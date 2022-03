Spis treści: 01 Horoskop partnerski: Baran+Baran

02 Horoskop partnerski: Baran+Byk

03 Horoskop partnerski: Baran+Bliźnięta

04 Horoskop partnerski: Baran+Rak

05 Horoskop partnerski: Baran+Lew

06 Horoskop partnerski: Baran+Panna

07 Horoskop partnerski: Baran+Waga

08 Horoskop partnerski: Baran+Skorpion

09 Horoskop partnerski: Baran+Strzelec

10 Horoskop partnerski: Baran+Koziorożec

11 Horoskop partnerski: Baran+Wodnik

12 Horoskop partnerski: Baran+Ryby

Horoskop partnerski: Baran+Baran

To będzie intensywny czas dla tego związku. Barany zmienią sposób myślenia, postrzegania. Zaczną ze sobą szczerze rozmawiać, o tym, co mają w środku. Tak, jak jeszcze do tej pory tego nie robiły. Najlepszy czas na to będzie w pierwszej połowie miesiąca. W drugiej, jeśli im się uda, wzmocnią swoje uczucia, rozpali się ponownie w nich ogień miłości i namiętności. Wejdą na wyższy poziom relacji, mogą paść konkretne deklaracje i planowanie wspólnej przyszłości.

Horoskop partnerski: Baran+Byk

Astrologia Horoskop na marzec 2022. Co przepowiedziała wróżka? Zodiakalnego Byka i Barana czeka problem do rozwiązania. Głównie chodzi tu o Byka, który będzie niestabilny emocjonalnie, rozdrażniony, dopadnie go przesilenie, a w związku również nie będzie czuł się pewnie. Wszystko się jednak ułoży za sprawą Barana, który weźmie na siebie opiekę nad Bykiem. Będzie się skupiał na tym, żeby poznać wszystkie problemy i zmartwienie Byka, zrozumieć jego odczucia. Partnerzy będą bardzo dużo rozmawiać, poznawać się i dzięki temu przetrwają razem.

Horoskop partnerski: Baran+Bliźnięta

To będzie trudny miesiąc dla pary Barana i Bliźniąt. Będą odczuwać zupełnie inne emocje i uczucia i zupełnie czego innego będą potrzebować. Bliźnięta będą potrzebowały dużo samotności, spokoju i wyciszenia, a Barany rozmów, analizowania i bliskości, czym dosyć znacząco będą irytować partnera. Pojawią się przez to kłótnie i nieporozumienia, i choć nie będą się rozumieć, to jednak Baran się przełamie i da Bliźniętom dokładnie to, czego potrzebują. To będzie czas zmian i Baran się dla nich zmieni, co może ich uratować.

Reklama

Horoskop partnerski: Baran+Rak

W związku Barana i Raka będzie iskrzyć. Czeka ich kilka spięć i czas na godzenie się, który będzie szczególnie miły. Będą chwile, w których zrozumieją się bez słów, ale i takie, w których skoczą sobie do gardeł. Szczególnie w drugiej połowie miesiąca będzie między nimi romantycznie i namiętnie. Będą okazywać sobie bardzo dużo uczuć i czułości. W tę miłosną sielankę może wkraść się w pewnym momencie zazdrość Barana, ale może się okazać, że to właśnie to umocni ich związek.

Sprawdź również: Znaki zodiaku, które najczęściej się rozwodzą

Horoskop partnerski: Baran+Lew

Lew w marcu zmieni swoje myślenie i podsumuje dotychczasową relację, ale nie będzie chętny do tego, żeby dzielić się tym z partnerem. Baran również w tym miesiącu zmieni podejście do partnera i nie będzie dociekał, co nie odpowiada partnerowi. Dlatego może dojść do ochłodzenia kontaktów. Krótka przerwa i odpoczynek od siebie, mogą być dla nich korzystne. Ważne jest jednak, aby nie trwało to zbyt długo, bo Lew może się zainteresować kimś innym.

