Focaccia - co to jest?

W Polsce nie wyobrażamy sobie śniadania czy kolacji bez chrupiącej bułki lub kilku kromek świeżego chleba. Mieszkańcy Włoch od małego zajadają się focaccią, czyli rodzajem drożdżowego pieczywa. Najczęściej podaje się gotowy wypiek na ciepło, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by ze smakiem zamaczać kawałek wystygniętej focacci w aromatyzowanej przyprawami oliwie. Czym się różni pizza od focacci? Ciasto do placka z licznymi dodatkami rozciąga się do uzyskania odpowiedniej cienkości. Focaccia jest o wiele grubsza i bardziej puszysta. W przeciwieństwie do ciasta na pizzę, które po wyrobieniu można od razu piec, potrzebuje przynajmniej kilku godzin wyrastania.