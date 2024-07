Pochodzenie imienia Elwira nie jest do końca znane. Źródła najczęściej wskazują, że imię to jest pochodzenia wschodniogermańskiego i oznacza prawdziwie szlachetna, opiekunka wszystkich.

Kobieta o imieniu Elwira jest osobą spokojną, dzielną i wytrwałą w dążeniu do własnych celów. Niekiedy wykazuje nawet cechy przywódcze, co sprawia, że cieszy się dużym autorytetem. Świetnie radzi sobie w kryzysowych sytuacjach. Jej charakter bywa jednak uciążliwy. Jest to widoczne szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą duże emocje. Elwira może wykazać się brakiem cierpliwości i empatii.Elwiry to numerologiczne piątki. Jaki jest ich charakter z uwagi na liczbę, która towarzyszy w ich życiu? To osoby wpływowe, o wysokiej kulturze osobistej. Są pewne siebie, szczere i lubią wywierać wpływ na innych.