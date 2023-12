Horoskop tygodniowy na 1-7 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia skłoni cię do większego zaangażowania w sprawy zawodowe. W pracy warto poświęcić więcej czasu na ułożenie dokładnego planu, który pomoże ci w rozwoju kariery. Zajęte Barany będą starały się wyjaśnić z partnerem niedomówienia, które powstały w wyniku zazdrości. Wolne zaś powinny wyrzucić ze swego serca tę osobę, która kiedyś ich skrzywdziła, a od razu poczują się lepiej.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu dopisze ci dobry nastrój. W pracy atmosfera będzie swobodna, a niekorzystne sytuacje wyjaśnią się na twoją korzyść. Zajęte Byki będą zastanawiać się jak wiele ich łączy jeszcze z partnerem, a ile już ich dzieli. Wolne zaś wybiorą się na randkę z kimś poznanym w towarzystwie przyjaciół. Może się okazać, że macie ze sobą wiele wspólnego. W weekend odpocznij i nigdzie się nie śpiesz, raczej zajmij się zdrowiem i urodą.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia przyniesie otwarcie na nowe propozycje. W pracy pojawi się ciekawa oferta, która może okazać się przełomowa dla twojej kariery. Zajęte Bliźnięta powinny unikać konfliktów i nie podejmować radykalnych decyzji dotyczących związku, bo szybko mogą ich pożałować. Wolne zaś będą miały trudność w porozumieniu się z płcią przeciwną. W weekend rozwiążesz finansowe problemy.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Początek roku to okazja, żeby zostawić za sobą trudne emocje i odpuścić te sytuacje, których nie da się zmienić. W pracy pojawi się kilka nowych projektów, ale warto dokładnie rozważyć te, na które chcesz się zdecydować. Zajęte Raki będą starały się utrzymać pozytywną atmosferę, która im towarzyszy od dłuższego czasu. Wolne zaś nadal będą tkwiły w towarzyskim ożywieniu.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia przyniesie udany czas. W pracy będziesz aktywnie skupiał się na tworzeniu nowego planu, który ma ci otworzyć drogę do finansowego dobrobytu. Zajęte Lwy będą unikały towarzystwa partnera, raczej lepiej im będzie bez niego. Wolne zaś wybiorą się na randkę z kimś poznanym w sylwestrową noc, jednak szybko się okaże, że to nie jest to, czego szukają.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. W pracy przede wszystkim liczyć się będzie współpraca, aby sprawnie załatwić zaległe sprawy. Zajęte Panny mogą pogniewać się na partnera, bo niedostatecznie będzie ich chwalił, a do tego będą chętne, aby kłócić się o drobiazgi. Wolne zaś będą rozwijać znajomość z osobą, którą poznały w sylwestrową noc. Jest szansa na głębsze uczucie, nie zaprzepaść jej!

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Początek stycznia zachęci cię do tworzenia noworocznych planów. W pracy zaczniesz się zastanawiać, czy droga, którą podążasz jest tą właściwą, czy może warto coś zmienić. Zajęte Wagi będą starały utrzymać się głęboko uczuciową relację, w której aktualnie tkwią. Wolne zaś nie będą przejmować się przeciwnościami losu i nadal śmiało szukać miłości.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu kilka ciekawych informacji poprawi ci humor. W pracy pokażesz swoją siłę i nie pozwolisz wejść sobie na głowę lub nie będziesz pracować za tych, którym się nie chce. Zajęte Skorpiony będą na bieżąco z problemami partnera, ale nie wykażą się zbytnią pomocą. Wolne zaś mogą poczuć się zmęczone zainteresowaniem ze strony osób, które im się nie podobają. W weekend odpoczniesz i nacieszysz się spokojem.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Już od samego poniedziałku aktywnie ruszysz do działania. W pracy użyjesz intuicji, aby mierzyć się silniejszymi przeciwnikami i przekonać szefa do swoich pomysłów. Zajęte Strzelce zakończą spór z partnerem, który towarzyszył im od Sylwestra. Wolne zaś będą niepocieszone, bo osoba, o którą zabiegały zwiąże się z kimś innym. W weekend pojawi się szansa na udział w szalonej imprezie.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu będzie ci się wiodło. W pracy zrealizujesz wszystko to, co sobie zaplanujesz, jednak niektóre cele mogą wymagać dodatkowych działań. Zajęte Koziorożce będą starały się okazać więcej zainteresowania wobec potrzeb partnera. Wolnym zaś żywiej zabije serce na widok kogoś, kto był widziany dawno temu. W weekend pozwól sobie, aby robić to, co lubisz.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy niewiele się będzie działo, ale jeśli chodzi o pieniądze, to nie strać czujności. Zajęte Wodniki będą starały się zaplanować coś miłego dla partnera w poświąteczne dni. Wolne zaś jakoś nie poznają nikogo, kto po budziłby w nich większe zainteresowanie. W weekend szansa na krótki wyjazd, ale pamiętaj o swojej wygodzie.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po twojej myśli. W pracy pokażesz się z jak najlepszej strony, żeby w pełni wykorzystać nadchodzące możliwości. Zajęte Ryby będą bardziej wyrozumiałe wobec potknięć partnera. Wolne zaś powinny uwolnić swe serce od nieszczęśliwej miłości i pamiętać, że nie każdy zasługuje na drugą szansę. W weekend finansowe ryzyko może się opłacić!.