Spis treści: 01 Melancholijny listopad - czy wpływa na osobowość?

02 Czas ludzi ambitnych

03 Pasja to ich drugie imię

04 Urodzeni w listopadzie — przyciągają i odpychają

05 Emocjonalny kameleon

Melancholijny listopad - czy wpływa na osobowość?

W listopad wchodzimy w nastroju zadumy. Miesiąc zaczyna się tradycyjnym odwiedzaniem cmentarzy z okazji Wszystkich Świętych i wspominaniem bliskich, którzy bezpowrotnie odeszli. Jesienna aura i przyroda zapadająca w zimowy sen sprawiają, że łatwiej popadamy w nostalgiczny nastrój, zamykamy się w domach, starając się przetrwać słotę i wcześnie zapadający zmrok. Byle do wiosny? Pewnie niejednej osobie właśnie to hasło przychodzi na myśl każdego dnia.

Czy osoby urodzone w listopadzie przejmują tę posępną aurę? Wręcz przeciwnie. Z pewnością nie można przypisać im zobojętnienia czy pasywności. Nie są ani niemrawe, ani flegmatyczne. Determinacji i zdecydowania może im pozazdrościć niejeden znak zodiaku związany z miesiącami urodzenia, które wydają się przyjemniejsze.

Zdjęcie Jak miesiąc urodzenia wpływa na osobowość? / 123RF/PICSEL

Czas ludzi ambitnych

Mówiąc o osobach urodzonych w listopadzie, bardzo często używa się jednego słowa — perfekcjoniści. Nie brakuje im ambicji i odwagi. Są skoncentrowani na założonych planach i dążą do nich za wszelką cenę. Cel uświęca środki — to dewiza, którą niejednokrotnie się kierują.

Listopadowe znaki zodiaku są uparte, skoncentrowane i bezkompromisowe. Z tego względu mogą wydawać się trudnymi w relacjach z innymi ludźmi. Ich cechy pozwalają im jednak brawurowo radzić sobie na posadach kierowniczych. Sami nie przepadają za nadzorem, więc dobrze czują się na samodzielnych stanowiskach, dających im dużą swobodę działania.

Pasja to ich drugie imię

Dążenie do upragnionych rezultatów z boku może wyglądać jak działanie skierowane wyłącznie na osiągnięcie wymiernych korzyści. Faktycznie, ludzie urodzeni w listopadzie potrafią doskonale kalkulować, znajdując optymalne rozwiązania i zwiększając własne zyski. Nie każdy jednak wie, że ich poświęcenie dla sprawy jest napędzane przede wszystkim pasją.

Zodiakalne Skorpiony i Strzelce poświęcają się całkowicie tematom i sprawom, które je interesują. Półśrodki czy powierzchowne odbębnianie obowiązków w ich przypadku nie mają racji bytu. Można być zaskoczonym przejęciem, z jakim opowiadają o swoich zainteresowaniach oraz wiedzą związaną z tematami, które są dla nich ważne.

Urodzeni w listopadzie — przyciągają i odpychają

Listopad to czas, który trudno lubić. A jak jest z osobami, których urodziny przypadają w tym miesiącu? Bywa różnie! Z jednej strony Skorpionom i Strzelcom nie brakuje uroku, charyzmy i pewnego rodzaju magnetyzmu, który przyciąga do nich ludzi.

Z drugiej strony osoby urodzone w listopadzie to indywidualiści, którzy cenią czas spędzany wyłącznie we własnym towarzystwie. Cechuje ich bezpośredniość, niejednokrotnie na granicy arogancji czy zuchwalstwa, co z kolei nie przysparza im zwolenników. Osoby o takich cechach charakteru wzbudzają skrajne emocje — niektórzy za nimi przepadają, inni starają się nie przebywać z nimi za długo w jednym pomieszczeniu. Z całą pewnością nie można im jednak zarzucić bezbarwności i przeciętności.

Zdjęcie Data urodzenia może wpływać na relacje międzyludzkie / 123RF/PICSEL

Emocjonalny kameleon

W osobach spod znaku Skorpiona i Strzelca drzemią różne żywioły, dlatego uznawane są za najtrudniejsze do rozgryzienia znaki zodiaku. Z jednej strony są to ludzie zdecydowani i bezkompromisowi, lecz miewają problemy z okiełznaniem własnych emocji. Zdarza im się szybko irytować i wybuchać złością. Gwałtowne wahania nastroju i łatwe popadanie w smutek też nie należą do rzadkości.

Nie miałeś okazji tego zaobserwować u swojej bliskiej osoby? Listopadowe znaki zodiaku potrafią świetnie się maskować. Rzadko ujawniają swoje wewnętrzne rozterki, przykrości i niepokoje, stwarzając wrażenie niezłomnych osób, którym największe przeciwności losu nie są straszne. Opuszczanie gardy nie leży w ich naturze, więc dogłębne poznanie ludzi urodzonych w listopadzie będzie wymagać niemałej cierpliwości i pokazania Skorpionom oraz Strzelcom, że jesteśmy godni zaufania.

