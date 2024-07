Numerologia. Dla jednych pseudonauka, dla innych ciekawostka lub życiowy drogowskaz. Część osób uważa jednak, że określa ona naszą osobowość i misję życiową. Przyszłość zapisana w liczbach? Numerologia poszczególnym cyfrom przypisuje określone właściwości. Zgodnie z nią, nasz los i charakter zależą również od godziny urodzenia.

Czy godzina urodzenia może mieć wpływ na osobowość?

Powiedz, o której się urodziłaś, a powiem ci, kim jesteś. Godzina urodzenia mówi wiele o twojej naturze i osobowości. Dlatego też wbrew pozorom nie jest ona bez znaczenia. Niektórzy uważają, że determinuje ona całe nasze życie. Ile w tym prawdy? Oceńcie same.

Jak sprawdzić godzinę urodzenia? Oczywiście najlepiej zapytać swojej mamy. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możemy tego zrobić, to możemy ją sprawdzić w książeczce zdrowia dziecka, szpitalnych archiwach czy w USC.

Astrologowie twierdzą, że godzina urodzenia to ważna informacja, dzięki której można przygotować dokładny horoskop i poznać ówczesny układ planet. A to wszystko ma pokazać, co czeka daną osobę w ciągu życia. Talenty, podejście do miłości i relacji z innymi to tylko niektóre z kwestii.

Co numerologia mówi o godzinie urodzenia?

Chwila, w której przychodzimy na świat przypisuje każdej osobie określoną wibrację. Zazwyczaj jest obliczana na podstawie daty urodzenia, ale jeśli dodamy do tego godzinę urodzenia, możemy stworzyć o wiele bardziej szczegółowy opis swojej osobowości. W ten sposób możemy też dowiedzieć się co nieco o naszych predyspozycjach czy też problemach, z jakimi możemy się mierzyć w ciągu życia.

Uważa się, że osoby urodzone od północy do świtu są zazwyczaj spokojne i poukładane. Ich opanowanie i perfekcjonizm często jest doceniany w pracy. Z kolei osoby urodzone w godzinach popołudniowych są pełne energii. Wśród nich sporo jest buntowników. Natomiast ludzie urodzeni późno w nocy to zazwyczaj marzyciele, którzy są raczej oderwani od rzeczywistości. Lubią bujać w obłokach, a swoje plany zazwyczaj zostawiają "na później" albo chowają do szuflady. Są towarzyscy i uwielbiają niekończące się dyskusje.

Jakie są osoby urodzone rano? A jakie te, które przyszły na świat nocą?

Numerologia podaje, że osoby wybrane przez los przychodzą na świat między godziną 20.00 a 24.00. W czym tkwi ich wyjątkowość? Kobiety urodzone we wspomnianych godzinach z pewnością znajdują się w gronie wyjątkowych. To urodzone liderki, które nie boją się wyzwań. Mają zdolności przywódcze, są kreatywne i nie boją się głośno wyrażać swojego zdania.

O której godzinie się urodziłaś? 123RF/PICSEL

Los ześle im w ciągu życia ważne zadanie do zrealizowania - nie będzie to tylko sytuacja związana z karierą, ale i życiem prywatnym. Będzie to dla nich ważny sprawdzian i zarazem cenna lekcja. Nie będzie tu miejsca na zastanawianie się, jaką wybrać drogę. Decyzję trzeba będzie podjąć natychmiast. Jednak rozsądek i inteligencja urodzonych między 20.00 a 24.00 pozwoli na podjęcie słusznego działania.

