Co przyniesie wtorek, 30 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych nagłe działanie lub silne emocje mogą zburzyć misterny plan, zerwać dotychczasowe układy. Jeśli nie chcesz stać się częścią awantury, lepiej się przyczaj. To nie jest dobry moment, aby forsować swoje racje. Otoczenie stoi sztywno na stanowisku, nie pójdzie na kompromis. W finansach nie wprowadzaj wielkich zmian. Rewolucje zaczynają się powoli.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym jest szansa związku, który zyska dużą społeczną aprobatę, a ponadto przyniesie ci poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że serce może drżeć również z radości. Dlaczego nie wejść w kontakty, które będą niosły radość z poznawania się i rozwój potencjału? W finansach możliwa będzie współpraca z dawnym ukochanym, osobą pełną talentów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych warto pamiętać, że z namiętnością kroczą przebaczenie oraz poświęcenie. Trzeba wydzielić sporą część jaźni i przystosować ją do współdzielenia królestwa uczuć. Myśli o drugiej osobie bywają niewygodne, frustrujące, a nawet przerażające. Nagroda jednak napełnia słodyczą. W finansach decyduj, kto zasługuje na twoją wyrozumiałość.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych warto czekać cierpliwie, aż sprawy ułożą się po twojej myśli. Nie ma potrzeby ścigać czegoś, co może samo się do Ciebie zbliżyć. Kogoś pociąga twoja pracowitość, ale też dystans, jaki utrzymujesz wobec dramatów i emocjonalnej desperacji. W finansach odważ się pragnąć więcej i pracować nad tym. Z doświadczenia czerp pewność siebie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta As Denarów

W życiu prywatnym może ci się trafić relacja z wielkim potencjałem na przyszłość. Trzeba się będzie jednak uzbroić w cierpliwość i dyskretnie doglądać swojego "skarbu". Możesz mieć kontakty z kimś, z kim będziesz długo się "docierać". Jeśli to jednak nastąpi, staniecie się praktycznie jednością. W finansach możesz otrzymać znaczącą sumę pieniędzy lub dyskutować o niej.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych może pojawić się coś lub ktoś, kto zakłóci twój spokój. Ustalenia wydawały się wyryte w kamieniu, a zobowiązania obwarowane tysiącem wzajemnych zależności. Nie ma jednak takiego muru, którego nie da się sforsować. Zachowaj więc czujność. W finansach możesz otrzymać prośbę o finansowe wsparcie, a byłaby ona natarczywa.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 10 Denarów

Powiadają, że od przybytku głowa nie boli, ale każdy nadmiar może wywołać zawiść, doprowadzić do kłótni. Jeśli wątpisz, przemyśl taki eksperyment: czy milion złotych w prezencie cieszyłby cię tak samo, gdyby wszyscy wokół otrzymali po dwa? Nie pozwól, by pieniądze i prezenty Was poróżniły. W finansach możliwe będzie odziedziczenie czegoś bardzo cennego.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych możesz przejść trudny moment, udowodnić sobie oraz komuś, że zależy ci na uczuciach, przekonać się, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Lojalność będzie miała teraz wielką wartość. Doceniaj wiernych przyjaciół, dotrzymuj danego słowa, nie odwracaj się od wieloletnich znajomości. W finansach wytrzymałość znaczy czasem więcej niż innowacyjność.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych twoim udziałem może stać się coś nowego, co przyniesie ci szczęście, radość, nadzieję na przyszłość. Nie jest ważne, skąd pochodzisz ani dokąd zmierzasz, jeśli masz obok siebie oddanych przyjaciół potrafiących cieszyć się chwilą. W finansach najcenniejsze będą teraz znajomości. Nie porzucaj dobrej przyjaźni na rzecz pieniędzy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Wieża Boga

Powiadają, że pycha kroczy przed upadkiem. Ktoś może mieć przesadnie dobre mniemanie o sobie, ale rzeczywistość zweryfikuje je bezlitośnie. To czas konfrontacji. Na jaw mogą wyjść czyjeś manipulacje, a także złośliwości i niefrasobliwość. Nie ma co usprawiedliwiać takich ludzi. W finansach zajmij się czyjąś niegospodarnością, fałszywymi radami, kumoterstwem.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych sprawy mogą zacząć się teraz wyjaśniać. Wpadniesz na rozwiązanie, odnajdziesz drogę, która najbardziej ci odpowiada. Jeśli związek był w impasie, to teraz masz ogromną szansę podjęcia decyzji. Nie stój w miejscu. Czas jest cenny i nie warto tracić go na wieczne wahanie. W finansach wciąż możesz podejmować próby i popełniać błędy, ale już niedługo.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie złamać czyjeś porozumienie, by osiągnąć cel. Możesz mieć przeciw sobie zgrany tandem. Pamiętaj, że choć nic tak nie łączy jak wspólny wróg, to wspólnych interesów musi być więcej. Inaczej łatwo się nastawicie przeciwko sobie. W finansach ktoś może grać na twoich emocjach, usiłować wzbudzić litość, by wyciągnąć pieniądze.

