Co przyniesie środa, 1 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Koło Fortuny

Gdy mowa o relacjach prywatnych, nie bierz bezmyślnego udziału w cudzym teatrze. Została ci przydzielona rola, która może zmienić się w każdej chwili. Wszystko zależy od zdolności pozostałych "aktorów" i od tego, jak szybko znudzi się "reżyser". Jeśli jesteś na widowni, odwróć oczy. Nie ma powodów do śmiechu. W finansach pamiętaj, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć teraz dyskusję o byciu liderem. Twoja grupa poszukuje kogoś takiego. Może widzi w tej roli właśnie ciebie? A może wręcz przeciwnie: musisz zaskoczyć niedowiarków, pokazać, na co cię stać? Wymagane będzie duże poczucie odpowiedzialności. W finansach wiele da się zyskać dzięki popularności wśród ludzi. Dbaj o nią.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych warto odpocząć, ukoić nerwy, zapewnić sobie oraz komuś bezpieczne miejsce, w którym zapomnicie na chwilę o problemach. Wspólna wycieczka będzie dobrym pomysłem. Jeśli wyjazd nie wchodzi w grę, to nawet wspólna przechadzka do parku i rozłożenie koca na trawie doda energii. W finansach możesz zarobić, oferując komuś... spokój ducha.

Horoskop tarotowy na środę a Raka

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie do końca wie, jak kontrolować swoje emocje. Przemyśl, czy i ty nie miewasz z tym problemu. Otoczenie docenia szczerość intencji oraz wielką energię, jednak co słabsi ludzie mogą czuć się nią przytłoczeni. W finansach weź pod uwagę wszystkie scenariusze - nie tylko te pozytywne.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym warto docenić teraz reputację, słowność, stabilność emocjonalną. Możesz związać swoje losy ze środowiskiem, które ceni "rycerskie" wartości. Pewna osoba nie wybacza kłamstw, a bywa też nadmiernie surowa wobec wahających się. Nie powtarzaj jej błędów. W finansach skup się na zachowaniu istniejących zasobów, nie ryzykuj z pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie lotnego umysłu i odwagi, by przerwać czyjeś mętne wynurzenia, nie wpaść w bagno majaków i fantazji. Możesz znaleźć się w grupie, która nie wie, co robić, cierpi na wyuczoną bezradność. Jesteś w stanie ruszyć ją z miejsca, ale nikt by ci raczej za to nie podziękował. W finansach twoje odkrycie, słowa, teoria mogą wywołać ferment.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Sprawiedliwość

Gdy mowa o relacjach z ludźmi, można powiedzieć, że uparte powielanie błędów to wręcz proszenie się o taki, a nie inny skutek. "Proście, a będzie wam dane"… Jeśli wciąż pakujesz się w te same sytuacje, otrzymasz identyczny rezultat. Potrwa to, aż się nim przesycisz. Uszanuj swoje serce, nerwy i czas. W finansach możliwy będzie dobry kontakt z urzędnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych może okazać się, że zdajesz sobie sprawę z wyłącznie części swoich atutów. Naucz się dostrzegać wszystkie zalety, a nawet upewnij się, czy to, co poczytujesz za wadę, nie jest przypadkiem olbrzymim plusem? Bywa, że ludziom przeszkadza w nas to, co nie pozwala im nas kontrolować. W finansach warto podnieść kompetencje, dokształcić się.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych aktywnie walcz z iluzją. Nie daj zrobić z siebie odrealnionego anioła, nie pozwól wtłoczyć się w tę rolę. Masz swój silny charakter, a także potrzeby, które są wyłącznie twoje. Odrobina egoizmu nikomu nie zaszkodzi, a pozwoli wyjść ku przygodzie z otwartymi ramionami. W finansach możesz osiągnąć sukces, pokazując siłę i bezkompromisowość.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych trzeba teraz kalkulować. Zachowaj chłodny umysł, nie zostawiaj niczego przypadkowi. Emocje nie powinny przysłonić ci obrazu rzeczywistości. Jeśli ktoś ma słabości, łatwo wykorzystać je na swoją korzyść. Jeśli możesz mu pochlebić, zwiększysz jego przywiązanie. W finansach możliwe będą rozmowy z księgowym, ekonomistą, bankierem.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Kapłan

W kontaktach prywatnych przemyśl dobrze, komu ufasz, jakiej osobie chcesz poświęcać czas. Zawsze jest dobrze kwestionować autorytety. Nie musisz robić tego ostentacyjnie, ale nie pozwól nikomu za ciebie myśleć. Zadawaj pytania, określaj prawdopodobieństwo, konfrontuj diagnozy. W finansach może się powieść ryzykowny plan, który jednak część osób odrzuci.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym możesz natknąć się na osobę, dla której przeszłość jest niezwykle ważna. Może ona starannie prześwietlić twoją historię rodzinną, wypytywać o byłych partnerów, twój stosunek do nich. To nie wścibstwo! Wielu ludzi głęboko wierzy we wzorce, schematy, powtarzalność zdarzeń. W finansach dobrze będzie zdobyć przychylność kobiety.

