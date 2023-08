Kiedyś wydawało się, że toksyczny człowiek trafia się raz na milion. Teraz mamy większą świadomość i każdy z nas z pewnością jest w stanie tylko w swoim najbliższym otoczeniu takie osoby wskazać. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy ma się do czynienia z takim człowiekiem, to... odciąć się od niego, a jeśli to niemożliwe, bo to np. współpracownik czy ktoś z bliskiej rodziny, ograniczyć kontakty.

A jak rozpoznać toksyka? Oto 9 typów toksycznych ludzi, których lepiej unikać.

1. Sędzia

Niektórzy ludzie oceniają każdą napotkaną osobę. Nikt nigdy nie spełnia ich standardów i zawsze mają coś do powiedzenia, nawet jeśli nikt tego od nich nie oczekuje. Rzecz w tym, że ci sami ludzie nigdy nie spełniają swoich własnych standardów, co czyni ich gigantycznymi hipokrytami. Uważaj na nich.

2. Plotkarz

W jakiejś formie lub w jakiś sposób każdy z nas kiedyś plotkował. Jednak niektórzy plotkami po prostu żyją. Gdy tylko ktoś wychodzi z pokoju, zaczynają swoją tyradę. Nikt nie może w ich towarzystwie czuć się bezpieczny. Nawet rodzina czy przyjaciele. Pod koniec dnia będą plotkować o każdym. O tobie również.

3. Patologiczny kłamca

Każdy od czasu do czasu kłamie. Jednak patologiczny kłamca przenosi to na zupełnie inny poziom. Kłamie tylko po to, by kłamać. Nie da się w takim towarzystwie funkcjonować.

4. Negatywna Kasia/Negatywny Krzyś

Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto zawsze był negatywny, bez względu na wszystko? Nic pozytywnego nigdy nie wychodzi z jego/jej ust i zawsze ma na co narzekać. Niestety dla osób wokół ta negatywna atmosfera może być zaraźliwa i dołująca.

5. Wieczna ofiara

Uważaj na osobę, która zawsze jest ofiarą. Niektórzy ludzie rzeczywiście mają pecha, jednak gdy ktoś ZAWSZE jest ofiarą każdej interakcji i każdej sytuacji, problem prawdopodobnie leży po jego stronie.

6. Narcyz

Narcyz jest manipulacyjny, egocentryczny i pozbawiony empatii. Nadepną ci po plecach, a wszyscy inni dostaną to, czego chcą. W końcu nie można im ufać.

7. Pretendent

Pretendent jest totalnym ściemniaczem. Spędza czas w mediach społecznościowych, żyjąc w świecie urojeń i zawsze prezentuje się jako ktoś, kim nie jest. Może być najgorszym rodzicem na świecie, ale we własnej teorii jest najlepszy.

8. Wampir energetyczny

Wampiry energetyczne są bardzo podobne do dementorów z Harry'ego Pottera. Mają tendencję do lgnięcia do ludzi, którzy są mili i hojni i którzy mają dobrą aurę, emanuje od nich spokój i szczęście. Kiedy już dopadną taką osobę, nie puszczają, dopóki nie wyssą z niej życia. Stale potrzebują podziwu, potwierdzenia i uwagi. Po spotkaniu z takim człowiekiem jesteś zmęczony i pozbawiony energii.

9. Tornado

Tornado jest jak gigantyczna chmura dramatu, która karmi się chaosem. Jeśli wokół takiego człowieka panuje spokój, znajdzie sposób, aby coś poruszyć, zepsuć, wsadzić kij w mrowisko. To król/królowa dramatu. Dla tych, którzy są blisko, szkody są katastrofalne.