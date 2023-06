Czego możemy spodziewać się w ciągu najbliższych dni? Gwiazdy upodobały sobie szczególnie jeden znak zodiaku. Zbliżający się tydzień będzie dla niego pasmem niekończących się sukcesów. Tymczasem większość z nas będzie borykać się z mniejszymi lub nieco poważniejszymi kłopotami. Czas zakasać rękawy.

Horoskop tygodniowy: Baran

Zodiakalne Barany czeka spokojny, ale przepełniony pracą tydzień. Dni upłyną względnie szybko i w przyjemnej atmosferze, pod warunkiem, że nie dasz się nikomu sprowokować. Kłótnia wisi w powietrzu. Jeśli nie chcesz się denerwować, lepiej puść mimo uszu docinki ze strony współpracowników. Pod koniec tygodnia skup się na rodzinie. Ktoś bliski może potrzebować twojej pomocy.

Horoskop tygodniowy: Byk

Byku, zdajesz sobie sprawę z tego, jak mocno w ostatnim czasie zaniedbałeś swoich najbliższych? Napraw te relacje jak najszybciej. Pamiętaj, że zawsze mogłeś liczyć na grono najbliższych ci osób. Nie zawiedź ich, kiedy będą prosić o radę. Na horyzoncie widać niezapowiedziane i nieoczekiwane dotąd zmiany. Szok może nadejść końcem tygodnia. Jeśli do tej pory nie przykładałeś się zbyt mocno do pracy, lepiej nadrób zaległości.

Horoskop tygodniowy: Bliźnięta

Zodiakalne Bliźnięta powinny odpuścić sobie w tym tygodniu wszelkie romanse i flirty. Miej oczy szeroko otwarte. W twoim otoczeniu może być ktoś, kto tylko z pozoru stara się ci pomóc. Nie podążaj za nim ślepo. Spadek energii to coś, co będzie ci w tym tygodniu szczególnie dokuczać. Bliźnięta będą mocno znudzone i zirytowane. Wszystko zupełnie bez powodu. Lepiej ich nie denerwować.

Zdjęcie Zodiakalne Lwy zupełnie opuści energia / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy: Rak

To co się wydarzyło, minęło. Nie roztrząsaj sytuacji z przeszłości. Żyj tym, co tu i teraz. Wyznacz sobie wyraźną granicę. Najbliższe dni to odpowiedni czas do pokazania swojemu partnerowi jak bardzo ci na nim zależy. Pamiętaj, że kłamstwo i manipulacja lubią odwracać się przeciwko nam.

Horoskop tygodniowy: Lew

Zodiakalne Lwy zupełnie opuści energia. Brak chęci do działania, brak chęci do pracy, a nawet brak chęci do rozmów i kontaktów z innymi - mimo iż ten opis zupełnie nie pasuje do charakteru Lwów, w tym tygodniu czeka je prawdziwe wyczerpanie emocjonalne. Granica jest cienka. Zadbaj o swoją psychikę. Jeśli czujesz, że ktoś, na kim ci zależy, nie odwzajemnię twoich uczuć, odpuść. Lepiej cierpieć przez chwilę, niż zamartwiać się każdego dnia.

Horoskop tygodniowy: Panna

Lato zbliża się wielkimi krokami. Zapomniałeś już o swoich postanowieniach? Weź się za nie właśnie teraz. Rozpocznij nową aktywność, zmień rutynę pielęgnacyjną. Gwiazdy będą popychać cię do działania. Skup się na interesach i swoim wyglądzie. Chcąc być szczęśliwym w życiu, musisz najpierw być szczęśliwy sam z sobą. Małymi krokami do celu.

Horoskop tygodniowy: Waga

W najbliższych dniach ustal Wago swoje priorytety. Zastanów się, czy to, co robisz obecnie, jest twoją wymarzoną ścieżką. Nigdy nie jest za późno na zmianę planów i kierunków działania. Tylko w ten sposób uda ci się wyzwolić z sytuacji, która wzbudza u ciebie ból już od dłuższego czasu. Nie oglądaj się za siebie.

Horoskop tygodniowy: Skorpion

Przed Skorpionami wręcz wymarzony tydzień. Gwiazdy umiłowały sobie w najbliższych dniach ten znak zodiaku, postanawiając otoczyć go szczególną opieką. To idealny czas na randki i szukanie drugiej połówki. Bez obaw, chwilowe obdarzenie szóstym zmysłem pomoże ci przejrzeć każdego na wylot. Zawodowo będzie jeszcze ciekawiej. Szef będzie wręcz piał z zachwytu. Zrozumie, że jesteś w tej pracy wręcz niezastąpiony. Na horyzoncie awans i mocny zastrzyk gotówki. Działaj!

Horoskop tygodniowy: Strzelec

Wiemy Strzelcu, że szybko ufasz innym. Tym razem postaraj się jednak nie ulegać emocjom. Nie bierz zbyt mocno do siebie tego, co myślą o tobie inni. W takiej sytuacji tylko o krok od dopisania sobie kolejnych szczegółów, od których wręcz zacznie boleć cię głowa. Daj sprawom przybrać własny obrót. Pod koniec tygodnia skup się na sobie. Czeka cię intensywny weekend.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy. Na horyzoncie romanse, kłótnie i irytacja / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy: Koziorożec

Zwróć uwagę na wydatki. Raz nadszarpniętego budżetu nie uda ci się odbudować w przeciągu kilku dni. Zodiakalny Koziorożec powinien w najbliższych dniach odmówić sobie przyjemności, skupiając się na tym, co naprawdę ważne. W pracy czeka cię wiele wyzwań. Jeśli zależy ci na uznaniu przełożonych, przyłóż się do powierzonych ci zadań.

Horoskop tygodniowy: Wodnik

Uważaj, aby nie paść ofiarą własnej intrygi. Wydaje ci się, że osiągnąłeś swój cel? Sytuacja może szybko obrócić się przeciwko tobie. Będziesz nieco podirytowany, bo zdasz sobie sprawę, że osoba, która interesuje cię już od dłuższego czasu, ma nieco inne wartości, niż ty sam. W najbliższych dniach musisz zdecydować, czy są to kwestie do pogodzenia. Jeśli nie uda ci się przymknąć oka na niektóre sprawy, zrezygnuj nim będzie za późno.

Horoskop tygodniowy: Ryby

Powroty do pracy po dłuższym odpoczynku bywają stresujące. Szczególnie wtedy, kiedy podczas twojej nieobecności na biurku wręcz zaroiło się od papierów do przejrzenia. Szef będzie mocno przyglądał się twoim kolejnym krokom. Nie zawiedź go. Końcem tygodnia pojawi się duża szansa na zdobycie tego, o czym od dawna marzyłeś. Rybo, kluczem do sukcesu jest cierpliwość. Opłacało się czekać.