Horoskop partnerski: Baran+Panna

W związku Panny i Barana w marcu wiele się zmieni. Zweryfikują swoje uczucia i plany na przyszłość. Dostrzegą więcej niż do tej pory i postanowią poważnie podejść do tej relacji. Na szczęście zarówno Baran jak i Panna będą w bardzo dobrym nastroju do rozmów, dyskusji i polemiki, na wszystkie tematy. Mogą się również pokłócić i powiedzieć sobie wiele niemiłych, ale jednak szczerych słów. Jednakże wyjdzie im to na dobre i ich związek się umocni.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Horoskop partnerski: Baran+Waga

Baran i Waga w marcu będą się bardzo dobrze rozumieć. Czeka ich miesiąc poważnych rozmów, ustalania planów na przyszłość, rozwiązywania problemów, jakie mają w swoim związku. Obydwoje będą zadowoleni z tego, co mają, oraz z tego, że są ze sobą szczęśliwi. Będzie między nimi wiele namiętności i miłosnego napięcia. Waga dotąd nie do końca zdecydowana, co do racjonalności tego związku, doceni to, co dostaje od Barana, a ten będzie hojnie obdarowywał uczuciem partnera. Wszystko to sprawi, że wejdą na wyższy poziom związku.

Horoskop partnerski: Baran+Skorpion

Marzec nie będzie najłatwiejszym czasem dla Barana i Skorpiona. Czeka ich miesiąc rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. To, czy przetrwają i zdecydują się jednak na bycie razem, zależy w głównej mierze od Skorpiona, który będzie miał okazję do zdrady. Na pewno nie będzie mu łatwo się powstrzymać przed tym, ponieważ Baran nie będzie mu w tym pomagał. Jego zazdrość, awantury, złość, będą skłaniać Skorpiona do szukania szczęścia z kimś innym. Aby przetrwali razem, powinni przede wszystkim ustalić racjonalne kompromisy i szczerze ze sobą rozmawiać.

Horoskop partnerski: Baran+Strzelec

Dla Strzelca i Barana marzec będzie miesiącem dużego zaskoczenia. Obydwoje się zmienią i postanowią docenić partnera. To miesiąc, w którym ich związek będzie dosyć stabilny i choć Baran będzie miał pewne wątpliwości i przemyślenie na ten temat, to Strzelec bardzo szybko go uspokoi i zapewni o swojej stałości. Będzie to szczere i zgodne z rzeczywistością. Barana czekają więc w marcu niespodzianki, okazywanie uczuć, namiętność i intensywne doznania. Na pewno będą mieli bardzo dużo czasu, na spędzanie go wspólnie i obdarowywanie się prezentami.

Horoskop partnerski: Baran+Koziorożec

To nie będzie najlepszy miesiąc dla pary Barana i Koziorożca. Na nic się zdadzą próby podjęcia rozmów przez Barana, analizowanie przez niego sytuacji, w jakiej się znajdują. Koziorożec nie będzie w ogóle z nim współpracował. Jego zacięcie się w swoim postanowieniu, nie będzie dla nich dobre. Jeśli nie rozwiążą tego problemu, to nawet uczucie, którym się darzą, nie wystarczy i się rozstaną.

Horoskop partnerski: Baran+Wodnik

Wodnik z Baranem przeżyją miesiąc pełen miłości i spełnienia. Obydwoje będą mieli potrzebę okazywania tego, co czują. To będzie nieco magiczny miesiąc dla tej pary. Odżyją ich uczucia, powrócą nostalgicznie do początków związku. Baran, pomimo tego, że będzie chciał dużo rozmawiać i analizować miejsce, w którym się znajdują, to jednak prawie całkowicie pominie swoje potrzeby i zajmie się spełnianiem potrzeb Wodnika. Ten czas umocni ich tylko w przekonaniu o tym, że są w odpowiednim miejscu.

Horoskop partnerski: Baran+Ryby

Ryby w marcu będą bardzo zajęte pomaganiem innych i nie będą miały czasu dla Barana. Jednakże Baranowi wcale nie będzie się to podobało. Ryby będą się zajmować najbliższymi członkami rodziny, ale też będą pomagać przyjaciołom i znajomym. Baran będzie się domagał atencji, będzie chciał rozmawiać, przekonywać i wyjaśniać. Ryby będą głuche na te zabiegi partnera, co nie skończy się dla nich dobrze. Czeka ich czas poważnych kłótni i napięć i tylko praca nad tym, aby w tej całej sytuacji znaleźć złoty środek, im pomoże.

***