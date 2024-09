Hiszpania od dłuższego czasu przeżywa prawdziwe oblężenie - zarówno turystów, odwiedzających tamtejsze atrakcje, jak również zainteresowanych zakupem nieruchomości. Podobną decyzję podejmuje coraz więcej Polaków - celebrytów (na czele z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem czy Anetą Kręglicką), ale też "zwyczajnych Kowalskich".

- Hiszpański rynek mieszkaniowy, mimo że drogi, w wielu przypadkach okazuje się bardziej opłacalny niż wynajem. Co więcej, własne lokum na południu Europy to świetna inwestycja. Sama mam mieszkanie na kredyt w Barcelonie i muszę przyznać, że była to jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam, biorąc pod uwagę szalone warunki wynajmu w Hiszpanii - przyznaje dla Interii mieszkająca w Barcelonie Karolina Wachowicz.

Kulminacją zakupowego trendu zagranicznych nieruchomości okazał się 2022 rok, kiedy Polaków ogarnęło prawdziwe szaleństwo. Kupili wówczas blisko 3 tys. mieszkań w Hiszpanii, co dawało wzrost aż o 161 proc. w porównaniu z rokiem 2021 - wynika z danych Biura Maklerskiego Pekao, cytowanego przez money.pl.

Polacy upodobali sobie szczególnie Hiszpanię. Tam najczęściej kupują nieruchomości 123RF/PICSEL

Wyjątkowy miał być też rok ubiegły, kiedy rodacy, tylko w drugim kwartale, kupili o 18 proc. więcej nieruchomości w Hiszpanii niż w 2022 roku. Bo kiedy ceny mieszkań i domów w Polsce wciąż rosną, wielu decyduje się na ulokowanie swoich oszczędności gdzie indziej - z kilku powodów: w dużym stopniu w poszukiwaniu lepszej pogody, ale również w celu zapewnienia sobie ewentualnego bezpieczeństwa. Są tacy, którzy postanowili dokonać zakupów nawet nieco dalej - w sąsiadującej z Hiszpanią Portugalii (często wybierając nawet Maderę). Niektórych kuszą też znacznie bardziej egzotyczne lokalizacje - Jamajka, RPA czy Brazylia. Na rynku zagranicznych nieruchomości pojawił się jednak właśnie nowy "czarny koń". Kusi względnie niskimi cenami, ale też zachwycającymi krajobrazami.

Polacy kupują tu na potęgę. Kuszą ceny i widoki

Gruzja, chociaż jej rynek wciąż nie jest przez Polaków do końca odkryty, coraz częściej znajduje się w kręgu ich mieszkaniowych zainteresowań - donosi Business Insider. Bo chociaż na próżno szukać tam popularnych szczególnie we Włoszech ogłoszeń dotyczących "domów za 1 euro", tamtejsze mieszkania kuszą wysokim standardem i atrakcyjną lokalizacją w cenach, które w Polsce obowiązywały kilkanaście lat temu. Co więcej, niektórzy mają ich nawet... nie oglądać - wszystko dlatego, że nieruchomość w tym kraju kupić można całkowicie zdalnie.

Liczba osób zainteresowanych zakupem mieszkania w Gruzji rośnie z roku na rok. Kuszą przede wszystkim ceny - średni koszt za metr kwadratowy w pierwszej linii brzegowej w Batumi wynosi bowiem około 10 tys. złotych (w Polsce ceny w identycznej lokalizacji są co najmniej trzy razy wyższe). Jak informuje serwis morizon.pl, w samym Batumi metr kwadratowy kosztuje niewiele ponad 7,3 tys. złotych. To właśnie ta lokalizacja kusi potencjalnych klientów najbardziej. Batumi jest bowiem drugim co do wielkości miastem w Gruzji, położonym u wybrzeży Morza Czarnego. Jest bogatym, nadmorskim kurortem, który przez turystów nazywany bywa mianem "małego Dubaju".

Polacy kupują tu na potęgę. Kuszą ceny i widoki 123RF/PICSEL

Nie zawsze obejdzie się jednak bez zaskoczeń. W wielu przypadkach standard mieszkań mocno odbiega bowiem od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni - wyremontowane i w pełni wyposażone wewnątrz mieszkanie może na przykład znajdować się w postradzieckim bloku, którego klatka schodowa nie przeszła żadnego remontu od przeszło 40 lat - informuje Business Insider. Normą są też opóźnienia w deweloperskich wykończeniach. To jednak wkrótce zrekompensować mogą codzienne, zachwycające widoki za oknem, gościnność sąsiadów oraz wyciszenie i "zwolnienie" codziennego pośpiechu.

Turyści pokochali Gruzję. To nie tylko zachwycające widoki

Gruzja od kilku dobrych miesięcy zajmuje czołową pozycję na liście ulubionych kierunków wielu podróżnych, przeżywając prawdziwy, turystyczny boom. Tylko w ubiegłym roku odwiedziło ją aż 8,7 mln turystów - liczba, która dwukrotnie przewyższa liczbę ludności tego kraju. Gruzja stała się jednocześnie prawdziwą mekką dla turystów z Polski (głównie z uwagi na tanie połączenia lotnicze - zdarzało się, że bilety na trasie Gdańsk-Kutaisi kosztowały 88 złotych w obie strony).

Szybko okazało się, że Gruzja to nie tylko górskie krajobrazy i tysiącletnia historia. Wielu turystów otwarcie przyznaje, że kraj zachwyca także tradycyjnymi potrawami, najlepszymi winiarniami i urokliwymi miasteczkami. Głośno jest także o gruzińskiej gościnności. I chociaż Hiszpania, Chorwacja i Portugalia wciąż święcą triumfy na liście lokalizacji, w których Polacy z chęcią kupują nieruchomości, wkrótce wiele może się na niej zmienić.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne