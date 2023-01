Spis treści: 01 Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - BARAN

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - BARAN

Ktoś z Twoich przyjaciół może poprosić Ciebie dziś o pożyczenie pewnej sumy pieniędzy. Przyjaciołom się nie odmawia ale w tym przypadku bardzo dokładnie przeanalizuj, czy naprawdę ta pożyczka jest potrzebna. Możesz narazić się na straty finansowe oraz na utratę przyjaźni. Po południu spotkaj się z kimś starszym ze swojej rodziny nawet, jeśli będzie to wymagało od Ciebie nagłej zmiany planów. Z rodziną trzeba się zawsze dogadywać i poświęcać im czas.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - BYK

Odezwie się dziś do Ciebie przyjaciel, z którym od dłuższego czasu nie było kontaktu. Pojawi się w odpowiednim momencie dla Ciebie i będzie Ci służył pomocą oraz wsparciem. Przyjmij tę jego pomoc a nie pożałujesz. Zaplanuj w najbliższym czasie podróż do swoich dawnych miejsc. Powspominasz dawne czasy oraz wpadniesz na pewne pomysły, które pomogą Ci w rozwiązaniu życiowych problemów. Czasami jednak warto wracać do przeszłości, tylko po to, by móc zrobić o jeden krok więcej dla swojej lepszej przyszłości.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - BLIŻNIĘTA

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - RAK

Będziesz mieć dziś spokojny i cichy dzień. Nie będzie w nim powodów do narzekań ani do trosk. Jeśli nie dasz się namówić na jakieś podejrzane spotkania towarzyskie czy nie wejdziesz w dziwne towarzysko układy, będzie naprawdę udanie. Po południu będziesz w bardzo dobrym nastroju, co skłoni Ciebie do spotkań w gronie rodzinnym. Wychodzenie na randki też sobie dziś odpuść. Spędź dzień w sprawdzonym towarzystwie a unikniesz wielu rozczarowań.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - LEW

Okaże się, że masz taką wiedzę w pewnych tematach, jakiej nie mają bliscy z Twojego otoczenia. To się bardzo przyda. Będziesz mógł ją wykorzystać i tym samym pomóc bliskim w potrzebie. Wyznaczysz sobie cel, będziesz do niego dążył. Wieczorem postaraj się znaleźć trochę czasu na rozrywkę w gronie swoich najbliższych oni bardzo liczą na gry planszowe z Twoim udziałem a i nie zdziw się, jeśli młodsza część rodziny zaprosi Ciebie do grania w gry komputerowe czy też na konsoli, tak bardzo przecież popularnej.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - PANNA

Twoje sprawy miłosne będą dziś źle wpływać na Twoje samopoczucie. Będziesz bardzo rozdrażniony i niecierpliwy. Zapragniesz czymś ciekawym zaskoczyć swoją drugą połowę ale okaże się, że nie bardzo się da wykonać to, co masz w planach. Będziesz te plany chciał szybko zmienić ale właśnie okaże się, że nie bardzo można to zrobić i stąd całe to Twoje zniecierpliwienie. Warto może na przyszłość zaplanować coś wielkiego z większym wyprzedzeniem, nie zawsze spontaniczność ma swoje dobre strony.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - WAGA

Bądź dziś, droga Wago, ostrożna w działaniu. Lepiej nie prowokować swoich wrogów do zachowań poniżej pasa. To się może dla Ciebie źle skończyć a po co, kiedy możesz mieć całkiem udany dzień. Nie kłóć się zatem o drobiazgi, rób swoje i nie daj się sprowokować do zachowań, których będziesz żałować. Szkoda zdrowia na awantury. Ciesz się wolnym dniem a wieczorem, by ukoić nerwy, zabierz partnera na długi zimowy spacer. Zawsze po takim spacerze dobrze się śpi a na drugi dzień wstaje się wypoczętym jak nigdy dotąd.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - SKORPION

Już od samego rana będziesz w swoim żywiole. Twoi domownicy nie będą kryli zdziwienia, kiedy przedstawisz im plan dnia. A będzie się działo. Twoja twórczość i kreatywność wzniosą się ponad wyżyny i pomysłom na udane spędzenie dnia nie będzie końca. Dodatkowo Twój ukochany również przygotuje dla Ciebie niespodziankę, która jeszcze bardziej wprawi Ciebie w cudowny nastrój. Zaplanowany dzień z rodziną będzie bardzo udany i twórczy jak nigdy dotąd. Już wieczorem, możesz planować kolejne wolne dni.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - STRZELEC

Uważaj dziś w miłości, może pojawić się między Wami zupełnie niepotrzebny konflikt. Już od rana oboje chodzić będziecie w dziwnych nastrojach. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest tego powodem. Ważne, byście na traktowali siebie jak wrogów. Musicie zdobyć się na szczere wyznanie i poważnie ze sobą porozmawiać. Tylko w ten sposób ocalicie swój związek. Musicie też zadbać o swoje potrzeby, każde z osobna ale i wspólnie, inaczej nic z tego nie będzie.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

Uda Ci się wreszcie zrozumieć, kto jest głównym prowodyrem konfliktów w Twoim bliskim otoczeniu. Dzięki temu uda się te konflikty rozwiązać, aczkolwiek nie wszystkie i nie od razu. Z drugiej strony dostaniesz cenną lekcję na przyszłość. Będziesz wiedział, czego nie robić by nie powtórzyły się te same awantury i co robić by unikać ich już na samym początku. Przede wszystkim zawsze warto rozmawiać, tylko tak uda się dojść stronom do porozumienia. A jeśli rozmowy nie przynoszą rezultatów, należy sięgnąć po bardziej radykalne rozwiązania.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - WODNIK

Staniesz przed trudnym wyborem. Ktoś będzie domagał się od Ciebie zajęcia strony w pewnym sporze. Już nie raz miało to miejsce i pora przypomnieć sobie jak to się poprzednio kończyło. Ważne, byś drogi Wodniku, był zawsze szczery w stosunku do siebie i innych. Nie bój się też tego co chcesz powiedzieć. Tylko tak można wyciągnąć wnioski na przyszłość i uniknąć dylematów. Nie zawsze też da się być adwokatem we własnej sprawie.

Horoskop na 8 stycznia 2023 r. - RYBY

Poznasz dziś bardzo ciekawą osobę, z którą pójdziesz na randkę. Osoba okaże się na tyle fascynująca, że będziesz chciała Rybo poznać ją bliżej i zdecydujesz się rozpocząć flirt a z czasem wejdziesz w romans. Ale jak z każdym i jak ze wszystkim, warto już na samym początku upewnić się co do intencji tej osoby i postarać się poznać odrobinę czegoś z jej przeszłości. Jeśli oboje patrzycie podobnie, to nic i nikt, nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć nową przygodę w swoim życiu.