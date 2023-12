Spis treści: 01 Kwiat urodzenia - jak go sprawdzić?

02 Jaki kwiat jest przypisany do daty urodzenia?

03 Kwiat miesiąca urodzenia

04 Zodiakalne kwiaty. Jakie kwiaty do znaku zodiaku?

Kwiat urodzenia - jak go sprawdzić?

Horoskop kwiatowy przypisuje określone kwiaty konkretnym miesiącom, datom urodzenia oraz znakom zodiaku. Astrolodzy wyróżnili kwiaty, bazując również na porach roku, w których te rośliny kwitną.

Te informacje mogą być szczególnie pomocne w określaniu charakteru danej osoby, ale także wyboru kwiatów do domu czy ogrodu. Aby sprawdzić, jaki kwiat został nam przypisany, wystarczy znać swoją datę urodzenia. Dowiedz się, jakim kwiatem jesteś.

Jaki kwiat jest przypisany do daty urodzenia?

Astrolodzy przypisali aż 36 kwiatów do konkretnych dat urodzenia. Ich symbolika jest ściśle związana z cechami charakteru danej osoby. Oto lista kwiatów urodzenia:

Szarotka - 23-31 grudnia

- 23-31 grudnia Goryczka - 1-10 stycznia

- 1-10 stycznia Oset - 11-20 stycznia

- 11-20 stycznia Nieśmiertelnik - 21-31 stycznia

- 21-31 stycznia Jemioła - 1-10 lutego

- 1-10 lutego Kosmos - 11-19 lutego

- 11-19 lutego Mimoza - 20-28/29 lutego

- 20-28/29 lutego Mak - 1-10 marca

- 1-10 marca Lilia - 11-20 marca

- 11-20 marca Tojad - 21-31 marca

- 21-31 marca Geranium - 1-10 kwietnia

- 1-10 kwietnia Hortensja - 11-20 kwietnia

- 11-20 kwietnia Dalia - 21-30 kwietnia

- 21-30 kwietnia Konwalia - 1-10 maja

- 1-10 maja Kaczeniec - 11-21 maja

- 11-21 maja Margerytka - 22-31 maja

- 22-31 maja Dzwonek - 1-11 czerwca

- 1-11 czerwca Stokrotka - 12-21 czerwca

- 12-21 czerwca Tulipan - 22 czerwca-1 lipca

- 22 czerwca-1 lipca Lilia wodna - 2-12 lipca

- 2-12 lipca Fiołek - 13-23 lipca

- 13-23 lipca Dzika róża - 24 lipca-2 sierpnia

- 24 lipca-2 sierpnia Słonecznik - 3-12 sierpnia

- 3-12 sierpnia Róża - 13-23 sierpnia

- 13-23 sierpnia Hibiskus - 24 sierpnia-2 września

- 24 sierpnia-2 września Goździk - 3-12 września

- 3-12 września Aster - 13-22 września

- 13-22 września Wrzos - 23 września-3 października

- 23 września-3 października Kamelia - 4-13 października

- 4-13 października Bez - 14-23 października

- 14-23 października Frezja - 24 października-2 listopada

- 24 października-2 listopada Orchidea - 3-12 listopada

- 3-12 listopada Piwonia - 13-22 listopada

- 13-22 listopada Gladolia - 23 listopada-2 grudnia

- 23 listopada-2 grudnia Mniszek lekarski - 3-12 grudnia

- 3-12 grudnia Lotos - 13-22 grudnia

Kwiat miesiąca urodzenia

Oprócz kwiatów do konkretnych dat urodzenia astrolodzy wyróżnili bardziej ogólną formę, czyli miesiące w horoskopie kwiatowym. Kwiaty przypisane do konkretnego miesiąca urodzenia odzwierciedlają zarówno charakter, jak i porę, w której kwitną.

Styczeń - przebiśnieg

Ten kwiat miesiąca urodzenia wiąże się z deklaracją wierności i bezwarunkowego uczucia. Osoby urodzone w styczniu są empatyczne, troskliwe i pomocne. Możemy obdarzyć je zaufaniem.

Luty - fiołek

Fiołek wśród kwiatów wyróżnia się szczerością i stałością w uczuciach. Wręczając bukiet z tych kwiatów, zapewniamy o swojej lojalności. Osoby mające ten kwiat miesiąca urodzenia są wierne i prawdomówne, zawsze znajdą czas na pomoc bliskim.

Marzec - żonkil

Żonkil jest symbolem życiowej radości i optymizmu. Właśnie dlatego osoby ,którym patronuje ten kwiat miesiąca urodzenia, są optymistami. Cechuje ich także życzliwość - lubią robić miłe niespodzianki bliskim.

Kwiecień - stokrotka

Stokrotka to symbol wrażliwości, niewinności, ale także nowego początku. Bukiet ze stokrotek będzie idealny na przeprosiny. Osoby z tym kwiatem miesiąca urodzenia nienawidzą kłamstwa, zawsze mówią prawdę, a ludzi traktują sprawiedliwie.

Maj - konwalia

Konwalia symbolizuje szczęście, miłość i pokorę. Ten kwiat urodzenia cechuje osoby, które są skromne, jednak potrafią czerpać z życia i cieszyć się nawet z małych chwil.

