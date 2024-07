Lawenda jest nie tylko piękną i pachnącą rośliną, ale również uważana jest za przynoszącą szczęście. W wielu kulturach wierzono, że jej zapach odpędza złe duchy i przyciąga pozytywną energię, a nawet zapobiega kłótniom. Dodatkowo lawenda jest używana w medycynie naturalnej do łagodzenia stresu i poprawy snu - dla dobrego samopoczucia. Ale uwaga! Zwiędnięta lawenda to zły znak. Oznacza pecha.

Rozmaryn od dawna uważany jest za roślinę ochronną, która przynosi szczęście i odpędza złe energie. W starożytnej Grecji i Rzymie używano go jako symbolu pamięci i wierności, a w średniowiecznej Europie wierzono, że gałązki rozmarynu chronią przed złymi duchami. Nie bez powodu greccy uczeni nosili go... we włosach. Sądzili, że w ten sposób będą łatwiej zdobywać wiedzę i zapamiętywać informacje. Jako aromat, Rzymianie stosowali rozmaryn do wina, aby w ten sposób zapewnić sobie ciepło i spokój domowego ogniska.