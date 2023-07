Spis treści: 01 Wodnik: zmiany stoją u progu

02 Ryby: uważaj, ktoś chce ci zaszkodzić

03 Baran: nie bój się szczerości

04 Byk: czas na szaleństwa

05 Bliźnięta: czas naprawić błędy

06 Rak: zdrowy rozsądek popłaca

07 Lew: trzymaj nerwy na wodzy

08 Panna: wakacyjna aura szczęścia

09 Waga: kompromis bywa pożyteczny

10 Skorpion: wakacyjna gorączka uderzy do głowy

11 Strzelec: lubisz niespodzianki?

12 Koziorożec: przygotuj chusteczki

Wodnik: zmiany stoją u progu

Obowiązków nie brakuje, a sił coraz mniej? Czas uzbroić się w cierpliwość. Twoje działania popłacą, ale na wyniki trzeba poczekać. Nie unoś się dumą. Gwiazdy chcą nieco przetestować twoją cierpliwość. Pod koniec tygodnia będziesz mógł sobie jedynie pogratulować. Najbliższe dni będą intensywne, ale przyniosą wiele pozytywnych zmian.

Ryby: uważaj, ktoś chce ci zaszkodzić

Bez twojej pomocy w najbliższych dniach niewiele się uda. Kolejne prośby o ratunek mogą doprowadzać cię do rozstroju nerwowego, ale pamiętaj, że kiedyś ty też możesz znaleźć się w potrzasku. A dobro wraca z nawiązką. Miej jednak oczy szeroko otwarte. Jest w twoim otoczeniu osoba, która chce cię jedynie wykorzystać.

Reklama

Zobacz również: Osoby o tych imionach czeka bogactwo. Wręcz przyciągają pieniądze

Baran: nie bój się szczerości

Czasami warto nieco odpuścić, zamknąć się w domu i skupić na sobie. Po co tracić nerwy na kogoś, kto od dłuższego czasu cię irytuje? Otwarcie powiedz, co cię boli. Weź pod uwagę, że ta sytuacja już od wielu długich tygodni wpływa na twoje samopoczucie. Nie bój się, że zostaniesz sam. Czasami lepiej być samemu, ale czuć się szczęśliwym, niż mieć kogoś u boku, a pomimo tego czuć się samotnym.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy. Zodiakalny Baranie, nie bój się samotności / 123RF/PICSEL

Byk: czas na szaleństwa

Odpuść nieco w tym tygodniu. Nie zawalisz zawodowych obowiązków, jeśli chociaż na chwilę skupisz się na sobie. To odpowiedni czas na szaloną, ekscytującą przygodę. Jeśli nie zaplanowałeś dotąd żadnego wakacyjnego wyjazdu, udaj się wprost do biura podróży. Pieniądze wrócą, a wspomnienia pozostaną z tobą na zawsze.

Zobacz również: Najlepsza blokada na wampira energetycznego. Wystarczy tylko mieć je pod ręką

Bliźnięta: czas naprawić błędy

Życie nauczyło cię już, że nie warto kłamać. Czas przyznać się do swojego błędu, nawet jeśli szczerość nie jest w tym przypadku łatwa. Pamiętaj, że zawsze warto być sobą. Jeśli teraz weźmiesz się za naprawę swoich błędów, wkrótce będziesz płynąć na fali pomyślności.

Rak: zdrowy rozsądek popłaca

Od dłuższego czasu robiłeś wszystko, żeby przypodobać się szefowi? Twoje wysiłki w końcu zostaną dostrzeżone. Pakuj szampana do lodówki i zapraszaj znajomych. Awans puka do twoich drzwi. Nie zapominaj przy tym o swoim zdrowiu. Wprowadź do swojej codzienności kilka zdrowych nawyków. 15-minutowy spacer dziennie będzie dobrym początkiem.

Zobacz również: Jest tylko jedna taka para znaków zodiaku. Wyjątkowe połączenie dusz

Lew: trzymaj nerwy na wodzy

Ktoś z całych sił próbuje sprowokować cię do wybuchu. Czasami jednak lepiej coś przemilczeć, niż dać się wciągnąć w podejrzane gierki. Ktoś nie chce twojego dobra, wykorzystując cię w każdej możliwej sytuacji. Na dniach możliwy powrót kogoś z przeszłości. Zastanów się dwa razy, zanim postanowisz odpowiedzieć. Już raz przez to cierpiałeś.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy. Szalone zmiany, ostre wymiany zdań, fortuna pukająca do drzwi / 123RF/PICSEL

Panna: wakacyjna aura szczęścia

Życzliwość i przychylność to te cechy, które będą towarzyszyć ci w najbliższych dniach. Wakacyjna atmosfera wręcz rozbudzi twoje zmysły, a słońce będzie zachęcać do działania. Będziesz wręcz emanować szczęściem. To odbije się na twoim wyglądzie. Promieniejesz i widzą to wszyscy. A miłość może czekać tuż za rogiem.

Zobacz również: Co mówi o tobie miesiąc urodzenia? To w nim ukryta jest magia

Waga: kompromis bywa pożyteczny

Ktoś bliski będzie potrzebował teraz twojego wsparcia. Zachowaj swoje zdanie na temat jego sytuacji dla siebie. Teraz liczy na twoją wyrozumiałość. Pamiętaj, że czasami warto iść na kompromis. Pod koniec tygodnia zadbaj o siebie. Kino, spacer i lampka wina mogą dobrze ci zrobić.

Skorpion: wakacyjna gorączka uderzy do głowy

Pakuj walizki i planuj wyjazd. Gwiazdy wytyczyły ci ścieżkę pomyślności, a sam zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że potrzebujesz chwili psychicznego odpoczynku. Nie skupiaj się zbyt mocno na opinii innych osób. To twoje decyzje, a życie możesz przeżyć tylko sam.

Zdjęcie Co przyniesie los? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Strzelec: lubisz niespodzianki?

Ktoś, po kim nigdy byś się tego nie spodziewał, sprawi ci miłą niespodziankę. A może zależy mu na czymś więcej? Od dłuższego czasu ignorujesz znaki, które ci daje. Czas otworzyć oczy nieco szerzej. Najbliższe dni oczyszczą cię swoją energią, przez co każdy cel będzie w zasięgu twoich rąk. Jeśli planowałeś zerwać z jakimś nałogiem, teraz jest na to najbardziej odpowiedni moment.

Zobacz również: Numerologia na lipiec. Co przyniesie nam lato? Powodzenie, ale również wiele łez

Koziorożec: przygotuj chusteczki

Przed tobą ciężki, wymagający tydzień. Niektóre wyzwania mogą cię przerosnąć, dlatego nie bój się poprosić o pomoc. Zbyt mocne skupienie się na pracy może skutkować problemami w życiu osobistym. Partner w końcu powie "dość". Rozstania bywają bolesne, dlatego zadbaj, aby mieć w pobliżu kogoś, kto zawsze cię wysłucha.