Jeśli masz na imię Katarzyna, październik ujawni prawdę o tobie

Karolina Woźniak

Październik to astrologiczne przejście między jasnością a ciemnością - domyka rozpoczęcie jesieni i wprowadza w ciemny listopad. Zbliżamy się do przesilenia zimowego, w czasie którego dzień potrwa tylko 7 godzin i 42 minuty i ciemność na chwilę zawładnie światem. Czy to czas na odkrycie prawdy o sobie? Na pewno przekona się o tym Katarzyna.

Październik to czas przełomu. Kobiety o imieniu Katarzyna odkryją wtedy prawdę o sobie
Październik to czas przełomu. Kobiety o imieniu Katarzyna odkryją wtedy prawdę o sobie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Październik będzie dla Katarzyny czasem prawdy
  2. Październik, czyli energia przełomu. Katarzyna będzie musiała wybrać
  3. Jak Katarzyna poradzi sobie z prawdą?
  4. Październik ujawni, że Katarzyna jest silniejsza niż myśli

Październik będzie dla Katarzyny czasem prawdy

Spadające w październiku liście pozostawiają drzewa gołe i puste, odkrywając ich konstrukcję. Można wyraźnie zobaczyć cały pień i każdą, nawet najmniejszą gałązkę. Dla Katarzyny październik też będzie miesiącem odkrywania prawdy… o sobie. Gwiazdy będą sprzyjały przejściu przez ten czas w łagodny i pełen akceptacji sposób. Może się bowiem okazać, że poznanie prawdy o sobie nie jest wcale przyjemne i łagodne potraktowanie siebie, będzie kluczowe dla utrzymania dobrostanu psychicznego.

Październik, czyli energia przełomu. Katarzyna będzie musiała wybrać

Październik to miesiąc, w którym wyraźnie zauważa się krótsze dni i dłuższe noce - to czas przełomu, moment, gdy ciemność coraz mocniej wkracza w życie. Dla Katarzyny ten czas nie będzie łatwy - Wszechświat postawi ją przed trudnym wyborem: jasność czy ciemność? Decyzja nie będzie łatwa, ale… może być niezwykle oczyszczająca.

Symboliczny wybór między jasnością a ciemnością w przypadku Katarzyny będzie dotyczył życia rodzinnego albo biznesowego. Ciemność to zastój, brak rozwoju i tkwienie w bezpiecznej, przytulnej strefie komfortu. Jasność - to otwarcie się na nowe i krok w stronę marzeń. Katarzyna będzie miała wybór - zostać czy odejść? Powiedzieć prawdę czy udawać, że jej nie zna?

Jak Katarzyna poradzi sobie z prawdą?

Akceptacja prawdy o sobie pozwala ruszyć dalej - niezależnie od tego, czego Katarzyna dowie się na swój temat, będzie musiała się z tym zmierzyć. Podjęcie którejkolwiek z decyzji ujawni prawdę o jej odwadze albo… tchórzostwie. Jeden wybór wyklucza inny, dlatego Katarzyna będzie przez chwilę rozdarta.

Jednak Wszechświat nie zostawi jej z tym samej. Pojawi się ktoś, kto otoczy ją w tym trudnym momencie troską i okaże duże wsparcie. Jeśli Katarzyna będzie umieć się otworzyć i skorzystać z pomocnego ramienia, łatwiej przetrwa ten burzliwy etap życia. Szczera rozmowa, oczyszczające łzy i zapisane strony dziennika okażą się remedium na wiedzę, którą Katarzyna nabędzie o sobie w październiku.

Portret młodej kobiety o rudych włosach i piegowatej twarzy, ubranej w pomarańczowy sweter, przedstawionej w zbliżeniu i skierowanej delikatnie w bok.
Dla Katarzyny ten czas nie będzie łatwy123RF/PICSEL

Październik ujawni, że Katarzyna jest silniejsza niż myśli

Katarzyna okaże się być silniejsza niż kiedykolwiek myślała. Trudny październik pokaże jej, że ma w sobie pokłady mocy, których się nie spodziewała. Będzie szukać wsparcia w samej sobie i na tym zbuduje swoją odporność psychiczną.

Miesiąc, który odkryje jej słabości, tak naprawdę ją wzmocni. Katarzyna dowie się, że nic nie jest w stanie jej złamać, a prawda zbliża do odkrycia pełni swoich możliwości.

Dowiadywanie się prawdy jest trudne, ale oczyszczające. Burzy to, co o sobie wiedzieliśmy, ale jednocześnie stanowi fundament, na którym można stabilnie budować. W październiku szczególnie boleśnie przekona się o tym Katarzyna. Ciemny okres w jej życiu potrwa jednak tylko chwilę - po przesileniu zimowym dzień znowu staje się dłuższy, a jasność zaczyna dominować.