Czerwiec - róża

Czerwona róża oznacza namiętność, a żółta symbolizuje zazdrość. Z kolei osoby urodzone w czerwcu są spontaniczne i towarzyskie. Pasja odgrywa ważną rolę w ich życiu.

Lipiec - ostróżka

Osoby z tym kwiatem urodzenia są z natury dobre i romantyczne, jednak nieco naiwne. Ponadto łatwo uczą się nowych rzeczy w każdym wieku.

Sierpień - mieczyk

Mieczyk jako kwiat miesiąca urodzenia określa upartych indywidualistów, którzy mają swoje zdanie i chętnie je wyrażają. Ponadto wytrwale dążą do wyznaczanych celów.

Wrzesień - aster

Osoby, którym patronuje ten kwiat miesiąca urodzenia, są rozsądne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Ich wadą jest brak spontaniczności, często zarzucany przez bliskich.

Październik - aksamitka

Aksamitka symbolizuje przeznaczenie i miłość. Osoby z tym kwiatem miesiąca urodzenia są oddane w miłości i przyjaźni, mają kreatywne pomysły i artystyczną duszę.

Listopad - chryzantema

W Polsce chryzantema jest kojarzona z cmentarzami, ma jednak zupełnie inne znaczenie. Kwiat ten symbolizuje wdzięczność i przywiązanie. Cechuje zatem osoby przyjazne, które uwielbiają spędzać czas w gronie najbliższych.

Grudzień - ostrokrzew

Ostrokrzew symbolizuje nadzieję i wiarę w siebie. Osoby z tym kwiatem miesiąca urodzenia są pewne siebie, waleczne i honorowe. Mają swoje zasady i zawsze skrupulatnie ich przestrzegają.

Zodiakalne kwiaty. Jakie kwiaty do znaku zodiaku?

Astrolodzy w horoskopie kwiatowym wyróżnili także jeszcze jeden podział kwiatów, tym razem ze względu na poszczególne znaki zodiaku. Jakie zatem zodiakalne kwiaty urodzenia zostały nam przypisane?

Wodnik (20.01-18.02) - storczyk

Zodiakalny Wodnik jest bardzo towarzyski, lubi pomagać innym, potrafi też słuchać, dlatego uznaje się go za dobrego przyjaciela. Ponadto zawsze ma głowę pełną pomysłów.

Ryby (19.02-20.03) - lilia wodna

Zodiakalne ryby są bardzo szczere i ufne - wierzą w dobroć ludzi. Ponadto cechuje je wrażliwość na naturę i dobrze rozwinięta intuicja.

Baran (21.03-19.04) - wiciokrzew

Wiciokrzew może rosnąć przez cały rok. Różowe i czerwone odcienie tego kwiatu urodzenia sprawiają, że zodiakalny Baran jest odważny, pewne siebie i ma namiętny temperament.



Byk (20.04-20.05) - lilia

Lilie to luksusowe rośliny, kojarzone z przepychem i uwodzicielskim zapachem. Ten zodiakalny kwiat został przypisany Bykowi, który kocha luksus i estetykę. Ponadto ma naturę romantyka.

Bliźnięta (21.05-20.06) - lawenda

Lawenda rośnie w skupiskach, dlatego wskazuje na towarzyski charakter Bliźniąt. Ten kwiat urodzenia ma różne zastosowanie, dlatego osoby spod znaku Bliźniąt cechuje wszechstronna osobowość.

Rak (21.06-22.07) - biała róża

Biała róża to symbol czystości, niewinności i wrażliwości. Ten zodiakalny kwiat opisuje Raka, który również jest wrażliwy, emocjonalny i rodzinny.

Lew (23.07-22.08) - słonecznik

Zodiakalny słonecznik symbolizuje energiczną osobowość Lwa, jego odwagę i pewność siebie. Poza tym osoby spod tego znaku zodiaku są lojalnymi optymistami.

Panna (23.08-22.09) - chryzantema

Panny cenią sobie życie rodzinne, są bardzo przywiązane do swoich bliskich. Potrafią być życzliwe w stosunku do nich. Z kolei zodiakalna chryzantema to znak przywiązania i wdzięczności.

Waga (23.09- 22.10) - hortensja

Waga dąży do równowagi, harmonii i stabilizacji życiowej. Te cechy wskazuje twarda łodyga i miękkie płatki tego kwiatu urodzenia. Z kolei za zamiłowanie do życia towarzyskiego odpowiadają hortensje kwitnące w pęczkach.

Skorpion (23.10.-21.11) - peonia

Skorpiony są niezwykle uczciwe, a także zdeterminowane i odważne w osiąganiu wyznaczonych celów. Peonia patronuje nad tymi cechami - ten kwiat urodzenia może kwitnąć nawet 100 lat.

Strzelec (22.11 - 21.12) - frezja

Frezje są symbolem przyjaźni i zaufania, dlatego pasują do Strzelca, który ponad wszystko ceni sobie przyjacielskie relacje. Osobom spod tego znaku zodiaku warto zaufać.



Koziorożec (22.12-19.01) - goździki

Goździki są symbolem miłości, fascynacji, dobrze kwitną wśród innych kwiatów, jak i samotnie. Taki właśnie jest Strzelec - dobrze czuje się w towarzystwie, jednak ceni sobie niezależność.

