Obchodzi imieniny ponad 30 razy w roku! To imię ma boskie pochodzenie

Mężczyźni o imieniu Teodor to osoby o wielu zaletach. Są ambitni, sumienni i skoncentrowani na osiąganiu zamierzonych celów. Potrafią skupić się na zadaniu i wytrwale do dążyć do jego realizacji. Są również bardzo zorganizowani i dbają o porządek. Widać to w tym, jak mieszkają i organizują przestrzeń do pracy. Warto też dodać, że w życiu zawodowym stawiają sobie wysokie standardy i starają się wykonywać obowiązki jak najlepiej.