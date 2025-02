Co przyniesie piątek, 7 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana - Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo żywiołem jest pielęgnowanie bliskich, dbanie o ich wzrost. Osoba ta niewiele ma z kolei do zaoferowania ludziom spoza jej kręgu. Jeśli się do niego dostaniesz, Twoje potrzeby zaczną być traktowane priorytetowo. W finansach wiele będzie teraz zależało od decyzji dobrze ustawionej kobiety.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka - Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko ucieczki w wewnętrzny świat, zamknięcia się na teraźniejszość. Co było, nie wróci. A skoro przeminęło, to musiało mieć wady. Nie zapętlaj się w poczuciu straty i nie rozważaj alternatywnych scenariuszy. Żyjesz tu i teraz. W finansach możesz ponownie zbliżyć się do kogoś, z kim dobrze Ci się współpracowało, wrócić "na stare śmieci".

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt - Karta 10 Denarów

W życiu osobistym kultywuj te relacje, które mają szansę przetrwać w przyszłości. Niektóre znajomości są przyjemne, jednak przez brak planów mogą z czasem stać się wyłącznie obciążeniem. Czas zorientować się i ocenić, kto daje Ci coś więcej niż chwilowe zadowolenie. W finansach możesz rozwinąć sieć wsparcia, która sięgnie poza granice miasta lub kraju.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka - Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych wiele da się teraz załatwić... pracą. Ktoś bardzo ceni sobie wczesne wstawanie, dobrze zaplanowany dzień i przedsiębiorczość. Nie chodzi tu jednak o bycie rekinem biznesu! Po prostu warto dać pewnej osobie poczucie bezpieczeństwa, być po jej stronie. W finansach pokaż, że nie boisz się żadnej pracy i chcesz uczyć się od podstaw.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa - Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym jesteś w stanie opanować nawet największy chaos. Wystarczy, że nie będziesz się mieszać w czyjeś sprawy i nie dasz zrzucić sobie na głowę cudzych problemów. Świat zaczeka. Włączysz się do gry w najbardziej korzystnym dla Ciebie momencie, a teraz odpoczywaj. W finansach nie dawaj posłuchu pokusom. Na każdą ofertę spójrz z dystansu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny - Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych zręczność i refleks będą teraz znacznie skuteczniejsze niż epatowanie przymiotami ciała. Piękno staje się nudne, a nawet frustrujące, jeśli nie da się wejść z nim w interakcję i pozostaje ono niewzruszone na pragnienia i lęki odbiorcy. Ty pokaż się jako osoba z krwi i kości. W finansach nie musisz proponować innowacji, ale zrób coś lepiej niż ogół.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi - Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych nie doprowadzaj się do ostateczności. Nie walcz z problemem, który nieustannie się odnawia. Nie musisz reprezentować niczyich interesów. Zadbaj o własny spokój, daj sobie czas na przemyślenia i nie udzielaj odpowiedzi natychmiast, pod presją. W finansach możliwe będą emocjonujące rozmowy z osobą, która oczekuje pieniędzy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona - Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych widać troskę, powracające widmo z przeszłości. Jeśli ktoś ma do Ciebie żal, warto stanąć z nim twarzą w twarz. Najpierw jednak dojdź do ładu z własnymi emocjami. Czy poczucie winy jest tu słuszne? Czy oczekiwania Drugiej Strony mają rację bytu? W finansach uważaj, aby kogoś od siebie nie uzależnić, nie odebrać mu poczucia sprawczości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca - Karta Gwiazda

W życiu osobistym to, co zostało utracone, w pewien sposób kształtuje to, co nadejdzie. Nic nie uczy tak dobrze, jak porażki, a niespełnione sny stają się doskonałym punktem odniesienia. Za jakiś czas może się okazać, że zawód miłosny był najlepszym, co mogło Cię w danej chwili spotkać. W finansach przemyśl, jak Twoja praca wpływa na środowisko i nowe pokolenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca - Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie wyrobił sobie (jeszcze) niezależnej osobowości, nie jest pogodzony z własnymi pragnieniami i fobiami. Człowiek ten będzie przybierał różne maski i zmieniał poglądy w zależności od środowiska. W finansach pewne biznesy będą krótkotrwałe i mogą przynieść przede wszystkim doświadczenie, rozwój artystyczny.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika - Karta 4 Denarów

W życiu osobistym opieraj teraz swoje decyzje na faktach. Twierdzisz, że zawsze tak robisz? Może Cię zdziwić, jak wiele osób jak często opiera się wyłącznie na spekulacjach, grze pozorów i przeczuciach. Dobra intuicja to piękna rzecz, ale teraz skup się na tym, co widać gołym okiem. W finansach nie dawaj posłuchu plotkom, nie dziel skóry na nieupolowanym niedźwiedziu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb - Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo zdaje się nic nie obchodzić. To pozory! Ten człowiek tak naprawdę doskonale wie, czego potrzebuje i jak to sobie zapewnić. Nie musisz go do niczego namawiać, ani też łudzić się nadzieją, jeśli dotąd nie zareagował. W finansach chroń to, co dla Ciebie ważne. Pokaż, ile osób jest po Twojej stronie.

