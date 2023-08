Spis treści: 01 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Baran

02 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Byk

03 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Bliźnięta

04 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Rak

05 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Lew

06 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Panna

07 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Waga

08 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Skorpion

09 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Strzelec

10 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Koziorożec

11 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Wodnik

12 Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Ryby

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Baran

Masz szansę na to, by porzucić stare schematy i zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą. Teraz będzie tylko lepiej. Jeśli po drodze przydarzą się porażki, nie przejmuj się nimi. Niech uczynią cię mocniejszym. Zmiany idą tylko na lepsze i tego się trzymaj.

Będziesz bardzo towarzyski. Rozmowy rodzinne będą bardzo ciekawe, twoje spostrzeżenia na wiele spraw okażą się bardzo trafne. Jednak wkraść się może też odrobina nerwowości, ale szybko rozładujesz ją aktywnością na świeżym powietrzu. Trochę ruchu wprawi cię w dobry nastrój i korzystnie wpłynie na zdrowie.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Byk

W sprawach uczuć koniecznie musisz odciąć się od tego co już było. Idź swoją drogą i nie daj się namówić, by z niej zejść. W pracy musisz mocno zaznaczyć swoją obecność. Będzie ktoś, kto chciał będzie zrzucić cię ze stanowiska. Jeśli nic z tym nie zrobisz, tak się właśnie stanie, walcz zatem o swoje.

Znajdź trochę czasu na refleksję i na zastanowienie się, jak wyjść z kłopotów. Uda ci się znaleźć wewnętrzną równowagę dzięki uporządkowaniu myśli, co nie jest bez znaczenia dla twego ogólnego samopoczucia. Odczujesz zdecydowaną poprawę nastroju oraz ogólnie zdrowia. Utrzymaj ten stan jak najdłużej.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Bliźnięta

Dzień zapowiada się dla ciebie miło i harmonijnie. Wszystko będzie w nim przebiegało po twojej myśli. Twoje relacje towarzyskie się poprawią i znajomi oraz przyjaciele będą zadowoleni z twojego zachowania. To się spotka ze wzajemnością. A co z twoją drugą połową? Tu również liczyć możesz na ocieplenie stosunków.

Poczujesz się dziś bardziej weselszy i z większym niż zwykle optymizmem, spoglądał będziesz na otaczający cię świat. Chętnie też komuś pomożesz, jeśli okaże się, że osoba ta będzie tego potrzebowała. Będzie można dziś na ciebie liczyć. Po południu skup się na swoich rodzinnych obowiązkach. Nie tylko samym pomaganiem człowiek żyje.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Rak

Otrzymasz dziś wsparcie od dojrzałego mężczyzny. Okaże się, że to dawno niewidziany wujek z dalszej rodziny. Spędzisz z nim sporo czasu. Powspominacie dawne dzieje. Wieczór zaplanuj w gronie przyjaciół. Wspólne wyjście na miasto pozwoli nabrać dystansu do całego tego dnia, pełnego, bądź co bądź, niespodzianek.

Raki w związkach czeka dziś bardzo udany dzień pełen miłości i wzajemnego zrozumienia. Również będziecie dziś bardzo blisko ze sobą. Raki samotne zaś, jeśli tylko sobie na to pozwolą, mogą dziś pójść na bardzo udane spotkanie towarzyskie, które spokojnie zamieni się w randkę. To może być początek zapowiadającej się dłuższej znajomości a z czasem i relacji.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Lew

Będziesz dziś odczuwał zmęczenie. Bolały cię będą również mięśnie. To wynik stresu i przemęczenia. By złagodzić ten stan włącz do swojej codziennej rutyny jakieś ćwiczenia oraz zadbaj o odpowiednią dietę. Dbaj o siebie bo zdrowie ma się tylko jedno. Zacznij od dziś. Co to będzie najpierw? Odpowiednio zbilansowany posiłek czy może joga lub pilates?

Masz dziś wolny dzień i spokojnie możesz go poświęcić na rozmyślania na temat tego, jak stać się jeszcze lepszym szefem. Pamiętaj maksymę, że szefem się bywa a człowiekiem się jest. Jutro w pracy będąc, zmień nastawienie do swoich podwładnych i zacznij ten roboczy tydzień jako zupełnie nowa osoba. Zobaczysz jak wiele pozytywnych zmian to wniesie do twojego zawodowego życia.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Panna

Nie obiecuj ludziom więcej niż możesz im dziś zaoferować. Znajdziesz się w dwuznacznej sytuacji. Ktoś coś źle zrozumie i zaplanuje jakieś działania z twoim udziałem co okaże się w konsekwencji niemożliwe do zrealizowania. W miłości czeka ciebie pokusa flirtu. Ale co zrobisz skoro jesteś już w związku? Czy ta gra naprawdę jest warta tego, by postawić wszystko na jednej szali? Nie daj się zmanipulować.

