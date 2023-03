Spis treści: 01 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BYK

03 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - RAK

05 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - LEW

06 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - RYBY

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BARAN

Twoje własne zdanie na każdy temat będzie dziś wszystkich drażniło. Nawet twój szef może wpaść w lekką furię, zatem dobrze się zastanów czy naprawdę zawsze musisz wiedzieć wszystko najlepiej i czy czasami nie warto od czasu do czasu ugryźć się w język? Uważaj co i do kogo mówisz, a przetrwasz bez uszczerbku.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BYK

Odkryjesz, że w pomaganiu innym tkwi głębszy sens. Sam się sobie zadziwisz, bo raczej zbytnio nie słyniesz z nadmiernego pomagania innym. Na szczęście to się zmieniam, a ty dobrze się z tym czujesz. Dziś udzielisz pomocy komuś, kto nie radzi sobie ze swoimi zadaniami.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Podpiszesz dziś bardzo korzystną umowę czy też kontrakt dla swojej firmy. Jeśli zajmujesz się szeroko pojętym marketingiem lub też handlem, to będzie to dla ciebie bardzo udany dzień. Szef będzie zadowolony z twoich działań, w końcu zrobisz dla niego intratny biznes. Okaże się też, że ma dla ciebie kolejne wyzwania zawodowe, które powierzyć może tylko tobie. Czuj się wyróżniony.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - RAK

Dla zakochanych Raków to będzie dobry dzień. Jesteś zakochanym, a twoja ukochana odwzajemnia te uczucia, zatem czegóż chcieć więcej. A jednak. Jeśli czujesz się w tej relacji w jakiś sposób naciskany, czy partner wymaga od ciebie rzeczy "nadprzyrodzonych", to czas zacząć o tym poważnie rozmawiać. Trzeba jasno określić, czego się od siebie oczekuje i czy każdy z partnerów jest w stanie to dać.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - LEW

Dziś twój wielki dzień. Wreszcie dostałeś szansę na samodzielne wykonanie ważnego zadania. Uwierz w swoje siły i możliwości. Jesteś we właściwym miejscu i czasie. Nic złego się nie może wydarzyć. Dasz sobie radę. Pamiętaj też, że liczyć możesz na innych współpracowników. W domu otrzymasz dziś cenne rady od swoich najważniejszych kobiet w życiu, czyli drugiej połówki oraz matki. To będzie wasze bardzo udane rodzinne spotkanie.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - PANNA

Samotne Panny mają dziś szansę na udaną randkę. Musicie tylko szybko działać, by ktoś inny nie sprzątnął wam sprzed nosa, potencjalnego partnera. Nie ma co się wstydzić swoich emocji ani uczuć. Panny zaś będące w stałych relacjach czeka dziś bardzo romantyczny wieczór. Randka we dwoje i kolacja przy świecach, wzmocnią wasze uczucie do siebie. Dobrze się do tego przygotujcie a wszystko przebiegnie zgodnie z planem.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - WAGA

Bądź dziś we wszystkim, co robisz bardzo dokładny i konsekwentny w działaniu. Obok ciebie są osoby, które będą bacznie się tobie przyglądać, by wytknąć ci błędy. Musisz tak działać, by nic takiego się nie wydarzyło. Pamiętaj o dotrzymywaniu obietnic. Jakiś czas temu obiecałeś pomóc komuś ze swojej dalszej rodziny. Dziś jest ten dzień, by wywiązać się z obietnicy. Nie zawiedź.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - SKORPION

Wiele spraw uda ci się dziś załatwić dzięki pozyskanym znajomościom oraz dzięki swojemu osobistemu urokowi. Możesz z tego korzystać, ale pamiętaj, by nie przesądzić. Wszystko, co dobre, może się kiedyś skończyć. Wiele dziś zrobisz dla swoich przyjaciół, za co spotka cię ich wdzięczność. Masz szansę na udaną randkę, jeśli akurat jesteś samotnym Skorpionem. Słońce dziś ci sprzyja i dobrze wykorzystaj jego moc.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - STRZELEC

Zobaczysz dziś na własne oczy efekt swojej pracy. Pomysły, które od dłuższego czasu wprowadzałeś w życie firmy, zaczną się wreszcie realizować, a jeden z nich dosłownie dziś. To bardzo dobrze. Dostaniesz wiatru w żagle, bo już powoli traciłeś nadzieję, że coś może się udać. Pamiętaj, że nadzieja ma zawsze umierać ostatnia. Świętuj dziś swój wielki dzień. Gratulacje.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Razem ze swoją drugą połową macie dziś do podjęcia bardzo ważną życiową decyzję. Tylko dziś jest na to dobry moment, w przeciwnym razie, znów czekać trzeba będzie nawet kilka tygodni. W pracy będziesz dziś rozdzielał zadania oraz zarządzał grupą ludzi. Jeśli dobrze się wywiążesz z tego zadania, szef zrobi na stałe ciebie swoim zastępcą. Jest zatem o co walczyć.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - WODNIK

Jeśli schowasz dumę i pychę, zrozumiesz, bardzo dokładnie, co jest przyczyną tego, że często wchodzisz w konflikty z bliskim otoczeniem. W ten sposób nie będziesz ciągle popełniał tych samym błędów, musisz tylko chcieć to wszystko dobrze zrozumieć, a nawet dać innym sobie wytłumaczyć, co robisz źle. Dasz radę schować dumę do kieszeni? W końcu to dla dobra twoich relacji z otoczeniem.

Horoskop na dzisiaj [poniedziałek, 27.03.2023 r.] - RYBY

Zacznij poważnie traktować innych. Nie możesz ciągle bawić się ich uczuciami ani emocjami. Takie zachowanie powoduje, że wciąż jesteś sam. Musisz poważnie podchodzić do relacji z innymi, a randki traktować nie jak sport a coś, co może na stałe zmienić twoje życie. W końcu zakochanie się w kimś powoduje, że jest się najszczęśliwszym człowiekiem ziemi, a ty właśnie taki chcesz być.