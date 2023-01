Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BARAN

W tym tygodniu skupisz się na rozwiązywaniu problemów. W pracy zrozumiesz, że twoje słowa kształtują rzeczywistość i zaczniesz nad nimi panować. Zajęte Barany będą musiały sobie przemyśleć, czy związek, w jakim się znalazły, spełnia ich oczekiwania, aby potem nie skończyło się na skoku w bok. Wolne zaś nie powinny zakładać niczego z góry, bo mogą się pomylić do danej osoby.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BYK

W tym tygodniu będziesz nie do końca zadowolony z biegu wydarzeń. W pracy poczujesz się bezradny, bo niewiele będziesz miał wpływu na to, jak potoczy się aktualna sytuacja. Zajęte Byki będą niezadowolone ze związku, bo poczują, że utknęły w miejscu, a relacja w żaden sposób się nie rozwija. Wolne zaś poznają kogoś, kto, chociaż na chwilę wprawi je w dobry nastrój. W weekend ponownie złapiesz wiatr żagle!

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia przyniesie wiele rozmyślań. W pracy będziesz zastanawiał się, jak masz dalej postąpić, bo teraz nie jesteś odporny na zmiany i możesz podejmować decyzje zbyt impulsywnie. Zajęte Bliźnięta będą starały się przełamać niechęć wobec partnera i na nowo odbudować związek. Wolne zaś muszą uważać, by nie ulec iluzji, która może zawładnąć ich życiem.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - RAK

W tym tygodniu będziesz spokojnie celebrować życie. W pracy niewiele będzie się działo, a co za tym idzie, będziesz mieć więcej czasu na przemyślenia, co chcesz robić. Zajęte Raki po raz kolejny będą starały się wnieść więcej romantyczności do ich związku. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto niestety nie zaspokoi ich potrzeb miłości. W weekend czeka cię zabawa towarzyska.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - LEW

Zimowa aura przyniesie swobodny przepływ energii. W pracy będziesz mieć możliwość tworzenia swojego nowego image, a ścieżka kariery otworzy przed tobą jeszcze niezbadane horyzonty. Zajęte Lwy muszą być czujne, bo w otoczeniu ich związku pojawi się potencjalne zagrożenie, które przyniesie skomplikowany romans. Wolne zaś będą chciały zdobyć kogoś, kto niestety nie będzie nimi zainteresowany.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - PANNA

W tym tygodniu będziesz czuł się bezsilny wobec wydarzeń, które są wbrew tobie. W pracy będziesz zastanawiał się, co takiego spowodowało obecne trudy i jak z nich wybrnąć. Zajęte Panny będą skupiać się na cielesności i próbie odbudowania namiętności, która dawno temu wygasła. Wolne zaś zaczną baczniej przyglądać się osobie, która jakiś czas temu pojawiła się w ich otoczeniu.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - WAGA

W tym tygodniu będziesz rozważał nad wyborem drogi, którą zechcesz podążać. W pracy zaczniesz powoli wcielać w życie nowe plany, które wydadzą ci się słuszniejsze od obecnych. Wagi będące w stałych relacjach dostrzegą wreszcie prawdę o ich związku, niekoniecznie może ona być satysfakcjonująca. Wolne zaś będą zamykać się w sobie i nie pozwolą nikomu zbliżyć się do siebie. W weekend spodziewaj się odwiedzin kogoś z rodziny.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - SKORPION

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najistotniejsze. W pracy zaczniesz realizować cele, które sobie wcześniej wyznaczyłeś i nie zamierzasz zbaczać z obranej drogi. Zajęte Skorpiony będą musiały zmierzyć się z przeszłością i zamknąć całkowicie za nią drzwi. Wolne zaś będą miały sporo szczęścia, bo na ich drodze pojawi się ktoś, kto przyniesie im wiele cudownych chwil.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - STRZELEC

Styczniowa aura przyniesie więcej siły w działaniu. W pracy będziesz pełny zaangażowania, a motywacja do aktywnego ruchu utrzyma się aż do końca tygodnia. Zajęte Strzelce będą chciały przypomnieć się partnerowi, że one też w tym związku istnieją, tylko czasowo były nieobecne duchowo czy fizycznie. Wolne zaś poznają kogoś ciekawego, ale relacja nie będzie mogła się utrzymać na dłuższą metę.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

W pracy dokonasz zmian, bo i zmienią się twoje wartości, które teraz staną się dla ciebie priorytetem. Zajęte Koziorożce będą pełne wsparcia dla swojego partnera. Wolne zaś powinny jeszcze raz przemyśleć sobie swoją przyszłość miłosną, bo wybory, jakich dokonują, mogą mieć ogromne wpływ na to, jakim staną się człowiekiem.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - WODNIK

Aura tego tygodnia przyniesie nowe możliwości rozwoju. W pracy przy podejmowaniu różnorakich decyzji zachowaj obiektywizm, bo pod wpływem impulsu możesz dokonać niewłaściwych wyborów. Zajęte Wodniki będą starały się poszerzyć przestrzeń dla siebie w relacji, co oczywiście nie spodoba się partnerowi, bo on nie za bardzo ma ochotę dać ci więcej wolności i władzy. Wolne zaś w powrocie przeszłości ponownie odkryją szansę na miłość.

Horoskop tygodniowy na 9-15 stycznia 2023 r. - RYBY

W tym tygodniu wygospodarujesz więcej czasu dla siebie. W pracy drażnić cię będzie obecność innych i zaczniesz unikać ludzi na ile to możliwe. Ryby będące w stałej relacji uznają, że zbyt wiele czasu spędzają w bliskości z partnerem i zapragną nieco odizolowania. Wolne zaś będą chciały sprawdzić, czy powrót do przeszłości jest jeszcze możliwy. W weekend czeka cię miłe spotkanie z kimś z zagranicy.

