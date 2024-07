Imię znane z "Pana Tadeusza", o którym mało kto pamięta, a szkoda!

Gerwazy to imię o starożytnych korzeniach, które kryje w sobie nie tylko historię, lecz także pewien rys osobowości. Choć obecnie rzadko spotykane, imię to niesie ze sobą bogactwo symboliki i może stanowić świetny wybór dla rodziców poszukujących oryginalnego imienia dla syna. Co go wyróżnia? Sprawdź!