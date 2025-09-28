Co przyniesie poniedziałek, 29 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Słońce

W relacjach osobistych nie jesteś niczyim kozłem ofiarnym. Nie musisz nieść na plecach cudzych lęków, win, kompleksów. Możesz poszukać towarzystwa, które akceptuje cię w pełni i funkcjonuje na własnych warunkach. Pokora nie jest odpowiednią postawą teraz. Zdobywaj świat w sposób, jaki lubisz. W finansach ktoś doceni twoją odwagę, aktywną postawę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym uważaj, by świat fantazji nie odciągnął cię od celów oraz powinności. Masz wszelkie szanse, by zrealizować swoje zamiary, otoczenie musi jednak wiedzieć, że tego chcesz. Niezdecydowanie i przerywanie projektu w połowie okazałyby się bardzo zniechęcające. W finansach dbaj o szczegóły, nie zostawiaj końcówki projektu niedoświadczonej osobie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

Jeśli nawet twoje serce zostało wygnane na pustynię, to przecież nawet tam świeci gwiazda nadziei. Jest ona wręcz jaśniejsza i łatwiej za nią podążać, bo nie rozpraszają cię ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą i kręcą się w kółko. Nie bierz na siebie cudzych kompleksów ani lęków. W finansach uważaj, by nie stać się kozłem ofiarnym w twoim środowisku.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Świat

Istnieją różne koncepcje, kto lub co rządzi światem. Nie wszystkie teorie napawają optymizmem. "Pieniądze", "kłamstwo", "chaos" - to jedne z najpopularniejszych odpowiedzi. Jednak oprócz tak zwanego wielkiego świata istnieje jeszcze mikrokosmos twojej egzystencji. W nim możesz zaprowadzić ład i sprawiedliwość. W finansach możliwa będzie podróż zagraniczna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym największe szczęście da ci teraz przebywanie z rodziną oraz przyjaciółmi. To nie jest moment, by serce biło szybciej, a myśli krążyły niespokojnie. Postaw na czynności, które "zakotwiczą" cię w pięknie upływających godzin. Ciesz się prostotą. W finansach może spełnić się twoje marzenie, jeśli znajdziesz sobie odpowiednie miejsce w grupie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który jest dobrym teoretykiem, ale z praktyką już u niego gorzej. Niechętnie bierze się do działania i odkłada decyzje na później. Być może w głębi duszy nie wierzy, że potrafi dać tobie, czego potrzebujesz. Warto delikatnie o tym porozmawiać. W finansach możesz otrzymać dwie propozycje warte uwagi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych czasem lepiej pozwolić komuś myśleć o nas źle, dać się obarczyć winą i dzięki temu szybciej zamknąć sprawy, otrzepać się ze złych emocji, pójść do przodu. Nie staraj się kończyć związków za wszelką cenę na pozytywną nutę. O ile nie tracisz na tym finansowo, daj komuś myśleć, co chce. W finansach zbliża się spowolnienie, trzeba będzie je przeczekać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych nie będzie wiele miejsca na improwizację, zaś ekstrawagancja nie zostanie zrozumiana ani doceniona. Otoczenie liczy, że zrozumiesz jego credo, weźmiesz udział w ważnej misji. Odstępstwo może poskutkować nawet czasowym ostracyzmem. W finansach przemyśl, czemu służy twoja praca. Czy chcesz mieć z niej więcej niż tylko pieniądze?

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych warto otworzyć się na nowe spotkania i przyjmować wiadomości od różnych osób. Nie przywiązuj się nadmiernie do raz ustalonej interpretacji, pozwól sobie też na optymizm, bo nie ma żadnego powodu, by ominęło Cię szczęście. Zawsze należy się szykować na najgorsze, ale nastawić na najlepsze. W finansach możliwa rozmowa z ciepłym mężczyzną.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym konieczna może okazać się walka o niezależność, burzliwe dyskusje z bliskimi. Ludzie chcą dobrze, jednak nie przeżyją za ciebie ani jednego dnia. Ustawiaj swoją przyszłość pod swoje upodobania, a nie cudze pomysły. Szczególnie, jeśli wywołują one ferment między tobą i kochaną osobą. W finansach możesz robić interesy z dalszą rodziną.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie wprowadzić restrykcje i odciąć się zdecydowanie od rzeczy, które cię męczą, a nie powinny być twoim problemem. Nawet najbardziej kochane osoby muszą uczyć się samodzielności, cierpliwie czekać na rozwiązanie problemów. Ty nic dla nich nie przyspieszysz. W finansach widać spowolnienie. Warto wykorzystać ten czas na urlop.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta As Buław

W relacjach prywatnych trzeba posłużyć się siłą, ale musisz odróżnić ją od agresji. Otoczenie chce widzieć u ciebie pewność siebie, a nie butę. Nie bój się, że ktoś nie będzie na początku dobrze nastawiony do twojego pomysłu. W dyskusji mów i słuchaj. Wówczas twoje tezy zyskają większe uznanie. W finansach pokaż, że wiesz, dokąd zmierzasz, że masz plan.