W wolnej chwili zrób dziś wszelkie przelewy, te bieżące ale i również te zaległe. Nie czekaj z tym na ostatnią chwilę, bo znów czegoś możesz zapomnieć. Wieczór postaraj się spędzić w gronie swoich najbliższych. Wciąż jeszcze możecie cieszyć się wolnymi dniami a dzieci wakacjami dlatego nie każ im wcześnie się kłaść spać.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Waga

Pilnuj swoich pieniędzy zwłaszcza tych na koncie bankowym. Istnieje możliwość oszusta internetowego i to właśnie ty, możesz paść jego ofiarą. Monitoruj swoje konto bankowe i w razie czego od razu interweniuj w swoim banku. Zachowaj też ostrożność w udostępnianiu swoich wrażliwych danych, zwłaszcza tych związanych z finansami

Jeśli nie będziesz się nigdzie spieszył ani angażował w cudze sprawy, będziesz mieć naprawdę bardzo udany i spokojny czas. Możesz kierować się intuicją w podejmowaniu różnych decyzji. Jej podszepty podpowiedzą same dobre rozwiązania. Zapamiętaj swój sen. Już niebawem odkryjesz jego znaczenie, które będziesz mógł zastosować w życiu.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Skorpion

Staraj się bardziej, niż zazwyczaj, kierować swoją intuicją. Ostatnio ją wyłączyłeś, a ona ma naprawdę wpływ na twoje dobro. Pomoże ci w porę się z czegoś wycofać lub też popchnie w coś, co może przełożyć się na sukcesy pod każdym względem. Nic złego ci nie grozi a wydarzenia biegły będą swoim własnym rytmem.

Czas sprzyjać będzie załatwianiu spraw, które od dawna czekają na to, by się nimi zająć. To się uda i będziesz mieć spokój duszy, pod warunkiem, że weźmiesz się za to i nie będziesz szukał żadnych wymówek. Pojawi się też szansa lub pewna propozycja i dobrze dla ciebie by było, jakbyś z niej po prostu skorzystał.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Strzelec

Zrobisz wszystko, by jak najlepiej wypaść przed swoim szefem oraz przed współpracownikami. To jest bardzo ważne, gdyż od tego zależy twój awans. Szef złoży ci propozycję wyjazdu na szkolenie, co zmieni twoje inne plany, ale warto tym razem posłuchać szefa. To już niebawem wyjdzie tobie na dobre. Premia wisi w powietrzu.

Czeka na ciebie bardzo miła niespodzianka. Ktoś zaproponuje ci kilkudniowy wyjazd za granicę. Warto skorzystać z tej niezobowiązującej propozycji. Jeśli masz w planach zakup samochodu lub chcesz w coś zainwestować większą sumę pieniędzy, to może być ten moment.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Koziorożec

Jeśli szukasz dodatkowego źródła dochodu to będzie ten czas. Ktoś złoży ci propozycję. Znacząco poprawić może ona twoje finanse i da ci wiele satysfakcji. Jednak mierz siły na zamiary i rób tyle, ile jesteś w stanie. Nie obiecuj niczego, z czego się możesz nie wywiązać.

Nie staraj się być zwycięzcą za wszelką cenę. Możesz przecenić swoje siły lub też sprawa okaże się niewarta takich poświęceń. Poprzestań na tym, co możesz i jesteś w stanie realnie osiągnąć. Jeśli planujesz podróż, miej oczy szeroko otwarte. Złodzieje nie śpią i musisz o tym wiedzieć, spędzając czas na zwiedzaniu.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Wodnik

Ktoś uzna cię za swojego wroga. Zastanów się jednak, czy jest o co kruszyć kopie. Osoba ta słynie z pieniactwa. Jeśli wejdziesz z nią w spór ucierpi na tym twoje dobre imię, a to nie jest ci potrzebne. Nie trać na to energii. Skup się raczej na sprawach bieżących. Niemniej działaj z rozwagą i miej się na baczności.

Mimo wolnego, od domowych obowiązków nie uciekniesz. Będziesz musiał poświęcić im sporo uwagi. Dopiero wieczór przyniesie ci ulgę oraz wytchnienie. Znajdź czas na zadbanie o swoje własne potrzeby i czas na przyjrzenie się swojemu zdrowiu. Może ta refleksja nakłoni cię do tego, by zwyczajnie zwolnić tempo życia.

Horoskop na weekend 26-27.08.2023 - Ryby

Jesteś już gotowy na to, by wprowadzić do swojego życia kilka zmian. Mają one za zadanie poprawić twój dobrostan oraz jakość twojego życia, a co za tym idzie, również twoje zdrowie. Myślisz o przeprowadzce? Zacznij myśli zamieniać w realne działania. To otworzy przed tobą nowe możliwości oraz perspektywy. Podążaj za swoimi pragnieniami.

Będziesz w pełni sił oraz pozytywnie nastawiony do tego, by realizować swoje plany. Możesz tez przygotować się do bardzo ważnego rodzinnego wydarzenia, które już niebawem. Pracy z tym związanej jest sporo. Samotne Ryby mają szansę na randkę z kimś, kto cieszy się ogólnym szacunkiem oraz uznaniem. Warto zainwestować siebie w tę znajomość.

