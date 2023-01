Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - LEW

05 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - RAK

06 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - RYBY

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BARAN

Wplątałeś się w niepotrzebny konflikt i pora dziś na to, by się od niego uwolnić. Musisz wykorzystać całą swoją pozytywną energię do tego, by pokonać trudności związane z tą sprawą. Zrób to najlepiej właśnie dziś. Lepsza okazja prędko się nie trafi. To nie jest tak, że nic nie da się zrobić. Zrobić da się bardzo wiele i należy. Dokładnie przeanalizuj sytuację oraz podejmij odpowiednie kroki. Pomożesz tym działaniem sobie oraz osobie, której to dotyczy.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BYK

Samotne Byki mają dziś swój szczęśliwy dzień. Z racji tego, że jesteście otwarte na nowe znajomości i relacje, to właśnie dziś ktoś nowy może zagościć w waszym życiu. Z nowo poznaną osobą dość szybko złapiecie wspólny język i okaże się też, że wiele macie wspólnych zainteresowań. Może zatem wspólnie realizować swoje pasje i tym samym pogłębiać relacje z nadzieją, że może z tego wyjść coś bardzo poważnego, a nawet i na całe życie. Wszystko w waszych rękach.

Reklama

Czytaj również: Aida zwróciła się do Polaków. W komentarzach poruszenie

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Dziś w pracy masz szanse sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Obejmiesz na jeden dzień władanie firmą pod nieobecność szefa. To jego celowe działanie, gdyż chce przygotować cię do czegoś naprawdę wielkiego. Nie obędzie się jednak bez nerwowej sytuacji, ale dość szybko zapanujesz nad tym lekkim chaosem i wszystko dobrze się ułoży. Spotkania, które były na dziś zaplanowane, odbędą się właśnie według planu, a i ty staniesz na wysokości zadania. To bardzo dobrze wróży twojej dalszej karierze.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - LEW

Horoskop Majów na 2023 rok – sprawdź, kim jesteś

Najważniejszy jest... on sam. Jeśli zacznie w ciebie wątpić, już go straciłaś

Poznaj najinteligentniejsze znaki zodiaku. Czołówka zaskakuje?

Co wydarzy się 17 stycznia? Odpowiada wróżka Aira Masz zbyt wiele na głowie i to już jakiś dłuższy czas. Może warto zastanowić się nad tym, skąd taka kolej rzeczy. Dziś uciekniesz w pracę. Ale taka ucieczka nie uwolni cię od problemów natury osobistej. Pora zatem zmierzyć się z problemami, stawić im czoła i walczyć o swoje. W sferze finansowej natomiast masz dziś spokój. Nie będzie żadnych wydatków nawet tych nieprzewidzianych. Zatem w tej dziedzinie możesz oddychać spokojnie. Pora zdobyć spokój ducha w innych sprawach, staw im czoła, na pewno sobie poradzisz.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - RAK

Zacznij bacznie przyglądać się swojemu zdrowiu. Kłopoty zaczynają się już od niewysypiania się, które trwa od dłuższego czasu. Musisz koniecznie zrobić z tym porządek. Zły sen wpływa na koncentrację. Przełoży się to na zaniedbywanie obowiązków w pracy oraz na złe relacje z twoimi bliskimi. Koniecznie zbadaj przyczynę niewysypiania się i jak najszybciej zacznij coś z tym zrobić.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - PANNA

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Nie bój się konfrontacji z samym sobą. Pora wreszcie spojrzeć na siebie z zupełnie innej strony. Możesz wiele odkryć i dostrzec w sobie coś, co do tej pory było uśpione. Tylko szczere spojrzenie na siebie pozwoli ci pójść dalej. Uwolnisz swoje stare demony, pozwolisz im odejść. Jeśli tylko nie będziesz się oglądał za siebie, zrobisz krok do przodu. Tego potrzebujesz.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - WAGA

Po pracy masz spore szanse na spędzenie bardzo miłych chwil ze swoją drugą połową. Zadbaj o najdrobniejsze szczegóły, byście oboje mieli radość ze wspólnego obcowania ze sobą. Możesz też zaplanować wypad na kilka dni gdzieś w góry lub nad morze. Takie wyjazdy bardzo zbliżają pary do siebie. Można się lepiej poznać oraz swoje wzajemne potrzeby. Naładujecie akumulatory i wrócicie z pozytywną energią.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - SKORPION

To nie będzie twój dobry dzień. Męczyć będzie cię dziś praca, jako praca sama w sobie. Co jest tego przyczyną? Może pora na zmiany w życiu. Od dłuższego czasu czujesz, że tu zrobiłeś już wszystko, co tylko było możliwe. Lepsza praca i lepsza płaca to jest coś, co pojawia się coraz częściej w twojej głowie. Teraz musisz tylko przestać nad tym myśleć, a zacząć czynić starania by to wszystko stało się wreszcie twoim udziałem.

Czytaj także: Trzy znaki zodiaku, które w 2023 mogą mieć problemy zawodowe!

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - STRZELEC

Nie zwlekaj dziś z działaniami i nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Po prostu podejdź do zaistniałej sytuacji z większym zaufaniem i działaj. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, co pomoże ci w lepszym oglądzie sytuacji. Jeśli wcześniej zaplanujesz działania, a potem będziesz się tego planu ściśle trzymał, osiągniesz pozytywne rozwiązanie problemów i spokojnie dojdziesz do upragnionego celu. Wszystko przed tobą.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

Dojdziesz dziś do wniosku, że nie warto kłócić się ze swoim partnerem o błahostki. To tylko niepotrzebnie będzie zabierać Wam pozytywną energię, którą przecież przeznaczyć by można na pozytywne działania. Tak tez zróbcie. Cieszcie się swoim towarzystwem. Bądźcie obok siebie. Dajcie sobie to poczucie, że w każdej sytuacji możecie liczyć na siebie wzajemnie. To bardzo ważne, bo tak buduje się wzajemne zaufanie oraz poczucie bliskości i stabilności w związku.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - WODNIK

Osoby, z którymi na co dzień współpracujesz, mogą dziś chcieć bardzo ciebie wykorzystać. Musisz na to uważać i nie dać się wmanewrować w takie działania. Ktoś będzie chciał wykorzystać twoje kompetencje do swoich celów, bo okaże się, że jego nie są zbyt wystarczające do wykonania tego zadania. Nie możesz do tego dopuścić. Jeśli dasz się wykorzystać, zostanie to poczytane za niesubordynację i szef tym razem nie spojrzy na Ciebie przychylnym okiem. Warto pomagać, ale trzeba robić to z głową.

Horoskop dzienny na czwartek, 19 stycznia 2023 r. - RYBY

Twoja sytuacja materialna ulegnie dziś zmianie na lepsze. Spodziewaj się przelewu pewnej sumy pieniędzy. Okaże się, że ktoś odda ci zaległy dług właśnie przelewem, bo będzie mu zwyczajnie głupio spotkać się w cztery oczy i oddać zadłużenie już po czasie. Czasami takie sytuacje się zdarzają i może nie warto dać tej osobie znać, że jesteś na nią obrażona, droga Rybo. Pieniądze oddane i teraz to się liczy, a i masz na przyszłość nauczkę, by pożyczać tylko sprawdzonym i sumiennym osobom.





***