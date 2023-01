Zrobi wszystko, byś była szczęśliwa. Facet spod znaku Raka - co warto wiedzieć?

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Raka

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Raka

03 Kto pasuje do Raka?

04 Kto nie pasuje do Raka?

05 Pan Rak - jaki jest w łóżku?

06 Rak - horoskop na 2023 rok. Nowa miłość na horyzoncie

Raki są sentymentalne, więc dużo myślą o przeszłości. Oznacza to, że rzadko zapominają o tym, co zostało powiedziane czy zrobione. Chociaż mogą komuś wybaczyć, nigdy nie zapomną, jeśli zostały zranione. Raki biorą sobie do serca każde złośliwe słowo, ponieważ są niesamowicie niepewne siebie. Ci mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jak silni są.

Raki nie pragną przygody ani nieprzewidywalności. Wolą trzymać się tego, co wiedzą, że działa. Mężczyźni spod znaku Raka potrzebują partnerki, która się z nimi zgadza, ponieważ nie lubią zbyt często opuszczać swojej strefy komfortu. To romantycy. Będą kwiaty i piękne restauracje. Nie będzie za to niespodzianek. W zamian oferują stałość i pewność jutra. Raki chcą prowadzić życie domowe. Nie chcą imprezować, grać w psychologiczne gierki ani walczyć o uwagę partnera.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Raka

Mężczyźni spod znaku Raka chronią tych, których kochają. Są opiekunami, którzy zrobiliby wszystko dla swojej rodziny i przyjaciół. Są empatami, więc głęboko dbają o uczucia wszystkich innych. Chcą, aby ich bliscy byli szczęśliwi. Często przedkładają szczęście innych ludzi nad własne. Poświęcą własne potrzeby, aby zaspokoić czyjeś. Są również lojalni. Kiedy już zaangażują się w kogoś, nie są zainteresowani kończeniem związku. Bywa, że pozostają w niewłaściwym związku zbyt długo, ponieważ są zbyt przywiązani. Wolą rozwiązywać problemy niż odchodzić od partnera. Kiedy wchodzą w związek, zamierzają pozostać w nim na zawsze. Nie chcą niczego przypadkowego.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Raka

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni spod znaku Raka są niesamowicie nastrojowi. Są zbyt wrażliwi, więc musisz uważać, co mówisz. Niezwykle łatwo go urazić, obraża się nawet, jeśli ktoś powiedział coś bez złych zamiarów. Raki to pesymiści, więc zakładają, że wszyscy wyśmiewają się z nich za ich plecami. Ich brak pewności siebie sprawia, że myślą najgorzej o wszystkich wokół. Są mściwi. Denerwują się, gdy najmniejsza rzecz idzie nie tak, jak by chcieli. Ten znak zodiaku jest pasywno-agresywny i wpędza innych w poczucie winy. Są również zaskakująco manipulacyjni. Nie boją się ronić łez, aby inni poczuli się źle.

Kto pasuje do Raka?

Jeśli chodzi o idealne dopasowanie do Raka, Skorpion jest pierwszym wyborem. Dwa znaki wodne mają wspólną emocjonalną zgodność i podobne wartości dotyczące bezpieczeństwa, zaufania i zaangażowania. Podobnie Rak wibruje z Rybami - tak samo emocjonalnymi, jak on. Byk to kolejny świetny wybór dla Raka - oboje są zrównoważeni i lojalni, uwielbiają ciepło i wygodę. Panna jest również świetnym partnerem - pracowite Panny będą priorytetowo traktować związek. Wreszcie, Rak ma też przyciągające przeciwieństwo - Koziorożca. Gorąca para!

Zdjęcie Rak / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Raka?

Raki będą musiały pójść na mocne kompromisy z Bliźniętami i Wodnikiem. Raki są introwertyczne i lubią stabilność, a Bliźnięta są niezwykle społeczne i nieprzewidywalne. Te kontrastujące cechy mogą sprawić, że Bliźnięta poczują się niespokojne, a Rak poczuje się zestresowany. Wodniki zaś myślą głową, a nie sercem - w przeciwieństwie do emocjonalnego Raka. Impulsywny Strzelec i estrawertyczny Lew - to również nie najlepsze połączenie z Rakiem. Ale tak jak w przypadku wszystkich znaków, odrobina świadomej pracy zespołowej może stworzyć zdrowe i pełne miłości partnerstwo.

Pan Rak - jaki jest w łóżku?

To stara szkoła. Kochają seks, ale nie potrzebują wiele, aby czuć się usatysfakcjonowani w sypialni. Dla nich seks jest świetny, o ile w grę wchodzą emocje. Muszą kochać, aby czuć się spełnionym seksualnie. Raki chcą spać tylko z kimś, kogo są pewne. Nie chcą, aby seks był jednorazowym wydarzeniem.

Rak - horoskop na 2023 rok. Nowa miłość na horyzoncie

Raki po ostatnich zawodach miłosnych w końcu otrząsną się z letargu. Pierwsza połowa roku będzie dla nich dobrym czasem na znalezienie drugiej połówki. Nowa miłość na horyzoncie może przewrócić ich życie do góry nogami, jednak będzie warto. Raki pozostające w wieloletnich związkach powinny teraz zawalczyć o swoje. Nie mogą wciąż dawać się tłamsić partnerowi, które uważa swoje potrzeby za najważniejsze.