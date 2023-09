Spis treści: 01 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Baran

02 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Byk

03 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Bliźnięta

04 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Rak

05 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Lew

06 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Panna

07 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Waga

08 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Skorpion

09 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Strzelec

10 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Koziorożec

11 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Wodnik

12 Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Ryby

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Baran

Nie leniuchuj dziś, bo czeka sporo pracy. Zyskasz poparcie dla swoich pomysłów, a to już bardzo dużo. W twoich sprawach domowych oraz uczuciowych też dziś sporo się będzie działo, zatem nie masz chwili na odpoczynek. Zrób wszystko, co masz w planach, a dzień będzie bardzo udany.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Byk

Musisz dziś liczyć się z tym, że sporo twoich planów ulegnie zmianie i to nagle. Bądź zatem na to przygotowany. Okaże się, że ktoś będzie chciał czegoś zupełnie innego, niż wcześniej deklarował i teraz ty musisz sprostać temu zadaniu. Jeśli będziesz miał alternatywę, sprostasz zadaniu, a nawet zyskasz na tym jeszcze więcej, niż wcześniej było zaplanowane.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Bliźnięta

Będziesz miał dziś ochotę na odrobinę szaleństwa. Zrobić będziesz chciał coś, czego do tej pory nie robiłeś, bo zwyczajnie nie miałeś do tego odwagi. Dziś to się może zmienić. Zrób to i poczuj wolność oraz wiatr we włosach. Wieczorem spotkasz się ze znajomymi na rozmowy o bardzo ważnych sprawach.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Rak

Zainteresujesz się dziś sprawami swojego zdrowia. Wcześniej przeczytasz artykuł w prasie o zdrowym stylu życia i zapragniesz takie wieść. Pytanie tylko, czy wystarczy ci tyle zapału do tego, by wprowadzić szereg zmian? Warto podjąć takie wyzwanie i zacznij od zaraz. Zmień sposób odżywiania oraz styl życia. Organizm ci za to podziękuje szybciej niż myślisz.



Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Lew

Skup się dziś na tym, co jest naprawdę ważne, a sprawy mniej istotne odłóż na inny termin. By dobrze wszystko poszło, musisz też przestać myśleć o przeszłości i o tym, że ktoś sprawił ci ostatnio przykrość. Koniecznie zmień myślenie bo inaczej stać będziesz w miejscu, co blokować będzie twój rozwój w każdej dziedzinie.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Panna

Bardziej niż rozumem, kierować się dziś będziesz intuicją. Ona przecież zawsze wie, co jest najlepsze. Zatem, jeśli poczujesz, ze coś jest nie dla ciebie, od razu z tego rezygnuj i nawet nie brnij w to dłużej niż potrzeba. To i tak się nie sprawdzi. Wieczorem zaś zapragniesz się rozerwać w gronie znanych i pewnych osób. To się zawsze sprawdza

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Waga

Nie odrzucaj od razu dobrych rad. Przyjmij je z pokorą. Obok ciebie jest ktoś, kto chce naprawdę ci pomóc w twojej ważnej sprawie. Jeśli masz też coś do załatwienia w urzędzie, osoba ta, również i w tej kwestii służyć tobie będzie pomocą, jeśli tylko jej na to pozwolisz. Kobiety Wagi, samotne, mogą się spotkać się z mężczyzną, który już niebawem pozytywnie może wpłynąć na ich życie.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Skorpion

Nie kłóć się dziś z nikim o błahostki, bo te kłótnie urosnąć mogą do rangi wielkich awantur i zabiorą ci radość z całego dnia. Nie spiesz się też dziś nigdzie bo nie ma takiej potrzeby. Również w podejmowaniu wszelkich decyzji zachowaj opanowanie. Dwa razy to przemyśl, nim powiesz tak jakiejś sprawie. Bądź ostrożny.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Strzelec

Będziesz dziś bardzo zaborczy w postępowaniu. Jednak lepiej dla twojego wizerunku zrobi fakt, że nie będziesz wszystkich na siłę przekonywał do swoich racji. Nie każdy musi mieć takie samo zdanie jak twoje i musisz to wiedzieć. Spotkać dziś możesz kobietę, która pozytywnie wpłynie na twoje życie, a jej rady będą dla ciebie bardzo cenne. Wystarczy to docenić.



Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Koziorożec

Nie będzie ci dziś łatwo skoncentrować się na sprawach zawodowych a to dlatego, że z samego rana pokłóciłeś się z domownikami. Zacznij stosować zasadę, że lepiej ustąpić niż zaogniać konflikt, zwłaszcza rano, gdy każdy spieszy się do swoich zajęć. Wieczór sprzyjać będzie zabawom oraz randkom. Jeśli masz ochotę, skorzystać możesz z obu tych opcji.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Wodnik

Od rana będziesz bronił swego stanowiska przekonując innych do swoich pomysłów. Nowe wiadomości, jakie dziś otrzymasz, popchną ciebie do działania i będzie to bardzo dobre. Nie zabraknie ci energii do tego, by pomagać też innym a nawet dzielić się z nimi swoimi pomysłami, po to tylko, by było im łatwiej. To bardzo szlachetna postawa.

Horoskop na poniedziałek 18.09.2023 - Ryby

W sprawach miłości nie przyspieszaj biegu wydarzeń. Niech wszystko dzieje się swoim rytmem. Oby twoja druga połowa nie zarzuciła ci, że chcesz wiele osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Nie każdy musi być od razu gotowy na wszystko. Miej to na uwadze, na wszystko będzie bardzo dobrze. Związek toczył się będzie swoim rytmem i tym samym rozwijał się prawidłowo.

