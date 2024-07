Etap umiarkowanego starzenia się skóry rozpoczyna się w okolicach od 35 do 50 roku życia. Skóra zaczyna tracić jędrność, pojawiają się pierwsze widoczne zmarszczki, linie mimiczne i przebarwienia. Zmniejszeniu ulega również zdolność skóry do zatrzymywania wilgoci, co w efekcie prowadzi do jej przesuszania.