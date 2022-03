Bigos to bez wątpienia uwielbiana w Polsce potrawa. Mimo iż uznaje się ją za typowo polską, równie popularny jest on również na Białorusi i Litwie. To prosta potrawa, składająca się głównie z kapusty kiszonej i świeżej, mięsa oraz grzybów, śliwek, cebuli, przypraw, czy innych warzyw.

Bigos: potrawa z bogatą historią

Bigos znany jest w Polsce już od XV wieku. Początkowo potrawę przygotowywano z resztek, które zostały na przykład ze świąt. Od XVII wieku potrawa składała się głównie z mięsa i produktów, które miały wzmocnić jej smak. Sto lat później do przepisu dołączono kapustę kiszoną.

Reklama

Przepis na bigos znalazł nawet swoje miejsce w epopei narodowej "Pan Tadeusz". Według jednej z teorii słowo "bigos" wzięło się w XVIII wieku od słowa określającego sposób przygotowania produktów, czyli "bigosować" - siekać na drobne kawałki. Wraz z upływem lat proporcje warzyw i mięsa uległy zmianie, a ostateczna wersja tej potrawy dziś ląduje na naszych stołach.

Zobacz również: Bigos według przepisu Magdy Gessler

Główny składnik bigosu słynie z właściwości prozdrowotnych

Najważniejszym składnikiem bigosu w tradycyjnej wersji jest kapusta kiszona, która słynie z wielu właściwości zdrowotnych. W jej składzie znajdziemy wiele witamin i soli mineralnych, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Kapusta kiszona zawiera również witaminę C, która wspomaga odporność i posiada właściwości przeciwutleniające.

Zdjęcie Najważniejszym składnikiem bigosu w tradycyjnej wersji jest kapusta kiszona / 123RF/PICSEL

Co ważne, kapusta kiszona to świetne źródło błonnika pokarmowego, który jest wskazany szczególnie osobom na diecie oraz walczącym z zaparciami. Błonnik wspomoże również obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, zapobiegając miażdżycy i innym chorobom serca.

Kapusta kiszona wspomoże dodatkowo łagodzenie stanów zapalnych. Zawarty w niej kwas askorbinowy poprawi stan skóry, wspierając produkcję kolagenu i poprawiając jej jędrność. Znajdująca się w kapuście kiszonej witamina A spowolni proces starzenia się organizmu, a żelazo zapobiegnie rozwojowi anemii.

Do przygotowania bigosu używa się również mięsa, wybierając najczęściej wieprzowinę. Ona także posiada wiele cennych wartości odżywczych. Znajdziemy w niej miedzy innymi witaminy z grupy B, witaminę A, E oraz K, a także sód, żelazo i potas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Kiszona kapusta do bigosu Polsat Cafe

Zobacz również: Za kwaśny bigos. Jak go uratować?

Czy bigos jest zdrowy?

Bigos, w swojej klasycznej wersji, jest potrawą dość kaloryczną. Wszystko z uwagi na tłuste mięso, które dodajemy do środka. Często stawiamy bowiem na kiełbasę czy boczek, na dodatek niekiedy dodatkowo podsmażając mięso przed dodaniem go do bigosu.

Wszystko zależy więc od dodatków. Bez nich, w wersji wegetariańskiej, bigos będzie bardzo dietetycznym daniem. Powszechnie uważaną za ciężkostrawną potrawę można więc zmienić w prawdziwą bombę witaminowo-mineralną.

***

Zobacz również:

Czy nowalijki są zdrowe?

Jak marynować mięso? Sekretny składnik - soda

Dlaczego warto jeść makrelę?