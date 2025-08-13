Krzysztof Jackowski zaskakująco o zimie. Co nas czeka?

Krzysztof Jackowski przez lata zgromadził wokół siebie ludzi, którzy wierzą w jego rozmaite przepowiednie.

Regularnie dzieli się on ze swoimi widzami odczuciami, przeczuciami i przewidywaniami. Często dotyczą one ogólnych zmian na świecie, czy to w kontekście społeczeństwa, czy też polityki, czy zmian klimatycznych.

Czasem jednak uraczy swoich widzów prognozą pogody, opartą nie na wiedzy meteorologicznej, a na przeczuciach.

Tym razem jasnowidz skomentował, jaka może czekać nas zima w tym roku. Biorąc pod uwagę niezbyt upalne lato, Jackowski skomentował następująco nadchodzącą zimę:

"Zima będzie jedną wielką anomalią. Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, zdecydowanie za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż te, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami".

Patrząc na tendencję zmian w klimacie, jest to scenariusz prawdopodobny. Jasnowidz dodał także, że z tego względu możemy spodziewać się szybkiego powrotu wiosny początkiem 2026 roku.

To nie pierwszy raz, gdy Krzysztof Jackowski stara się przewidzieć pogodę

Jasnowidz Krzysztof Jackowski niekiedy zaskakuje swoimi wizjami Piętka Mieszko AKPA

To nie pierwszy raz, gdy Jackowski mówi o pogodzie. Jego fani mogą pamiętać przepowiednię dotyczącą majówki w 2024 roku. Jackowski powiedział, że będzie "8 dni ładnej pogody i jeden zły dzień", a potem znów ciepło. Według serwisu o2.pl ta wizja się spełniła w zupełności. Po chwilowym załamaniu przyszła dawka cieplejszej, lecz nie upalnej aury.

Jednak jego przepowiednie są różnie oceniane. Wizje Jackowskiego bywają trafne, ale równie często mijają się z rzeczywistością, lub są tak ogólne, że można pod nie podciągnąć rozmaite wydarzenia.

