Domowy biszkopt, który nie opada. Nie ma sobie równych

W sklepach dostępne są gotowe produkty, które wystarczy przełożyć kremem i udekorować np. sezonowymi owocami. Można powiedzieć, że deser jest gotowy... Każdy jednak, kto miał okazję spróbować domowego biszkoptu, doskonale zdaje sobie sprawę, że jest on bezkonkurencyjny wobec gotowców. Puszyste, a zarazem wilgotne ciasto to marzenie niejednego łasucha. Ważne jest także, aby biszkopt był równy — bez pęknięć i zapadnięć. Chcesz uniknąć wpadki podczas pieczenia? Upewnij się, że znasz wszystkie zasady, bez których nawet najlepszy przepis na biszkopt nie zagwarantuje sukcesu.

Biszkopt posłuży jako baza wielu deserów 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Biszkopt opada przez zimne składniki

Wszystkie produkty niezbędne do upieczenia biszkoptu muszą mieć temperaturę pokojową. Pamiętaj o tym zwłaszcza w kontekście jajek. Wyjmij je z lodówki dwie-trzy godziny przed planowanym przygotowaniem ciasta. Jeśli się zagapisz i mimo wszystko postanowisz pójść na żywioł, możesz spodziewać się, że biszkopt będzie płaski i nie wyrośnie.

Nie pozwalaj sobie również na improwizację w kwestii proporcji składników. Odmierzaj je precyzyjnie, by wypiek był udany. Nie pomijaj etapu przesiewania mąki przez sito. Unikniesz grudek, uzyskując nienaganną puszystość.

Nietypowy dodatek do biszkoptu. Będzie puszysty jak chmurka

Być może brzmi to dość niespodziewanie, ale polecaną praktyką jest dodanie odrobiny octu do biszkoptu. Bez obaw, ciasto nie zyska kwaśnego aromatu, ani smaku. Przyjmij jednak zasadę, że na cztery jajka wykorzystane w przepisie przypada jedna łyżeczka octu. Dodaj go do żółtek, ostrożnie wymieszaj, następnie połącz z pianą ubitą z białek.

Dlaczego ocet pomaga uzyskać lepszą strukturę biszkoptu? Wchodzi on bowiem w reakcję z sodą oczyszczoną, będącą składnikiem proszku do pieczenia. Takie zestawienie intensyfikuje powstawanie pęcherzyków dwutlenku węgla. Sprzyja to stabilizowaniu całości i zachowaniu sprężystości oraz pożądanego kształtu po zakończeniu pieczenia. Widok nieestetycznego "dołka" na środku wypieku odejdzie do przeszłości.

Jak piec biszkopt, żeby nie opadł? Pozbądź się jednego nawyku

Należy pamiętać, że wypiekowi ogromnie szkodzą gwałtowne różnice temperatur. Podczas pieczenia ciast często otwierasz piekarnik, by skontrolować ich stan? W przypadku biszkoptu to nie przejdzie. Wymaga on stabilnej temperatury, więc otwieranie drzwiczek to prosta droga do opadnięcia. Po skończonym pieczeniu również nie daj się ponieść pośpiechowi. Biszkopt studź w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach. W ten sposób nie narazisz ciasta na szok temperaturowy, dzięki czemu pozostanie ładnie wyrośnięte.

