunikować innym, czego od nich oczekujesz, unikniesz nieporozumień i kłopotów. Musisz powoli i stanowczo tłumaczyć innym swój punkt widzenia na sprawy, nie poddawaj się w tym działaniu, czasami zdarzają się chwilowe przerwy w komunikacji z innymi. Ważne, byś cierpliwie krok po kroku mówił, jak jest.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - SKORPION

Wesołość oraz pewność siebie nie będą cię dziś opuszczać. A to dobrze wróży na cały dzień. Będziesz żartował sobie z innych i tu musisz jednak zdobyć się na odrobinę powściągliwości. Nie każdy jednakowo rozumie żarty, może być ktoś, kto poprzez brak dystansu do siebie i innych, opacznie zrozumie twoje intencje w żarcie i awantura gotowa. Może warto trzymać się od takich osób z daleka. Wyczujesz, komu i co, możesz powiedzieć, by go nie urazić ani nie wywołać zbytecznej awantury. Nie daj sobie popsuć tego dnia.​

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Wiele dziś załatwisz spraw w swojej firmie. Dodatkowo może udać ci się załatwić też swoje sprawy urzędowe czy bankowe. Musisz tylko spełnić jeden warunek. W pracy nie możesz iść na tak zwane skróty. Jesteś, Strzelcu obserwowany przez ważną osobę w firmie a od niej też wiele zależy. Działaj mądrze, szczęście dziś ci sprzyja. Twoje zaangażowanie w pracę zostanie dostrzeżone i możesz wiele zyskać. Dlatego pamiętaj, nic na skróty tylko szczerze i odważnie dąż do celu, a sukces masz w kieszeni.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

To najmilszy znak zodiaku. Dosłownie przyciąga do siebie ludzi Nim wydasz dziś za dużo, pomyśl dwa razy o swoich finansach. Jeśli będziesz zbytnio rozrzutny, możesz bardzo szybko zobaczyć debet na koncie, a to już będzie krok do bankructwa. Nie daj się podprowadzić znajomym i nie daj się podpuścić im do zbędnego wydawania pieniędzy na przyjemności. Kontroluj wydatki, a wszystko dobrze się zakończy. Nie ulegaj pokusom. Uważaj też dziś na kogoś, kto będzie chciał zaproponować ci szybki zysk. To się zawsze źle kończy, unikaj takich osób.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - WODNIK

Będziesz dziś tajemniczy, Wodniku i nieskłonny do rozmów, zabaw ani czegokolwiek, co wymagać będzie od ciebie aktywności. Czasami jest taki dzień, że chcemy się schować jak żółw w skorupę. Dziś ty masz taki dzień. Po prostu chcesz odpocząć i tyle. Twoi domownicy, widząc, co się z tobą dzieje, okażą się bardzo wyrozumiali i zostawią cię dziś w spokoju. Będziesz mógł sobie spokojnie wypoczywać, a nawet snuć plany na najbliższy weekend. Kto wie, może czymś szczególnym zaskoczysz swoich domowników.

Horoskop dzienny na 28 grudnia 2022 r. - RYBY

Twoja wrażliwość, a nawet przewrażliwienie, droga Rybo, osiągną bardzo wysoki poziom. Będziesz się dosłownie obrażać na wszystko i wszystkich wokół, nawet wtedy, kiedy ktoś będzie chciał powiedzieć ci prawdę, czy wytknąć jakieś małe grzeszki. Dosłownie będziesz dziś wszystko wyolbrzymiała do granic możliwości. Najlepiej schodzić ci z drogi. Wieczorem poczujesz się lepiej, wróci humor oraz siły i zejdzie trochę napięcie, które rano wywołało takie przewrażliwienie.