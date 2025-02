Zachary to mężczyzna niezwykle wrażliwy, o tajemniczym charakterze. Łatwo go zranić, choć nie pokazuje po sobie cierpienia. Pochyla się nad każdą słabszą od siebie istotą. Wykazuje wielką miłość do natury i jej tworów. To mężczyzna, który może mówić o tym, że w życiu sprzyja mu szczęście. Jest numerologiczną jedynką — indywidualistą i typem zdobywcy. Lubi motywować innych do działania, ale przy tym nikogo do niczego nie zmusza. Zdarza się, że zbyt rozrzutnie podchodzi do życia, wykorzystując wszystkie zasoby w jednym momencie.