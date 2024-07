przeciwzapalne - substancje zawarte we wrotyczu mają właściwości przeciwzapalne , co może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych skóry, takich jak trądzik czy egzema,

antyseptyczne - ocet z wrotyczu działa jako naturalny środek dezynfekujący . Pomaga w zwalczaniu bakterii i grzybów, co czyni go skutecznym środkiem do pielęgnacji skóry oraz leczenia drobnych ran i zadrapań,

Jednym z popularnych zastosowań octu z wrotyczu jest pielęgnacja skóry twarzy, głównie trądzikowej, ze zmianami zapalnymi. Można też stosować płukanki lub kompresy na owrzodzenia czy liszaje. Roślina ma właściwości oczyszczające i zmniejszające stan zapalny, pomaga też utrzymać odpowiednie pH skóry, zwęża pory i tonizuje . Mniejsze przebarwienia, za to więcej blasku, dzięki czemu skóra wygląda świeżo i zdrowo. Doraźnie wrotycz sprawdza się do łagodzenia zmian i dolegliwości bólowych po ugryzieniach owadów.

Ocet wrotyczowi do pielęgnacji twarzy można używać na kilka sposobów, np. jako tonik albo płukankę czy nasączone kompresy . Aby przygotować tonik z octu wrotyczowego, wystarczy rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:1 i przemywać twarz przy użyciu wacika. Można także dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, aby poprawić zapach i zwiększyć właściwości pielęgnacyjne.

Stosowanie octu z wrotyczu wewnętrznie też jest popularne z uwagi na liczne korzyści zdrowotne . Na co pomaga ten naturalny środek? Jak go dawkować i co oferuje?

Zakryj słoik - zakryj słoik pokrywką i umieść go w ciemnym, chłodnym miejscu na około 2-4 tygodnie. Co kilka dni potrząsaj słoikiem, aby składniki się wymieszały.

Włóż kwiaty do słoika - umieść świeże kwiaty wrotyczu w czystym szklanym słoiku, wypełniając go mniej więcej do połowy.

Ocet z wrotyczu to naturalny produkt o wielu korzyściach zdrowotnych i kosmetycznych. Działa na skórę i organizm, dlatego warto włączyć go do swojej diety, lub mieć na podorędziu w łazience i stosować do pielęgnacji.