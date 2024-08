To żeńskie imię było talizmanem szczęścia. W Polsce nie jest popularne

Optymistycznie nastawiona do świata, zawsze uśmiechnięta i gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Fabia to kobieta, która zdecydowanie wie, czego chce od życia. Pewna siebie, ale nie zarozumiała. Jaka jeszcze jest Fabia? Co mówi o niej numerologia?