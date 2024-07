To imię mężczyzny silnego i pracowitego. Niewielu o tym imieniu rodzi się w Polsce

W 2023 roku w Polsce urodziło się 134 chłopców, którym nadano imię Gracjan. Pięć lat wcześniej imię częściej trafiało do aktów urodzenia, co oznacza, że jego popularność spada.

Gracjan to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Jest niezależny, choć często podkreśla, że jego działanie jest podporządkowane działaniu wyższej siły. Cechuje go życiowa mądrość, często zgłębia tajniki życia duchowego.