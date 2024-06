6 czerwca księżyc wejdzie w fazę nowiu i to w znaku Bliźniąt. Energia tego znaku zodiaku udzieli się wówczas wszystkim zdaniem astrologów. Ten znak powietrza dotyczy umysłu, komunikacji i łączenia się z tym, co nas otacza. Księżyc zaś w astrologii to emocje i skrywane przez nas pragnienia, a nów z kolei zawsze symbolizuje początki i świeże otwarcie.